Ä°badi'ye gÃ¶re, DEAÅž'Ä±n sonu Ã§ok yakÄ±n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, DEAÅž'Ä±n Ã¼lkede bitirilmesinin 3 ay alacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
DÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Musul'da DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Ä°badi, "TerÃ¶re karÅŸÄ± yÄ±pratÄ±cÄ± bir savaÅŸ yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Musul'da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± DEAÅž taaruzlarÄ± azaldÄ±." dedi.
DEAÅž'Ä±n Musul'da hem sayÄ± hem de donanÄ±m olarak zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ä°badi, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyonun komutanlarÄ±ndan Korgeneral Stephen Townsend'in, "Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Irakâ€™ta Musulâ€™dan, Suriyeâ€™de de Rakkaâ€™dan temizlenmesinin iki yÄ±l alabileceÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶zlerine iliÅŸkin soruya, "DEAÅž'Ä±n Irak'ta bitirilmesi iÃ§in 3 aya ihtiyacÄ±mÄ±z var." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.
"Musul'daki kara operasyonuna AmerikalÄ± askerler katÄ±lacak mÄ±?" sorusuna ise Ä°badi, "Bu asÄ±lsÄ±zdÄ±r. Irak ve Musul'da karada Ã¼lke gÃ¼Ã§leri dÄ±ÅŸÄ±nda savaÅŸan hiÃ§bir gÃ¼Ã§ yok." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.
Irak'ta kaÃ§Ä±rma olaylarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸaldÄ±ÄŸÄ±na da dikkati Ã§eken Ä°badi, "Sivilleri kaÃ§Ä±rma tehdidi terÃ¶r tehdidiyle eÅŸ deÄŸerdir." diye konuÅŸtu.
Ä°badi, TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerin dÃ¼zeldiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.
Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil Cubeyr'in HaÅŸdi Åžabi ile ilgili aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin ise Ä°badi, "Bu aÃ§Ä±klamalar Irak'Ä±n iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸmaktÄ±r. Suudi Arabistan sorunlarÄ±nÄ± bizden uzakta Ã§Ã¶zsÃ¼n. Suudi Arabistan ile iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi raÄŸbeti sÃ¶z konusu." dedi.
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Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, DEAÅž'Ä±n Ã¼lkede bitirilmesinin 3 ay alacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
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