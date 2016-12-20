Anayasa Komisyonu'nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Anayasa Komisyonu'nda AK Parti'nin Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri tartÄ±ÅŸmalarla devam ediyor.
Komisyonda, milletvekili seÃ§ilebilme yaÅŸÄ±nÄ±n 25'ten 18'e indirilmesini ve "Askerlikle iliÅŸiÄŸi olanlarÄ±n" milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuramamasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren 3. madde kabul edildi.
Bu maddeyle ilgili AK Parti'nin verdiÄŸi kifayeti mÃ¼zakere Ã¶nergesi, komisyonda sert tartÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸanmasÄ±na neden oldu.
Ã–nergenin okunmasÄ±yla, CHP ve HDP milletvekilleri bu duruma tepki gÃ¶sterdi.
TartÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda kifayeti mÃ¼zakere Ã¶nergesi oylandÄ± ve kabul edildi. Hemen ardÄ±ndan 3. madde kabul edildi.
Maddenin kabul edilmesinin ardÄ±ndan, CHP'li milletvekilerinin tepkisi sÃ¼rerken, bazÄ± milletvekillerinin birbirinin Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bu milletvekillerini araya giren diÄŸer milletvekilleri sakinleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± iÃ§in "Koalisyon gÃ¼Ã§leri ÅŸu an verdikleri sÃ¶zÃ¼ tutmuyor. Ã–yle olsa da olmasa da biz ÅŸu anda yolumuza kararlÄ± ÅŸekilde devam ediyoruz. Ã‡Ä±kÄ±lan bu yoldan geri dÃ¶nmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." dedi.
Sakarya'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 1 ÅŸirkete kayyum atandÄ±.
Gine CumhurbaÅŸkanÄ± Conde, TÃ¼rkiye ile Gine arasÄ±ndaki vizelerin kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
15 Temmuz Darbe Komisyonu, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar'a yazÄ±lÄ± soru gÃ¶nderecek.
TBMM Anayasa Komisyonu'nda, AK Parti'nin Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 3. maddesiyle ilgili kifayeti mÃ¼zakere Ã¶nergesinin ardÄ±ndan, 3. maddenin kabul edilmesiyle komisyonda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±, milletvekilleri birbirinin Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼dÃ¼.
TBMM Anayasa Komisyonu'nda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam ederken yedek vekillik dÃ¼zenlemesinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi.
TÃ¼rkiye'nin, Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi ve KalkÄ±nma TeÅŸkilatÄ± (OECD) Ä°cra Komitesi eski baÅŸkanÄ± emekli BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Mithat Rende, "TÃ¼rkiye'nin doÄŸalgaz ticaret merkezi olma hedefini aÃ§Ä±k olarak ortaya koymasÄ± Ã¶nemli." dedi.
Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ile BingÃ¶l'de yarÄ±ndan itibaren yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle karayollarÄ±nda ulaÅŸÄ±mda aksamalar meydana gelebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Antalya'nÄ±n KonyaaltÄ± ilÃ§esinde arazi taramasÄ± yapan jandarma ekibine ormanlÄ±k alandan ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. AÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucunda bir uzman Ã§avuÅŸ yaralandÄ±.
Komisyon baÅŸkanÄ± Petek, "Komisyonda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len ve rapor olarak kabul edilen bir metin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ± gibi komisyonda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmek Ã¼zere, komisyon Ã¼yelerine daÄŸÄ±tÄ±lan bir taslak rapor da yok" dedi
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Ã‡evre Kanunu uyarÄ±nca 2017'de uygulanacak idari para cezalarÄ±, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ilan edilen yeniden deÄŸerleme oranÄ±nda arttÄ±rÄ±ldÄ±
Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin seÃ§ilme yaÅŸÄ±nÄ± 18'e dÃ¼ÅŸÃ¼ren 3. maddesi de kabul edildi
BaÅŸkent'te devam eden FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda eski 6 MASAK personeli tutuklandÄ±
Uber mevzuata uygun Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerken, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Uber'le ilgili tÃ¼m illere talimat gÃ¶ndererek â€˜korsan taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k' yapmak suÃ§undan ceza kesilmesini istedi
"Ergenekon sanÄ±klarÄ±nÄ± tahliye etme amacÄ±yla yargÄ±yÄ± etkileme" iddiasÄ±yla yargÄ±lanan 11 sanÄ±k beraat etti
MHP Grup BaÅŸkanvekili AkÃ§ay, "CHP kimlik bunalÄ±mÄ± iÃ§erisindedir. Halka sÄ±rtÄ±nÄ± dÃ¶nerek pusulasÄ±z kalan CHP, siyaset denizinde yok olmaya mahkumdur" dedi