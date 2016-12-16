Yedek vekillik dÃ¼zenlemesi kaldÄ±rÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Anayasa Komisyonundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam ederken, 'yedek vekillik' dÃ¼zenlemesinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi belirtildi.
Al Jazeera'nÄ±n edindiÄŸi bilgilere gÃ¶re Anayasa Komisyonu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam eden 21 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde bu Ã¼Ã§ temel konunun yanÄ± sÄ±ra bir kaÃ§ tane de teknik dÃ¼zeltme yapÄ±lacak.
AK Parti, MHP'ye milletvekilleri ve teÅŸkilatÄ±ndan gelen eleÅŸtirileri dikkate alarak, yedek vekillik dÃ¼zenlemesinde deÄŸiÅŸiklik yerine dÃ¼zenlemenin tamamen tekliften Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi.
YEDEK VEKÄ°LLÄ°K NEDÄ°R?
Mevcut Anayasaâ€™nÄ±n 78. maddesinde deÄŸiÅŸiklik yaparak, ara seÃ§imi ortadan kaldÄ±rmak gerekÃ§esiyle teklifte yer verilen 'yedek milletvekilliÄŸiâ€™ ÅŸÃ¶yle dÃ¼zenlenmiÅŸti.
â€œTÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi Ã¼yeliÄŸinin dÃ¼ÅŸmesi, dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi, Ã¶lÃ¼m ile diÄŸer boÅŸalma hallerinde boÅŸalan Ã¼yelikler aynÄ± siyasi partinin yedek milletvekilleriyle doldurulur.
Siyasi partilerin seÃ§im Ã§evrelerindeki milletvekilliÄŸi aday listelerinde bulunup da seÃ§ilemeyen adaylar, bulunduklarÄ± sÄ±ra esas alÄ±narak yedek milletvekili sayÄ±lÄ±rlar. AyrÄ±ca siyasi partiler genel seÃ§imlerde hem seÃ§im Ã§evresinde en az iki olmak Ã¼zere seÃ§ilecek milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte biri oranÄ±nda, baÄŸÄ±msÄ±z adaylar ise bir yedek milletvekili adayÄ± gÃ¶sterirlerâ€¦"
YÄ±ldÄ±rÄ±m - BahÃ§eli gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden Ã¶nce AK Parti kaynaklarÄ±, â€˜yedek vekillikâ€™ ifadesinin deÄŸiÅŸebileceÄŸi ve "TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi Ã¼yeliÄŸinin boÅŸalmasÄ± halinde" ifadesinin konulabileceÄŸini belirtti. Ancak gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden sonra dÃ¼zenlemeden tamamen vazgeÃ§ildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olacak kiÅŸilerde aranacak Ã¶zellikler arasÄ±nda sayÄ±lan "DoÄŸuÅŸtan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olma" koÅŸulundan da vazgeÃ§ildi. AK Parti milletvekilleri ifadeyi Ä±rkÃ§Ä± bulmuÅŸtu. Mevcut anayasadaki metnin korunacaÄŸÄ± kaydedildi.
MHP lideri BahÃ§eli'nin onay verdiÄŸi bir baÅŸka deÄŸiÅŸiklik teklifi de HSYK Ã¼ye sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± konusuna oldu. Teklif ile 12'ye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len Ã¼ye sayÄ±sÄ±nÄ±n 15'e Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Kuruldaki avukat ve Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±larak, adli yargÄ±dan gelecek Ã¼yelerin sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ saÄŸlanacak.
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CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± iÃ§in "Koalisyon gÃ¼Ã§leri ÅŸu an verdikleri sÃ¶zÃ¼ tutmuyor. Ã–yle olsa da olmasa da biz ÅŸu anda yolumuza kararlÄ± ÅŸekilde devam ediyoruz. Ã‡Ä±kÄ±lan bu yoldan geri dÃ¶nmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." dedi.
Sakarya'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 1 ÅŸirkete kayyum atandÄ±.
Gine CumhurbaÅŸkanÄ± Conde, TÃ¼rkiye ile Gine arasÄ±ndaki vizelerin kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
15 Temmuz Darbe Komisyonu, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar'a yazÄ±lÄ± soru gÃ¶nderecek.
TBMM Anayasa Komisyonu'nda, AK Parti'nin Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 3. maddesiyle ilgili kifayeti mÃ¼zakere Ã¶nergesinin ardÄ±ndan, 3. maddenin kabul edilmesiyle komisyonda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±, milletvekilleri birbirinin Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼dÃ¼.
TBMM Anayasa Komisyonu'nda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam ederken yedek vekillik dÃ¼zenlemesinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi.
TÃ¼rkiye'nin, Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi ve KalkÄ±nma TeÅŸkilatÄ± (OECD) Ä°cra Komitesi eski baÅŸkanÄ± emekli BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Mithat Rende, "TÃ¼rkiye'nin doÄŸalgaz ticaret merkezi olma hedefini aÃ§Ä±k olarak ortaya koymasÄ± Ã¶nemli." dedi.
Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ile BingÃ¶l'de yarÄ±ndan itibaren yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle karayollarÄ±nda ulaÅŸÄ±mda aksamalar meydana gelebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Antalya'nÄ±n KonyaaltÄ± ilÃ§esinde arazi taramasÄ± yapan jandarma ekibine ormanlÄ±k alandan ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. AÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucunda bir uzman Ã§avuÅŸ yaralandÄ±.
Komisyon baÅŸkanÄ± Petek, "Komisyonda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len ve rapor olarak kabul edilen bir metin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ± gibi komisyonda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmek Ã¼zere, komisyon Ã¼yelerine daÄŸÄ±tÄ±lan bir taslak rapor da yok" dedi
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Ã‡evre Kanunu uyarÄ±nca 2017'de uygulanacak idari para cezalarÄ±, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ilan edilen yeniden deÄŸerleme oranÄ±nda arttÄ±rÄ±ldÄ±
Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin seÃ§ilme yaÅŸÄ±nÄ± 18'e dÃ¼ÅŸÃ¼ren 3. maddesi de kabul edildi
BaÅŸkent'te devam eden FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda eski 6 MASAK personeli tutuklandÄ±
Uber mevzuata uygun Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerken, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Uber'le ilgili tÃ¼m illere talimat gÃ¶ndererek â€˜korsan taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k' yapmak suÃ§undan ceza kesilmesini istedi
"Ergenekon sanÄ±klarÄ±nÄ± tahliye etme amacÄ±yla yargÄ±yÄ± etkileme" iddiasÄ±yla yargÄ±lanan 11 sanÄ±k beraat etti
MHP Grup BaÅŸkanvekili AkÃ§ay, "CHP kimlik bunalÄ±mÄ± iÃ§erisindedir. Halka sÄ±rtÄ±nÄ± dÃ¶nerek pusulasÄ±z kalan CHP, siyaset denizinde yok olmaya mahkumdur" dedi