PKK, ABD'den uÃ§aksavar fÃ¼zeler istiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
PKK'nÄ±n Suriye kolu PYD, ABD Kongresi'nin silahlÄ± gruplara kÄ±sÄ±tlamalarÄ± hafifletme kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 'uÃ§ak-savar fÃ¼zeleri' talep ediyor.
Reuters'a konuÅŸan PYD sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Talal Silo, DEAÅž'la mÃ¼cadele kapsamÄ±nda, baÅŸka Ã¼lkelerden gelecek saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± ABD'den 'uÃ§aksavar fÃ¼zeleri' talep ettiklerini aÃ§Ä±kladÄ±. Yetkili, mevcut durumda Suriye ordusu ile bir Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, hedefteki Ã¼lkeyle ilgili bilgiye yer vermedi.
ABD, PYD'YE SÄ°LAH VERME YETKÄ°SÄ°NÄ° YASALAÅžTIRDI
ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, PYD/PKK'ya MANPAD fÃ¼zeleri verilmesinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acak yasayÄ± geÃ§en hafta imzalamÄ±ÅŸtÄ±.
TasarÄ±ya sonradan eklenen bir madde, belli koÅŸullara baÄŸlÄ± olmak kaydÄ±yla Suriye'deki muhaliflere(!) "taÅŸÄ±nabilir hava savunma fÃ¼zeleri" (MANPAD) verilmesinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±yor.
"Suriye'deki muhalifler"den kastÄ±n kimler olduÄŸuna iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar, TÃ¼rkiye'de de yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DEAÅž'Ä±n helikopter ve uÃ§ak gibi savaÅŸ teÃ§hizatlarÄ±na sahip olmamasÄ±, tartÄ±ÅŸmalarÄ± beraberinde getirmiÅŸti.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§i HÃ¼seyin MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, ABD'nin Suriyeâ€™deki bazÄ± oluÅŸumlara askeri teÃ§hizat vermesine imkan tanÄ±yan yetkinin Kongre tarafÄ±ndan onaylanmasÄ± ile ilgili, ABD tarafÄ±na gerekli uyarÄ±larÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
PKK'YA GEÃ‡EN MANPAD FÃœZELERÄ° 5 ASKERÄ°MÄ°ZÄ° ÅžEHÄ°T ETMÄ°ÅžTÄ°
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne (TSK) ait AH-1W Cobra tipi bir helikopter, bir PKK'lÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± omuzdan atÄ±lan SA-18 tipi MANPAD (Man-portable air-defense systems - TaÅŸÄ±nabilir hava savunma sistemleri) ile dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
PKK'nÄ±n Suriye kolu PYD, DEAÅž'la mÃ¼cadele kapsamÄ±nda ABD ordusundan 'uÃ§ak-savar fÃ¼zeler' talep etti. DEAÅž'Ä±n herhangi bir uÃ§ak ve helikoptere sahip olmamasÄ± nedeniyle, kullanÄ±lacak uÃ§aksavar fÃ¼zelerinin TÃ¼rkiye'yi hedef alacaÄŸÄ± belirtiliyor.
AB Deniz GÃ¼cÃ¼ Atalanta Operasyonu, Somali kÄ±yÄ±sÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda deniz korsanlÄ±ÄŸÄ± ve silahlÄ± soygun eylemlerinin bastÄ±rÄ±lmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla yetkisini 31 AralÄ±k 2018 tarihine kadar uzattÄ±
DEAÅž Ã¼yeleri, Derzab ilÃ§esinin Gerimcer kÃ¶yÃ¼ne saldÄ±rarak 3 sivili kurÅŸuna dizdi
KÄ±rgÄ±zistan'da askeri mahkemelerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kanun deÄŸiÅŸikliÄŸi onaylandÄ±
Angola'daki sarÄ±humma salgÄ±nÄ± ile ilgili yetkililer Ã¼lkedeki salgÄ±nÄ±n sona erdiÄŸini duyurdu
Ä°srail, illegal Yahudi yerleÅŸim birimlerinin "derhal ve tamamen" durdurulmasÄ±nÄ± talep eden BMGK kararÄ±nÄ± destekleyen Ã¼lkelerle diplomatik iliÅŸki seviyesini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼
Ã–SO bÃ¼nyesinde kurulan bomba imha birimi, DEAÅž'Ä±n patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±n tuzaklarÄ±nÄ± temizliyor
MÄ±sÄ±r'da tutuklu yargÄ±lanan 10 Ä°hvan Ã¼yesi, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± sebebiyle tahliye edildi
Myanmar'da yerel halk, masum insanlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ±n SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÅŸÄ±larla kasÄ±tlÄ± olarak sabote edildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n davetine icabetle 28-30 AralÄ±k'ta TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
ABD'li medya aktivisti AbdÃ¼lkerim, Halep'teki sivillerin tahliyesi ile ilgili, "EÄŸer siviller tahliye edilmemiÅŸ olsaydÄ±, iÃ§eride kalan herkes Ã¶ldÃ¼rÃ¼lecekti ve bir katliam olacaktÄ±" dedi
Afganistan, davet edilmediÄŸi Moskova toplantÄ±sÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Almanya'nÄ±n kuzeyini etkisi altÄ±na alan fÄ±rtÄ±na ve olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
KamboÃ§ya'da sÃ¼rgÃ¼ndeki muhalefet lideri paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videodaki sÄ±nÄ±r anlaÅŸmasÄ±yla ilgi tahrifattan Ã¶tÃ¼rÃ¼ gÄ±yabÄ±nda hÃ¼kÃ¼m giydi
DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ Yemen Temsilcisi Doktor Åžadul, Yemen'de savaÅŸÄ±n devam etmesi ve uluslararasÄ± yardÄ±mlarÄ±n durmasÄ± halinde saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n 2017'de Ã§Ã¶keceÄŸini sÃ¶yledi
Pekin yÃ¶netimi, ABD'den sonra Mars'a eriÅŸen ikinci Ã¼lke olmayÄ± hedefliyor