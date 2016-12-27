Sakarya'da kaymakam vekiline FETÃ– tutuklamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Sakarya'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen eski KarapÃ¼rÃ§ek Kaymakam Vekili HacÄ± Bayram Acar, tutuklandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, KarapÃ¼rÃ§ek Kaymakam vekili olarak gÃ¶rev yaparken FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne aidiyeti, iltisakÄ± ve irtibatÄ± olabileceÄŸinden bahisle gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan Acar, Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã–zel SoruÅŸturma BÃ¼rosunca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan Acar, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki ifadesinin ardÄ±ndan Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edilen Acar, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan tutuklandÄ±.
Neve Åžalom Sinagogu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen kutlamaya BeyoÄŸlu Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Misbah Demircan da katÄ±ldÄ±
Irak'Ä±n Telafer bÃ¶lgesinden kaÃ§an ve Ã§oÄŸunluÄŸunu kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n oluÅŸturduÄŸu TÃ¼rkmenlere Hatay YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸince yardÄ±mda bulunuluyor
PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda adliyeye sevk edilen AÄŸrÄ± Belediye Meclisi Ã¼yesi Kubilay tutuklandÄ±
Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§ede, 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak
Adliyeye sevk edilen eski KarapÃ¼rÃ§ek Kaymakam Vekili HacÄ± Bayram Acar tutuklandÄ±
Ä°yilikder gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri kentte yaÅŸayan Suriyelilere yardÄ±mda bulundu
Aksaray merkezli 7 ilde dÃ¼zenlenen FETÃ–/PDY operasyonda 10 emniyet mensubu ile 1 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± sona erdi.
Ä°stanbul metrosunda, HavalimanÄ±-Aksaray HattÄ± Kocatepe Ä°stasyonu'nda araÃ§ arÄ±zasÄ± nedeniyle seferler bir sÃ¼re yapÄ±lamadÄ±.
Åžebva ilinde hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda aralarÄ±nda askerlerin de bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
BingÃ¶l'de PKK'yÄ± Ã¶ven paylaÅŸÄ±mlarda bulunduklarÄ± iddia edilen 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± iÃ§in "Koalisyon gÃ¼Ã§leri ÅŸu an verdikleri sÃ¶zÃ¼ tutmuyor. Ã–yle olsa da olmasa da biz ÅŸu anda yolumuza kararlÄ± ÅŸekilde devam ediyoruz. Ã‡Ä±kÄ±lan bu yoldan geri dÃ¶nmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." dedi.
Sakarya'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 1 ÅŸirkete kayyum atandÄ±.
Gine CumhurbaÅŸkanÄ± Conde, TÃ¼rkiye ile Gine arasÄ±ndaki vizelerin kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
15 Temmuz Darbe Komisyonu, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar'a yazÄ±lÄ± soru gÃ¶nderecek.