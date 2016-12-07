19:25, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

TÃ¼rkiye, Akdeniz'de doÄŸalgaz ticaret merkezi olma yolunda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin, Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi ve KalkÄ±nma TeÅŸkilatÄ± (OECD) Ä°cra Komitesi eski baÅŸkanÄ± emekli BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Mithat Rende, Akdeniz'e kÄ±yÄ±sÄ± olan Ã¼lkelerden birinde mutlaka bir doÄŸalgaz ticaret merkezinin kurulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Rende, TÃ¼rkiye'nin hedefini aÃ§Ä±kca ortaya koymasÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu ifade etti.

Katar'da 2007-2009 yÄ±llarÄ±nda bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik gÃ¶revinde bulunan Rende, kÃ¼resel doÄŸalgaz piyasalarÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸim ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÃ§inde olduÄŸunu, Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) sonra bÃ¶lgedeki ikinci bÃ¼yÃ¼k doÄŸalgaz piyasasÄ±na sahip TÃ¼rkiye'nin de bu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mden etkilenebileceÄŸini sÃ¶yledi.

TÃœRKÄ°TE Ä°LE YARIÅžAN Ä°KÄ° ÃœLKE

Akdeniz'de satÄ±lan doÄŸalgazÄ±n yÃ¼zde 70'nin hala petrol fiyatlarÄ±na endeksli olduÄŸunu vurgulayan Rende, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Orta vadede bu oran dÃ¼ÅŸecek. Akdeniz'e kÄ±yÄ±sÄ± olan bir Ã¼lkede mutlaka bir doÄŸalgaz ticaret merkezi kurulacak. Ä°talya ve kÃ¼Ã§Ã¼k piyasasÄ±na raÄŸmen Yunanistan, TÃ¼rkiye ile bu konuda yoÄŸun bir yarÄ±ÅŸ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. DoÄŸalgaz ticaret merkezi, Akdeniz'de satÄ±lacak doÄŸalgazÄ±n fiyatlandÄ±rma yapÄ±sÄ±nÄ± temelden deÄŸiÅŸtirecek. 2015 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 5. doÄŸalgaz ithalatÃ§Ä±sÄ± olan TÃ¼rkiye'nin doÄŸalgaz ticaret merkezi olma hedefini aÃ§Ä±k olarak ortaya koymasÄ± Ã¶nemli."

Rende, bu sÃ¼recin 10 yÄ±l kadar sÃ¼rebileceÄŸini belirtirken, bu sÃ¼recin baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde faaliyete geÃ§irilebilmesi iÃ§in birÃ§ok gerekliliÄŸin aynÄ± anda yerine getirilmesi gerektiÄŸini ifade etti.

Emekli BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Mithat Rende, TÃ¼rkiye'nin Akdeniz'deki doÄŸalgaz merkezi olmak zorunda olduÄŸunu sÃ¶yledi. Rende ayrÄ±ca, TÃ¼rkiye ile yarÄ±ÅŸan iki Ã¼lkeyi de aÃ§Ä±kladÄ±.

TÃ¼rkiye'nin, Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi ve KalkÄ±nma TeÅŸkilatÄ± (OECD) Ä°cra Komitesi eski baÅŸkanÄ± emekli BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Mithat Rende, Akdeniz'e kÄ±yÄ±sÄ± olan Ã¼lkelerden birinde mutlaka bir doÄŸalgaz ticaret merkezinin kurulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Rende, TÃ¼rkiye'nin hedefini aÃ§Ä±kca ortaya koymasÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu ifade etti.

Katar'da 2007-2009 yÄ±llarÄ±nda bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik gÃ¶revinde bulunan Rende, kÃ¼resel doÄŸalgaz piyasalarÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸim ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÃ§inde olduÄŸunu, Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) sonra bÃ¶lgedeki ikinci bÃ¼yÃ¼k doÄŸalgaz piyasasÄ±na sahip TÃ¼rkiye'nin de bu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mden etkilenebileceÄŸini sÃ¶yledi.

TÃœRKÄ°YE Ä°LE YARIÅžAN Ä°KÄ° ÃœLKE

Akdeniz'de satÄ±lan doÄŸalgazÄ±n yÃ¼zde 70'nin hala petrol fiyatlarÄ±na endeksli olduÄŸunu vurgulayan Rende, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Orta vadede bu oran dÃ¼ÅŸecek. Akdeniz'e kÄ±yÄ±sÄ± olan bir Ã¼lkede mutlaka bir doÄŸalgaz ticaret merkezi kurulacak. Ä°talya ve kÃ¼Ã§Ã¼k piyasasÄ±na raÄŸmen Yunanistan, TÃ¼rkiye ile bu konuda yoÄŸun bir yarÄ±ÅŸ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. DoÄŸalgaz ticaret merkezi, Akdeniz'de satÄ±lacak doÄŸalgazÄ±n fiyatlandÄ±rma yapÄ±sÄ±nÄ± temelden deÄŸiÅŸtirecek. 2015 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 5. doÄŸalgaz ithalatÃ§Ä±sÄ± olan TÃ¼rkiye'nin doÄŸalgaz ticaret merkezi olma hedefini aÃ§Ä±k olarak ortaya koymasÄ± Ã¶nemli."

Rende, bu sÃ¼recin 10 yÄ±l kadar sÃ¼rebileceÄŸini belirtirken, bu sÃ¼recin baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde faaliyete geÃ§irilebilmesi iÃ§in birÃ§ok gerekliliÄŸin aynÄ± anda yerine getirilmesi gerektiÄŸini ifade etti.

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