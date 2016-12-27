19:43, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

PKK, ABD'den uÃ§aksavar fÃ¼zeler istiyor





PKK'nÄ±n Suriye kolu PYD, DEAÅž'la mÃ¼cadele kapsamÄ±nda ABD ordusundan 'uÃ§ak-savar fÃ¼zeler' talep etti. DEAÅž'Ä±n herhangi bir uÃ§ak ve helikoptere sahip olmamasÄ± nedeniyle, kullanÄ±lacak uÃ§aksavar fÃ¼zelerinin TÃ¼rkiye'yi hedef alacaÄŸÄ± belirtiliyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi PKK'nÄ±n Suriye kolu PYD, ABD Kongresi'nin silahlÄ± gruplara kÄ±sÄ±tlamalarÄ± hafifletme kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 'uÃ§ak-savar fÃ¼zeleri' talep ediyor. Reuters'a konuÅŸan PYD sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Talal Silo, DEAÅž'la mÃ¼cadele kapsamÄ±nda, baÅŸka Ã¼lkelerden gelecek saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± ABD'den 'uÃ§aksavar fÃ¼zeleri' talep ettiklerini aÃ§Ä±kladÄ±. Yetkili, mevcut durumda Suriye ordusu ile bir Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, hedefteki Ã¼lkeyle ilgili bilgiye yer vermedi. ABD, PYD'YE SÄ°LAH VERME YETKÄ°SÄ°NÄ° YASALAÅžTIRDI ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, PYD/PKK'ya MANPAD fÃ¼zeleri verilmesinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acak yasayÄ± geÃ§en hafta imzalamÄ±ÅŸtÄ±. TasarÄ±ya sonradan eklenen bir madde, belli koÅŸullara baÄŸlÄ± olmak kaydÄ±yla Suriye'deki muhaliflere(!) "taÅŸÄ±nabilir hava savunma fÃ¼zeleri" (MANPAD) verilmesinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±yor. "Suriye'deki muhalifler"den kastÄ±n kimler olduÄŸuna iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar, TÃ¼rkiye'de de yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DEAÅž'Ä±n helikopter ve uÃ§ak gibi savaÅŸ teÃ§hizatlarÄ±na sahip olmamasÄ±, tartÄ±ÅŸmalarÄ± beraberinde getirmiÅŸti. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§i HÃ¼seyin MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, ABD'nin Suriyeâ€™deki bazÄ± oluÅŸumlara askeri teÃ§hizat vermesine imkan tanÄ±yan yetkinin Kongre tarafÄ±ndan onaylanmasÄ± ile ilgili, ABD tarafÄ±na gerekli uyarÄ±larÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. PKK'YA GEÃ‡EN MANPAD FÃœZELERÄ° 5 ASKERÄ°MÄ°ZÄ° ÅžEHÄ°T ETMÄ°ÅžTÄ° TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne (TSK) ait AH-1W Cobra tipi bir helikopter, bir PKK'lÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± omuzdan atÄ±lan SA-18 tipi MANPAD (Man-portable air-defense systems - TaÅŸÄ±nabilir hava savunma sistemleri) ile dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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