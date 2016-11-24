AdÄ±yaman'dan Suriye'ye yardÄ±m eli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ãœlkelerindeki iÃ§ savaÅŸtan kaÃ§arak TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±nan ve AdÄ±yaman'da yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Suriyeli ailelere, Ä°yilikder YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi AdÄ±yaman Åžubesi tarafÄ±ndan kÄ±ÅŸlÄ±k ihtiyaÃ§ malzemesi yardÄ±mÄ±nda bulunuldu.
Ä°yilikder gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerinden oluÅŸan 5 kiÅŸilik ekip, merkezde yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren 10 Suriyeli aileyi ziyaret etti. Ziyarette ailelere, soba, battaniye, halÄ±, Ã§amaÅŸÄ±r makinesi ve kÄ±ÅŸlÄ±k ihtiyaÃ§ malzemesi teslim edildi.
GÃ¶nÃ¼llÃ¼lerden Mehmet ÅžaÅŸmaz, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye'den TÃ¼rkiye'ye gelenlere dernek olarak her tÃ¼rlÃ¼ yardÄ±mÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Tespit ettikleri ailelerinin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± giderdiklerini anlatan ÅžaÅŸmaz, "Hangi aileye gidiyorsak bir dramla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Biz aileleri tespit edip ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gideriyoruz. DepolarÄ±mÄ±zdaki malzemeleri ulaÅŸtÄ±rÄ±yoruz. EÄŸer yoksa da KardeÅŸ Aile projemizle Suriyeli aileyi TÃ¼rk aile ile tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gideriyoruz." dedi.
Suriye'deki iÃ§ savaÅŸÄ±n 6 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anÄ±msatan ÅžaÅŸmaz, Halep'ten Ä°dlip'e gidenlere de yardÄ±m ettiklerini aktardÄ±. GeÃ§miÅŸ gÃ¼nlerde 4 tÄ±r ile Ä°dlip kentine yardÄ±m gÃ¶nderdiklerini hatÄ±rlatan ÅžaÅŸmaz, "Kuru gÄ±da ve undan oluÅŸan yardÄ±m malzemesini Suriye'deki kardeÅŸlerimize ulaÅŸtÄ±rdÄ±k. Åžu anki Suriyeli ailenin buzdolabÄ±, yatak, gÄ±da ve yakacak ihtiyacÄ± var. Biz bu ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±ladÄ±k. YardÄ±m ettiÄŸimiz aileleri kardeÅŸ ailemizle tanÄ±ÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z ve o ailemiz bu Suriyeli ailemize yardÄ±m edecek." diye konuÅŸtu.
Suriyeli Hasan HÃ¼seyin de sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yardÄ±mlarÄ±yla geÃ§imini saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
Ãœlkelerindeyken zor durumda olduklarÄ±nÄ± anlatan HÃ¼seyin, "TÃ¼rkiye'de Ã§ok rahat yaÅŸÄ±yoruz. KomÅŸular yardÄ±m yapÄ±yor. Kendilerine teÅŸekkÃ¼r ederim. BeÅŸ aydÄ±r TÃ¼rkiye'deyiz. Halepâ€™ten TÃ¼rkiyeâ€™ye geldik. Burada yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. TÃ¼rkiye'yi Ã§ok seviyorum. Allah, TÃ¼rkiye'den razÄ± olsun." dedi.
Muhammed Mustafa ise Suriye'deki iÃ§ savaÅŸtan kaÃ§arak TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 5 ay Ã¶nce AdÄ±yaman'a geldiÄŸini kaydetti.
Ä°Ã§ savaÅŸta kardeÅŸini kaybettiÄŸini dile getiren Mustafa, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Bomba evimizin yakÄ±nÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ben ayaÄŸÄ±mdan yaralandÄ±m. Ä°ki Ã§ocuÄŸum ve eÅŸimle birlikte kaÃ§mak zorunda kaldÄ±k. Ã‡ok kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nlerdi. Ä°nÅŸallah Ã¼lkemiz normale dÃ¶ner biz de Ã¼lkemize dÃ¶neriz. TÃ¼rkiye'ye minnettarÄ±m. AdÄ±yaman'da sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± bize sahip Ã§Ä±kÄ±yor. SoÄŸuk kÄ±ÅŸ gÃ¼nlerinde ihtiyaÃ§larÄ±mÄ±z gideriliyor. Hayata tutunuyoruz. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r bir sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z yok. EÅŸim ve Ã§ocuklarÄ±mla yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'dan Allah razÄ± olsun ki bizi Ã¼lkesine kabul etti."
Neve Åžalom Sinagogu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen kutlamaya BeyoÄŸlu Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Misbah Demircan da katÄ±ldÄ±
Irak'Ä±n Telafer bÃ¶lgesinden kaÃ§an ve Ã§oÄŸunluÄŸunu kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n oluÅŸturduÄŸu TÃ¼rkmenlere Hatay YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸince yardÄ±mda bulunuluyor
PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda adliyeye sevk edilen AÄŸrÄ± Belediye Meclisi Ã¼yesi Kubilay tutuklandÄ±
Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§ede, 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak
Adliyeye sevk edilen eski KarapÃ¼rÃ§ek Kaymakam Vekili HacÄ± Bayram Acar tutuklandÄ±
Ä°yilikder gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri kentte yaÅŸayan Suriyelilere yardÄ±mda bulundu
Aksaray merkezli 7 ilde dÃ¼zenlenen FETÃ–/PDY operasyonda 10 emniyet mensubu ile 1 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± sona erdi.
Ä°stanbul metrosunda, HavalimanÄ±-Aksaray HattÄ± Kocatepe Ä°stasyonu'nda araÃ§ arÄ±zasÄ± nedeniyle seferler bir sÃ¼re yapÄ±lamadÄ±.
Åžebva ilinde hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda aralarÄ±nda askerlerin de bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
BingÃ¶l'de PKK'yÄ± Ã¶ven paylaÅŸÄ±mlarda bulunduklarÄ± iddia edilen 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± iÃ§in "Koalisyon gÃ¼Ã§leri ÅŸu an verdikleri sÃ¶zÃ¼ tutmuyor. Ã–yle olsa da olmasa da biz ÅŸu anda yolumuza kararlÄ± ÅŸekilde devam ediyoruz. Ã‡Ä±kÄ±lan bu yoldan geri dÃ¶nmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." dedi.
Sakarya'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 1 ÅŸirkete kayyum atandÄ±.
Gine CumhurbaÅŸkanÄ± Conde, TÃ¼rkiye ile Gine arasÄ±ndaki vizelerin kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
15 Temmuz Darbe Komisyonu, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar'a yazÄ±lÄ± soru gÃ¶nderecek.