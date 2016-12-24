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22:02, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±
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GÃ¼ncelleme: 21:46, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

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Tunus'ta etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±k tartÄ±ÅŸmalarÄ± ÅŸiddetleniyor
Tunus'ta etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±k tartÄ±ÅŸmalarÄ± ÅŸiddetleniyor

Kongolu iki Ã¶ÄŸrencinin bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸramasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Tunus'ta Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k tartÄ±ÅŸmalarÄ± gÃ¼ndeme geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunus'ta Kongo vatandaÅŸÄ± iki Ã¶ÄŸrencinin bir Tunuslu tarafÄ±ndan bÄ±Ã§aklanarak yaralanmasÄ± Ã¼lkede Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k tartÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±.

Kongolu iki kÄ±z Ã¶ÄŸrencinin cumartesi gÃ¼nÃ¼ bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸramasÄ±yla gÃ¼ndeme gelen etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k konusu Tunus kamuoyunda ve basÄ±nÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±lmaya devam ediyor.

BaÅŸbakan Yusuf Åžahid'in dÃ¼n "Etnik AyrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa KarÅŸÄ± Ulusal GÃ¼n" etkinliklerinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "KÃ¶leliÄŸi dÃ¼nyada ilk kaldÄ±ran Ã¼lke Tunus olmasÄ±na raÄŸmen hala siyahilerin sÄ±kÄ±ntÄ± duyduÄŸu Ã¼lkelerden biriyiz." diyerek Ã¶z eleÅŸtiride bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konu bugÃ¼n de basÄ±nda geniÅŸÃ§e yer aldÄ±.

Tunus "Sabah" gazetesi "Biz gerÃ§ekten Ä±rkÃ§Ä± mÄ±yÄ±z?" manÅŸetiyle Ã§Ä±karken, "Tunuslular, hoÅŸgÃ¶rÃ¼ ve aÃ§Ä±lÄ±mla tanÄ±nÄ±rken bir baÅŸkasÄ±nÄ± Ä±rkÄ±, etnik kÃ¶keni ya da dininden dolayÄ± reddetme eÄŸilimini iÃ§inde mi gizliyor?" sorusunu gÃ¼ndeme getirdi.

"Sahafe" gazetesi de etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±k konusunu birinci sayfasÄ±nÄ±n tamamÄ±na taÅŸÄ±dÄ±. Ä°bn-i Haldun'dan Habib Burgiba'ya Tunuslu Ã¼nlÃ¼ ÅŸahsiyetlerin fotoÄŸraflarÄ±na yer veren gazete, "AÅŸÄ±rÄ±lÄ±k ve Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ktan uzak. Ä°ÅŸte tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Tunus bu." ifadelerini kullandÄ±.

Tunuslu siyaset uzmanÄ± BeÅŸir CÃ¼veyni ise AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, konunun fazla bÃ¼yÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirerek, Tunus halkÄ±nÄ±n farklÄ± renkler ve Ä±rklarla yaÅŸama konusunda Ã§ok deneyimli bir halk olduÄŸunu vurguladÄ±.

CÃ¼veyni, tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±nda yabancÄ± Ã¼lkelerin sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± Ã¼zerinden Tunus halkÄ±nÄ±n etnik konulara dair anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± baÅŸka mecralara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rme Ã§abasÄ± olabileceÄŸini ifade etti.

Tunus'ta cumartesi gÃ¼nÃ¼ meydana gelen olayÄ±n ardÄ±ndan saldÄ±rgan yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

SaldÄ±rÄ± Ã¼zerine Ã§oÄŸunluÄŸu Ã¶ÄŸrenci bir grup AfrikalÄ±, pazar gÃ¼nÃ¼ baÅŸkentteki belediye tiyatrosu Ã¶nÃ¼nde gÃ¶steri dÃ¼zenleyerek hÃ¼kÃ¼metten kendilerini korumasÄ± talebinde bulunmuÅŸtu.

BaÅŸbakan Åžahid de dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu belirterek, "Tunus'ta etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yeri yoktur. AkÄ±llarÄ±n deÄŸiÅŸmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z gerekir. Toplumun belli bir kesimine ya da Tunus'un misafirlerine karÅŸÄ± etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±k cezalandÄ±rÄ±lmalÄ±." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, 2009'da Tunus'ta Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren AfrikalÄ± sayÄ±sÄ± 12 bin civarÄ±nda iken devrimden sonra bu sayÄ± 6 bine dÃ¼ÅŸtÃ¼.



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