Ä°stanbul'da metro seferlerinde aksama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul metrosunda, HavalimanÄ±-Aksaray HattÄ± Kocatepe Ä°stasyonu'nda araÃ§ arÄ±zasÄ± nedeniyle seferler bir sÃ¼re yapÄ±lamadÄ±.
Metro Ä°stanbul'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "M1 HavalimanÄ±-Aksaray HattÄ± Kocatepe Ä°stasyonu'nda 18.37'de meydana gelen araÃ§ arÄ±zasÄ± giderilmiÅŸ olup, 19.45 itibarÄ±yla seferler normale dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼r." denildi.
Aksaray merkezli 7 ilde dÃ¼zenlenen FETÃ–/PDY operasyonda 10 emniyet mensubu ile 1 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± sona erdi.
Ä°stanbul metrosunda, HavalimanÄ±-Aksaray HattÄ± Kocatepe Ä°stasyonu'nda araÃ§ arÄ±zasÄ± nedeniyle seferler bir sÃ¼re yapÄ±lamadÄ±.
Åžebva ilinde hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda aralarÄ±nda askerlerin de bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
BingÃ¶l'de PKK'yÄ± Ã¶ven paylaÅŸÄ±mlarda bulunduklarÄ± iddia edilen 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± iÃ§in "Koalisyon gÃ¼Ã§leri ÅŸu an verdikleri sÃ¶zÃ¼ tutmuyor. Ã–yle olsa da olmasa da biz ÅŸu anda yolumuza kararlÄ± ÅŸekilde devam ediyoruz. Ã‡Ä±kÄ±lan bu yoldan geri dÃ¶nmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." dedi.
Sakarya'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 1 ÅŸirkete kayyum atandÄ±.
Gine CumhurbaÅŸkanÄ± Conde, TÃ¼rkiye ile Gine arasÄ±ndaki vizelerin kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
15 Temmuz Darbe Komisyonu, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar'a yazÄ±lÄ± soru gÃ¶nderecek.
TBMM Anayasa Komisyonu'nda, AK Parti'nin Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 3. maddesiyle ilgili kifayeti mÃ¼zakere Ã¶nergesinin ardÄ±ndan, 3. maddenin kabul edilmesiyle komisyonda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±, milletvekilleri birbirinin Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼dÃ¼.
TBMM Anayasa Komisyonu'nda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam ederken yedek vekillik dÃ¼zenlemesinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi.
TÃ¼rkiye'nin, Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi ve KalkÄ±nma TeÅŸkilatÄ± (OECD) Ä°cra Komitesi eski baÅŸkanÄ± emekli BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Mithat Rende, "TÃ¼rkiye'nin doÄŸalgaz ticaret merkezi olma hedefini aÃ§Ä±k olarak ortaya koymasÄ± Ã¶nemli." dedi.
Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ile BingÃ¶l'de yarÄ±ndan itibaren yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle karayollarÄ±nda ulaÅŸÄ±mda aksamalar meydana gelebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Antalya'nÄ±n KonyaaltÄ± ilÃ§esinde arazi taramasÄ± yapan jandarma ekibine ormanlÄ±k alandan ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. AÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucunda bir uzman Ã§avuÅŸ yaralandÄ±.
Komisyon baÅŸkanÄ± Petek, "Komisyonda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len ve rapor olarak kabul edilen bir metin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ± gibi komisyonda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmek Ã¼zere, komisyon Ã¼yelerine daÄŸÄ±tÄ±lan bir taslak rapor da yok" dedi