GÃ¼ncelleme: 22:13, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

AdÄ±yaman'dan Suriye'ye yardÄ±m eli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ãœlkelerindeki iÃ§ savaÅŸtan kaÃ§arak TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±nan ve AdÄ±yaman'da yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Suriyeli ailelere, Ä°yilikder YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi AdÄ±yaman Åžubesi tarafÄ±ndan kÄ±ÅŸlÄ±k ihtiyaÃ§ malzemesi yardÄ±mÄ±nda bulunuldu.

Ä°yilikder gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerinden oluÅŸan 5 kiÅŸilik ekip, merkezde yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren 10 Suriyeli aileyi ziyaret etti. Ziyarette ailelere, soba, battaniye, halÄ±, Ã§amaÅŸÄ±r makinesi ve kÄ±ÅŸlÄ±k ihtiyaÃ§ malzemesi teslim edildi.

GÃ¶nÃ¼llÃ¼lerden Mehmet ÅžaÅŸmaz, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye'den TÃ¼rkiye'ye gelenlere dernek olarak her tÃ¼rlÃ¼ yardÄ±mÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Tespit ettikleri ailelerinin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± giderdiklerini anlatan ÅžaÅŸmaz, "Hangi aileye gidiyorsak bir dramla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Biz aileleri tespit edip ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gideriyoruz. DepolarÄ±mÄ±zdaki malzemeleri ulaÅŸtÄ±rÄ±yoruz. EÄŸer yoksa da KardeÅŸ Aile projemizle Suriyeli aileyi TÃ¼rk aile ile tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gideriyoruz." dedi.

Suriye'deki iÃ§ savaÅŸÄ±n 6 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anÄ±msatan ÅžaÅŸmaz, Halep'ten Ä°dlip'e gidenlere de yardÄ±m ettiklerini aktardÄ±. GeÃ§miÅŸ gÃ¼nlerde 4 tÄ±r ile Ä°dlip kentine yardÄ±m gÃ¶nderdiklerini hatÄ±rlatan ÅžaÅŸmaz, "Kuru gÄ±da ve undan oluÅŸan yardÄ±m malzemesini Suriye'deki kardeÅŸlerimize ulaÅŸtÄ±rdÄ±k. Åžu anki Suriyeli ailenin buzdolabÄ±, yatak, gÄ±da ve yakacak ihtiyacÄ± var. Biz bu ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±ladÄ±k. YardÄ±m ettiÄŸimiz aileleri kardeÅŸ ailemizle tanÄ±ÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z ve o ailemiz bu Suriyeli ailemize yardÄ±m edecek." diye konuÅŸtu.

Suriyeli Hasan HÃ¼seyin de sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yardÄ±mlarÄ±yla geÃ§imini saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Ãœlkelerindeyken zor durumda olduklarÄ±nÄ± anlatan HÃ¼seyin, "TÃ¼rkiye'de Ã§ok rahat yaÅŸÄ±yoruz. KomÅŸular yardÄ±m yapÄ±yor. Kendilerine teÅŸekkÃ¼r ederim. BeÅŸ aydÄ±r TÃ¼rkiye'deyiz. Halepâ€™ten TÃ¼rkiyeâ€™ye geldik. Burada yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. TÃ¼rkiye'yi Ã§ok seviyorum. Allah, TÃ¼rkiye'den razÄ± olsun." dedi.

Muhammed Mustafa ise Suriye'deki iÃ§ savaÅŸtan kaÃ§arak TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 5 ay Ã¶nce AdÄ±yaman'a geldiÄŸini kaydetti.

Ä°Ã§ savaÅŸta kardeÅŸini kaybettiÄŸini dile getiren Mustafa, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bomba evimizin yakÄ±nÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ben ayaÄŸÄ±mdan yaralandÄ±m. Ä°ki Ã§ocuÄŸum ve eÅŸimle birlikte kaÃ§mak zorunda kaldÄ±k. Ã‡ok kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nlerdi. Ä°nÅŸallah Ã¼lkemiz normale dÃ¶ner biz de Ã¼lkemize dÃ¶neriz. TÃ¼rkiye'ye minnettarÄ±m. AdÄ±yaman'da sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± bize sahip Ã§Ä±kÄ±yor. SoÄŸuk kÄ±ÅŸ gÃ¼nlerinde ihtiyaÃ§larÄ±mÄ±z gideriliyor. Hayata tutunuyoruz. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r bir sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z yok. EÅŸim ve Ã§ocuklarÄ±mla yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'dan Allah razÄ± olsun ki bizi Ã¼lkesine kabul etti."