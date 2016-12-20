GÃ¼ncelleme: 19:36, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Anayasa Komisyonu'nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±





TBMM Anayasa Komisyonu'nda, AK Parti'nin Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 3. maddesiyle ilgili kifayeti mÃ¼zakere Ã¶nergesinin ardÄ±ndan, 3. maddenin kabul edilmesiyle komisyonda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±, milletvekilleri birbirinin Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼dÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Anayasa Komisyonu'nda AK Parti'nin Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri tartÄ±ÅŸmalarla devam ediyor. Komisyonda, milletvekili seÃ§ilebilme yaÅŸÄ±nÄ±n 25'ten 18'e indirilmesini ve "Askerlikle iliÅŸiÄŸi olanlarÄ±n" milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuramamasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren 3. madde kabul edildi. Bu maddeyle ilgili AK Parti'nin verdiÄŸi kifayeti mÃ¼zakere Ã¶nergesi, komisyonda sert tartÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸanmasÄ±na neden oldu. Ã–nergenin okunmasÄ±yla, CHP ve HDP milletvekilleri bu duruma tepki gÃ¶sterdi. TartÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda kifayeti mÃ¼zakere Ã¶nergesi oylandÄ± ve kabul edildi. Hemen ardÄ±ndan 3. madde kabul edildi. Maddenin kabul edilmesinin ardÄ±ndan, CHP'li milletvekilerinin tepkisi sÃ¼rerken, bazÄ± milletvekillerinin birbirinin Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bu milletvekillerini araya giren diÄŸer milletvekilleri sakinleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

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