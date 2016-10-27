Gine ile vizeler kalkÄ±yor

Darbe Komisyonu baÅŸkanÄ±ndan rapor aÃ§Ä±klamasÄ±

Komisyon baÅŸkanÄ± Petek, "Komisyonda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len ve rapor olarak kabul edilen bir metin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ± gibi komisyonda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmek Ã¼zere, komisyon Ã¼yelerine daÄŸÄ±tÄ±lan bir taslak rapor da yok" dedi