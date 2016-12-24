GÃ¼ncelleme: 20:48, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Yemen'de ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen'in Åžebve ilinde hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda, aralarÄ±nda askerlerin de bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

HÃ¼kÃ¼met yanlÄ±sÄ± Halk DireniÅŸ GÃ¼Ã§leri (HDG) kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Åžebva vilayetine baÄŸlÄ± Useylan ilÃ§esinde ordu birlikleri ile yÃ¶netim yanlÄ±sÄ± HDG ve Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ± arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.

Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Åžebva'nÄ±n en Ã¶nemli tarihi bÃ¶lgelerinden Hacer Kehlan ve Es-Selim ile askeri mevzilerin ele geÃ§irildiÄŸini belirten kaynaklar, Ã§atÄ±ÅŸmalarda 20'si Husi militanÄ± ve 11'i asker olmak Ã¼zere 31 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aktardÄ±.

Bu arada 19. Piyade TugayÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mutlak Cevher el-Marufi de koalisyon gÃ¼Ã§lerinin havadan desteklediÄŸi hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile HDG'nin, tarihi Hacer Kehlan bÃ¶lgesinin yanÄ± sÄ±ra, kent merkezindeki Atek ilÃ§esi ve Useylan arasÄ±ndaki bazÄ± bÃ¶lgelerde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Marufi, dÃ¼zenlenen operasyonlarda 6'sÄ± asker onlarca kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.