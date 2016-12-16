GÃ¼ncelleme: 19:30, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Yedek vekillik dÃ¼zenlemesi kaldÄ±rÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Anayasa Komisyonundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam ederken, 'yedek vekillik' dÃ¼zenlemesinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi belirtildi.

Al Jazeera'nÄ±n edindiÄŸi bilgilere gÃ¶re Anayasa Komisyonu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam eden 21 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde bu Ã¼Ã§ temel konunun yanÄ± sÄ±ra bir kaÃ§ tane de teknik dÃ¼zeltme yapÄ±lacak.

AK Parti, MHP'ye milletvekilleri ve teÅŸkilatÄ±ndan gelen eleÅŸtirileri dikkate alarak, yedek vekillik dÃ¼zenlemesinde deÄŸiÅŸiklik yerine dÃ¼zenlemenin tamamen tekliften Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi.

YEDEK VEKÄ°LLÄ°K NEDÄ°R?

Mevcut Anayasaâ€™nÄ±n 78. maddesinde deÄŸiÅŸiklik yaparak, ara seÃ§imi ortadan kaldÄ±rmak gerekÃ§esiyle teklifte yer verilen 'yedek milletvekilliÄŸiâ€™ ÅŸÃ¶yle dÃ¼zenlenmiÅŸti.

â€œTÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi Ã¼yeliÄŸinin dÃ¼ÅŸmesi, dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi, Ã¶lÃ¼m ile diÄŸer boÅŸalma hallerinde boÅŸalan Ã¼yelikler aynÄ± siyasi partinin yedek milletvekilleriyle doldurulur.

Siyasi partilerin seÃ§im Ã§evrelerindeki milletvekilliÄŸi aday listelerinde bulunup da seÃ§ilemeyen adaylar, bulunduklarÄ± sÄ±ra esas alÄ±narak yedek milletvekili sayÄ±lÄ±rlar. AyrÄ±ca siyasi partiler genel seÃ§imlerde hem seÃ§im Ã§evresinde en az iki olmak Ã¼zere seÃ§ilecek milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte biri oranÄ±nda, baÄŸÄ±msÄ±z adaylar ise bir yedek milletvekili adayÄ± gÃ¶sterirlerâ€¦"

YÄ±ldÄ±rÄ±m - BahÃ§eli gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden Ã¶nce AK Parti kaynaklarÄ±, â€˜yedek vekillikâ€™ ifadesinin deÄŸiÅŸebileceÄŸi ve "TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi Ã¼yeliÄŸinin boÅŸalmasÄ± halinde" ifadesinin konulabileceÄŸini belirtti. Ancak gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden sonra dÃ¼zenlemeden tamamen vazgeÃ§ildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olacak kiÅŸilerde aranacak Ã¶zellikler arasÄ±nda sayÄ±lan "DoÄŸuÅŸtan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olma" koÅŸulundan da vazgeÃ§ildi. AK Parti milletvekilleri ifadeyi Ä±rkÃ§Ä± bulmuÅŸtu. Mevcut anayasadaki metnin korunacaÄŸÄ± kaydedildi.

MHP lideri BahÃ§eli'nin onay verdiÄŸi bir baÅŸka deÄŸiÅŸiklik teklifi de HSYK Ã¼ye sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± konusuna oldu. Teklif ile 12'ye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len Ã¼ye sayÄ±sÄ±nÄ±n 15'e Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Kuruldaki avukat ve Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±larak, adli yargÄ±dan gelecek Ã¼yelerin sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ saÄŸlanacak.

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