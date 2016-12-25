Netanyahu'ya hÃ¼kÃ¼met ve muhalefetten sert eleÅŸtiri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, illegal Yahudi yerleÅŸim birimlerinin "derhal ve tamamen" durdurulmasÄ±nÄ± talep eden BMGK kararÄ± sonrasÄ± izlediÄŸi sert politika nedeniyle hem hÃ¼kÃ¼met hem de muhalefet tarafÄ±ndan eleÅŸtiriliyor.
Ä°srail DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tzippi Hotovely, baÅŸbakanlÄ±k ile dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini de yÃ¼rÃ¼ten Netanyahu'nun BMGK kararÄ±nÄ± destekleyen Ã¼lkelerin liderleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini iptal etmesini yanlÄ±ÅŸ bulduÄŸunu sÃ¶yledi.
Hotovely, Ä°srail radyosunda yayÄ±nlanan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "BaÅŸbakan'dan biraz farklÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸlere sahip olmaya hakkÄ±m var. Ben olsam resmi ziyaretleri iptal etmez, bu ziyaretleri Ä°srail'in pozisyonunu aÃ§Ä±klamak iÃ§in bir fÄ±rsat olarak gÃ¶rmeyi tercih ederdim." dedi.
Muhalefetteki YeÅŸ Atid Partisi de BMGK kararÄ± sonrasÄ± Ä°srail'in kararÄ± destekleyen Ã¼lkeler ile iliÅŸkilerinin bozulmasÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, parlamentodaki dÄ±ÅŸ iliÅŸkiler ve savunma komisyonuna Netanyahu'yu hesap vermesi iÃ§in parlamentoya Ã§aÄŸÄ±rma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
YeÅŸ Atid Partisi tarafÄ±ndan DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Savunma Komisyonu BaÅŸkanÄ± Avi Dichter'e gÃ¶nderilen mektupta, "BMGK'nin yerleÅŸim birimleri ile ilgili kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail'in dÃ¼nya gÃ¼Ã§leri ve bazÄ± en iyi dostlarÄ± ile iliÅŸkilerinde tehlikeli bir kÃ¶tÃ¼leÅŸme gÃ¶zlemliyoruz. Komisyonun en kÄ±sa zamanda bir araya gelerek aynÄ± zamanda dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini de yÃ¼rÃ¼ten BaÅŸbakan Netanyahu'yu Ã§aÄŸÄ±rmasÄ±nÄ±n ve bu krizi nasÄ±l yÃ¶nettiÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± istemesinin zaruri olduÄŸuna inanÄ±yoruz." ifadelerine yer verildi.
Daha Ã¶nce BMGK kararÄ±nÄ± tanÄ±mayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan ve tepki olarak karar lehine oy veren Ã¼lkelerin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerini bakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸÄ±ran Ä°srail, bugÃ¼n de bu kararÄ± destekleyen Ã¼lkelerle diplomatik iliÅŸki seviyesini "geÃ§ici olarak dÃ¼ÅŸÃ¼rme" kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
BM GÃ¼venlik Konseyinden sÃ¶z konusu kararÄ±n geÃ§mesinde, ÅŸimdiye kadar Ä°srail'e yÃ¶nelik eleÅŸtirilerin karÅŸÄ±sÄ±nda duran ve 2011'de Ä°srail'in yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim birimlerini kÄ±nayan karar tasarÄ±sÄ±nÄ± veto eden ABD'nin ilk defa Ã§ekimser oy kullanmasÄ± etkili olmuÅŸtu.
BMGK'de cuma gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len karar tasarÄ±sÄ±na daimi Ã¼yeler Ä°ngiltere, Fransa, Rusya, Ã‡in ile geÃ§ici Ã¼yeler Ukrayna, Japonya, Angola, MÄ±sÄ±r, Uruguay, Ä°spanya, Senegal, Yeni Zelanda, Malezya ve Venezuela "evet" oyu vermiÅŸti. Malezya ve Venezuela'nÄ±n Ä°srail ile diplomatik iliÅŸkisi bulunmuyor.
Kongolu iki Ã¶ÄŸrencinin bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸramasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Tunus'ta Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k tartÄ±ÅŸmalarÄ± gÃ¼ndeme geldi
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, DEAÅž'Ä±n Ã¼lkede bitirilmesinin 3 ay alacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Netanyahu, illegal Yahudi yerleÅŸim birimlerinin "derhal ve tamamen" durdurulmasÄ±nÄ± talep eden BMGK kararÄ± sonrasÄ± izlediÄŸi sert politika nedeniyle hem hÃ¼kÃ¼met hem de muhalefet tarafÄ±ndan eleÅŸtiriliyor
PKK'nÄ±n Suriye kolu PYD, DEAÅž'la mÃ¼cadele kapsamÄ±nda ABD ordusundan 'uÃ§ak-savar fÃ¼zeler' talep etti. DEAÅž'Ä±n herhangi bir uÃ§ak ve helikoptere sahip olmamasÄ± nedeniyle, kullanÄ±lacak uÃ§aksavar fÃ¼zelerinin TÃ¼rkiye'yi hedef alacaÄŸÄ± belirtiliyor.
AB Deniz GÃ¼cÃ¼ Atalanta Operasyonu, Somali kÄ±yÄ±sÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda deniz korsanlÄ±ÄŸÄ± ve silahlÄ± soygun eylemlerinin bastÄ±rÄ±lmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla yetkisini 31 AralÄ±k 2018 tarihine kadar uzattÄ±
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Ä°srail, illegal Yahudi yerleÅŸim birimlerinin "derhal ve tamamen" durdurulmasÄ±nÄ± talep eden BMGK kararÄ±nÄ± destekleyen Ã¼lkelerle diplomatik iliÅŸki seviyesini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼
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