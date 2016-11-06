GÃ¼ncelleme: 20:22, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Ardahan'da yoÄŸun sis





Kent merkezinde etkili olmaya baÅŸlayan yoÄŸun sis, yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ardahan'da etkili olan yoÄŸun sis, yaÅŸamÄ± olumsuz etkilerken Ã¶zellikle ulaÅŸÄ±mda aksamalara neden oldu. Kentte Ã¶zellikle akÅŸam saatlerinde havanÄ±n aniden soÄŸumasÄ±yla birlikte oluÅŸan sis, etkisini gÃ¶sterdi. YaÅŸamÄ± olumsuz etkileyen sis, vatandaÅŸlarÄ±n yÃ¼rÃ¼mesinde gÃ¼Ã§lÃ¼k yaÅŸamasÄ±na neden oldu. AraÃ§larÄ±n sis yÃ¼zÃ¼nden gÃ¼Ã§lÃ¼kle ilerleyebildiÄŸi kentte sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler sis farlarÄ±nÄ± yakarak trafikte ilerlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. VatandaÅŸlardan Emrah Tekin, sisin aniden bastÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "YÃ¼rÃ¼mekte bile zorlanÄ±yoruz. AraÃ§larÄ±n farlarÄ± olmazsa ilerleyemiyoruz. Sis, aniden bastÄ±rdÄ±, ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±k." dedi.

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