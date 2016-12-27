18:00, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Deniz korsanlarÄ±na operasyon yetkisi 2018'e uzatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Konseyi, DoÄŸu Afrika kÄ±yÄ±sÄ± boyunca deniz korsanlarÄ± ile mÃ¼cadele eden AB Deniz GÃ¼cÃ¼ Atalanta Operasyonuâ€™nun (EUNAVFOR Atalanta) yetkisini 31 AralÄ±k 2018 tarihine kadar uzattÄ±. AyrÄ±ca Atalanta Operasyonu iÃ§in 11 milyon euroluk bÃ¼tÃ§e tahsis edildi.

AB Deniz GÃ¼cÃ¼ Atalanta Operasyonu, Somali kÄ±yÄ±sÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda deniz korsanlÄ±ÄŸÄ± ve silahlÄ± soygun eylemlerinin caydÄ±rÄ±lmasÄ±na ve bastÄ±rÄ±lmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla 2008 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Atalanta Operasyonu iÃ§in iki yÄ±llÄ±k yetki uzatmasÄ±nÄ±n doÄŸru zamanda kabul edildiÄŸini belirten ECSA Genel Sekreteri Patrick Verhoeven, ticaret gemilerine yapÄ±lan deniz korsanlÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n, operasyonun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yÄ±l olan 2008 ile kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±; bununla birlikte son zamanlarda bir kimyasal tankere yapÄ±lan silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n Somali kÄ±yÄ±larÄ±nda deniz korsanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hala var olduÄŸunu gÃ¶sterdiÄŸini ifade etti.

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