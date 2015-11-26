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23:39, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±
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GÃ¼ncelleme: 22:35, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

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Ä°srailâ€™den Arap milletvekiline 10 gÃ¼nlÃ¼k ev hapsi
Ä°srailâ€™den Arap milletvekiline 10 gÃ¼nlÃ¼k ev hapsi

Ä°srail mahkemesi, Knessetâ€™teki Arap Milletvekili Gattasâ€™Ä± 10 gÃ¼nlÃ¼k ev hapsi cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'de bir mahkeme, Filistinli tutuklulara "yasa dÄ±ÅŸÄ± yoldan cep telefonu temin ettiÄŸi" iddialarÄ± Ã¼zerine perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Arap Milletvekili Basil Gattasâ€™Ä± 10 gÃ¼n ev hapsi cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±.

Ä°srail polisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, RiÅŸon Letsiyon Sulh Mahkemesi'nin, Knesset'teki Ortak Arap Listesi Milletvekili Gattasâ€™Ä± 10 gÃ¼n ev hapsi cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, mahkemenin Gattasâ€™a 180 gÃ¼n yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, cezaevlerindeki Filistinli mahkumlarÄ± ziyaret ile kendisiyle aynÄ± davadan yargÄ±lananlarla iletiÅŸime geÃ§meyi de yasakladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, Gattasâ€™Ä±n, Knessetâ€™teki genel kurul toplantÄ±larÄ±na gÃ¶zetmenler eÅŸliÄŸinde katÄ±labileceÄŸi belirtildi.

DokunulmazlÄ±ÄŸÄ± Knesset'te oy birliÄŸiyle kaldÄ±rÄ±lan Gattas, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, 4 gÃ¼nlÃ¼k gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resinden sonra mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Ä°srail iÅŸgal gÃ¼Ã§leri
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