GÃ¼ncelleme: 23:26, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Museviler Hanuka BayramÄ±'nÄ± kutladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan Museviler, Hanuka BayramÄ±'nÄ± kutladÄ±.

BeyoÄŸlu'ndaki Neve Åžalom Sinagogu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen programa gelenler detaylÄ± Ã¼st aramasÄ±ndan geÃ§irilerek iÃ§eri alÄ±ndÄ±. Hanukaâ€™nÄ±n kÄ±sa bir tanÄ±tÄ±m filminin gÃ¶sterimiyle baÅŸlayan program, ÅŸarkÄ± ve Ä°branice ilahilerle devam etti.

Davetliler, programÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi bÃ¶lÃ¼me birlikte giriÅŸ yapan TÃ¼rkiye Musevileri Dini Lideri Ä°sak Haleva ve BeyoÄŸlu Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Misbah Demircan'Ä± ayakta karÅŸÄ±ladÄ±.

Belediye BaÅŸkanÄ± Demircan, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rkiye'deki Musevilerin 500. YÄ±l VakfÄ± olarak 24 yÄ±ldÄ±r gÃ¼zel hizmetler verdiÄŸini belirterek, "Hepimizin ortak vatanÄ± TÃ¼rkiye iÃ§in birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu aziz topraklar, hepimizin ellerinde yÃ¼kselecektir." dedi.

TÃ¼rkiye'deki Musevilerin, kendilerine kucak aÃ§an, topraÄŸÄ±nÄ± bÃ¶lÃ¼ÅŸen TÃ¼rk milletine olan vefalarÄ±nÄ±n takdire ÅŸayan olduÄŸunu dile getiren Demircan, "Bu kÄ±ymet bilir tavrÄ±nÄ±z, her daim takdirle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±r ve bu tavÄ±r bÃ¢ki kalacaktÄ±r. 500. YÄ±l VakfÄ±, yola 113 kiÅŸiyle Ã§Ä±ktÄ±. BugÃ¼n bereketli bir bahÃ§eye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. O bir avuÃ§ insanÄ± bir araya getiren akla, saÄŸduyuya her zamankinden daha Ã§ok ihtiyacÄ±mÄ±z var." diye konuÅŸtu.

Hep birlikte inÅŸa edilen bu kardeÅŸlik ikliminin ilelebet sÃ¼receÄŸini aktaran Demircan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bayramlar; yaÅŸatmakla mÃ¼kellef olduÄŸumuz kÃ¼ltÃ¼rlerimizin birer niÅŸanÄ±dÄ±r. Kederde birlik olduÄŸumuz gibi, sevinÃ§te de bir araya geldiÄŸimiz nadide gÃ¼nlerdir. FarklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±z gÃ¼zelliÄŸimizdir. TanÄ±ÅŸmamÄ±z, kaynaÅŸmamÄ±z iÃ§in, bizlere sunulmuÅŸ birer fÄ±rsattÄ±r."

Ä°sak Haleva ise bayramÄ±n, sevgi, barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸliÄŸe ilham vermesini ve geleceÄŸi aydÄ±nlatmaya vesile olmasÄ±nÄ± dileyerek, "Burada hep birlikte olmanÄ±n heyecanÄ± ve onurunu sizlerle paylaÅŸmayÄ±, mutlu bir olay olarak deÄŸerlendirdiÄŸimi ifade etmek isterim. Ä°yi ki varsÄ±nÄ±z ve iyi ki buradasÄ±nÄ±z. En geniÅŸ anlamÄ±yla sevgi, barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸlik ilham edeceÄŸine, yakacaÄŸÄ±mÄ±z bu mumlarÄ±n ruhlarÄ±mÄ±zÄ± ve geleceÄŸimizi aydÄ±nlatmasÄ±nÄ± temenni ediyorum. Ãœlkemize, dÃ¼nyaya ve tÃ¼m insanlÄ±ÄŸa hayÄ±rlar getirmesi iÃ§in hepimizin TanrÄ±sÄ±na niyazda bulunuyorum." ifadesini kullandÄ±.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Haleva ve Demircan, 9 kollu ÅŸamdanÄ±n 4 koluna yerleÅŸtirilmiÅŸ mumlarÄ± yaktÄ±.

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