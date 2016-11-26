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22:02, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±
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GÃ¼ncelleme: 20:58, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

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Ä°stanbul'da metro seferlerinde aksama
Ä°stanbul'da metro seferlerinde aksama

Ä°stanbul metrosunda, HavalimanÄ±-Aksaray HattÄ± Kocatepe Ä°stasyonu'nda araÃ§ arÄ±zasÄ± nedeniyle seferler bir sÃ¼re yapÄ±lamadÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul metrosunda, HavalimanÄ±-Aksaray HattÄ± Kocatepe Ä°stasyonu'nda araÃ§ arÄ±zasÄ± nedeniyle seferler bir sÃ¼re yapÄ±lamadÄ±.

Metro Ä°stanbul'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "M1 HavalimanÄ±-Aksaray HattÄ± Kocatepe Ä°stasyonu'nda 18.37'de meydana gelen araÃ§ arÄ±zasÄ± giderilmiÅŸ olup, 19.45 itibarÄ±yla seferler normale dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼r." denildi.



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