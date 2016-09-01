GÃ¼ncelleme: 20:05, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Sakarya'da bir ÅŸirkete kayyum





Sakarya'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 1 ÅŸirkete kayyum atandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sakarya'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 1 ÅŸirkete kayyum atandÄ±. Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma doÄŸrultusunda, "TerÃ¶rizmin FinansmanÄ±nÄ±n Ã–nlenmesi HakkÄ±ndaki Kanun'a muhalefette bulunduklarÄ±, suÃ§tan kaynaklanan mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini akladÄ±klarÄ± ve FETÃ–/PDY'ye Ã¼ye olduklarÄ±" iddia edilen firmalara yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼. Ä°nÅŸaat alanÄ±nda faaliyet gÃ¶steren bir ÅŸirketi belirleyen Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Tasavvuf MevduatÄ± Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasÄ± iÃ§in Sulh Ceza Mahkemesine baÅŸvurdu. BaÅŸvuruyu deÄŸerlendiren mahkeme, "H.B Teras YapÄ± TaahhÃ¼t Ä°nÅŸaat Sanayi ve Ticaret Limited Åžirketi"ne kayyum atanmasÄ±na karar verdi. Bu arada, daha Ã¶nce FETÃ–/PDY yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve adliyeye sevk edilen ÅŸirket sahibi H.B. tutuklanmÄ±ÅŸ, eÅŸi A.B. ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Sakarya'da soruÅŸturma kapsamÄ±nda daha Ã¶nce de 22 ÅŸirkete kayyum atanmÄ±ÅŸtÄ±. Â Â

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