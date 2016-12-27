GÃ¼ncelleme: 22:24, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Sakarya'da kaymakam vekiline FETÃ– tutuklamasÄ±





Adliyeye sevk edilen eski KarapÃ¼rÃ§ek Kaymakam Vekili HacÄ± Bayram Acar tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sakarya'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen eski KarapÃ¼rÃ§ek Kaymakam Vekili HacÄ± Bayram Acar, tutuklandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, KarapÃ¼rÃ§ek Kaymakam vekili olarak gÃ¶rev yaparken FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne aidiyeti, iltisakÄ± ve irtibatÄ± olabileceÄŸinden bahisle gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan Acar, Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã–zel SoruÅŸturma BÃ¼rosunca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan Acar, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki ifadesinin ardÄ±ndan Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edilen Acar, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan tutuklandÄ±.

Ä°lgili Konular 15 Temmuz darbe giriÅŸimi

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.