GÃ¼ncelleme: 19:16, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

4 ile yoÄŸun kar uyarÄ±sÄ±





Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ile BingÃ¶l'de yarÄ±ndan itibaren yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle karayollarÄ±nda ulaÅŸÄ±mda aksamalar meydana gelebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve BingÃ¶l iÃ§in kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bÃ¶lgenin yarÄ±ndan itibaren Balkanlar Ã¼zerinden gelen yeni bir yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisine gireceÄŸi tahmin ediliyor. YarÄ±n yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n BingÃ¶l ve Tunceli'de kar, ElazÄ±ÄŸ ve Malatya'da karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur, AdÄ±yaman'da ise yaÄŸmur ÅŸeklinde olmasÄ±, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n perÅŸembe ve cuma etkisini artÄ±rmasÄ± bekleniyor.

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