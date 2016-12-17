19:47, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Darbe komisyonu, Akar'a yazÄ±lÄ± soru gÃ¶nderecek





15 Temmuz Darbe Komisyonu, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar'a yazÄ±lÄ± soru gÃ¶nderecek.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 15 Temmuz Darbe Komisyonu Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'a yazÄ±lÄ± soru gÃ¶nderecek. CHP, Akarâ€™Ä±n dinlenmesi iÃ§in birÃ§ok kez talepte bulunmuÅŸtu. Ancak komisyondaki bazÄ± yetkililer buna onay vermemiÅŸti.

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