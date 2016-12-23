20:11, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

'El-Bab yolundan dÃ¶nmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Gine CumhurbaÅŸkanÄ± Alpha Conde'ni ile Ortak BasÄ±n ToplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. ErdoÄŸan, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarda destek vermediÄŸini vurguladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ biz El Bab'da ÅŸu anda dÃ¶rt bir taraftan kuÅŸatmÄ±ÅŸ vaziyetteyiz. Koalisyon gÃ¼Ã§leri ÅŸu anda verdikleri sÃ¶zÃ¼ maalesef tutmuyorlar. Verilen sÃ¶z farklÄ±ydÄ± ama ÅŸu anda farklÄ± konumdalar. Ã–yle olsa da olmasa da biz ÅŸu anda yolumuza kararlÄ± bir ÅŸekilde devam ediyoruz, devam edeceÄŸiz. Ã‡Ä±kÄ±lan bu yoldan geri dÃ¶nmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

EL BAB OPERASYONU

Koalisyon gÃ¼Ã§leri ne diyordu baÅŸÄ±ndan, 'DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± bÃ¼tÃ¼n mÃ¼cadelemizi sonuna kadar vereceÄŸiz' diyorlardÄ±. Hatta bizi de DEAÅž'a destek vermekle suÃ§luyorlardÄ±. Åžimdi hepsi ortadan kayboldu. Tam aksine terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne, DEAÅž da dahil olmak Ã¼zere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar. Ã‡ok aÃ§Ä±k, net ortada. Hepsinin tescilli olarak, bÃ¼tÃ¼n resimle, fotoÄŸraflarÄ±yla, video kayÄ±tlarÄ±yla elimizde belgeleri var. Ã–yle veya bÃ¶yle ÅŸu anda biz kendi gÃ¶beÄŸimizi kendimiz keseceÄŸiz. Åžehitlerimiz var, canÄ±mÄ±z acÄ±yor ama geri dÃ¶nemeyiz artÄ±k. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gÃ¼venli bÃ¶lge ilkesini tahakkuk ettireceÄŸiz.

ASTANA ZÄ°RVESÄ°

Cenevre maalesef boÅŸ Ã§Ä±ktÄ±, kaÃ§ toplantÄ± yapÄ±ldÄ±ysa hiÃ§bir netice alÄ±nmadÄ± ve sonunda yaptÄ±ÄŸÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸmede SayÄ±n Putin, bize Astana'yÄ± teklif etti, 'Buna nasÄ±l bakarsÄ±nÄ±z' dedi. 'Bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok' dedik. Bu bÃ¶lgeye komÅŸu Ã¼lkelerin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lacak bir Astana Zirvesi, ama bu Astana Zirvesi'ne eÄŸer terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri davet edilecek olursa, buna tabii ki biz sÄ±cak bakmayÄ±z. Åžu anda bu iÅŸler dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± seviyesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor."