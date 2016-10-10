Ä°stanbul'da elektrik kesintisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerine, bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek.
BEDAÅž'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã‡atalca'da Karamandere Mahallesi, Karaman Dere Sokak, MÃ¼jde Ã‡Ä±kmazÄ± Sokak, MÃ¼niÌ‡r Sokak, MÃ¼sliÌ‡m Ã‡Ä±kmazÄ± Sokak, MÃ¼stesna Sokak, NakÄ±ÅŸ Ã‡Ä±kmazÄ± Sokak, KaracakÃ¶y Merkez Mahallesi, AÃ§elya Ã‡Ä±kmazÄ± Sokak, Mustafa KemalpaÅŸa Caddesi, Ferah Ã‡Ä±kmazÄ± Sokak, KaracakÃ¶y Caddesi, Rehber Ã‡Ä±kmazÄ± Sokak, NariÌ‡n Sokak ve civarÄ±nda 08.00-16.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak.
SarÄ±yer'de KiÌ‡reÃ§burnu Mahallesi, Ada Sokak, Prof. Dr. Aykut Barka Caddesi, Alparslan Sokak, AkgÃ¼l Sokak, Ãœlker Sokak, Duygu Sokak, Mehmet EfendiÌ‡ Ã‡Ä±kmazÄ± Sokak, SÃ¼mbÃ¼l Sokak, AkpÄ±nar Sokak, AkdeniÌ‡z Sokak ve civarÄ± 09.00-13.00, AyazaÄŸa Mahallesi, 208. Sokak, 131. Sokak, 130. Sokak, 128. Sokak ve civarÄ± ise 13.00-16.30 saatleri arasÄ±nda elektrik alamayacak.
GÃ¼ngÃ¶ren'de, Abdurrahman Nafiz GÃ¼rman Mahallesi, Nadide Caddesi, Nadide Ã‡Ä±kmazÄ± Sokak ve civarÄ±na 09.00-17.00 saatleri arasÄ±nda elektrik verilmeyecek.
BayrampaÅŸa'da, TeraziÌ‡dere Mahallesi, GÃ¼rsoy Sokak, RÃ¼ya Sokak, Karaman Sokak, GÃ¼neÅŸ Caddesi, Funda Sokak, Feza Sokak, Hakan Sokak ve civarÄ±nda 09.00-16.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi uygulanacak.
KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de, FevziÌ‡ Ã‡akmak Mahallesi, 904. Ã‡Ä±kmaz Sokak, 2. BÃ¼lbÃ¼l Sokak, 2. FabriÌ‡kalar Sokak, HalkalÄ± Caddesi, Ä°zmiÌ‡r Sokak, Kanarya Sokak, Konfor Sokak, Kuzey Sokak, 6. YÄ±ldÄ±z Sokak ve civarÄ± 09.00-13.00 saatleri arasÄ±nda elektrik alamayacak.
Esenyurt'ta, AtatÃ¼rk Mahallesi, Akarsu Sokak, DaÄŸhan Sokak, SavaÅŸ Sokak ve civarÄ±nda 09.00-20.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak.
BeylikdÃ¼zÃ¼'nde, BeylikdÃ¼zÃ¼ OSB Mahallesi, 4. Cadde, 5. Cadde ve civarÄ±na 15.00-19.00 saatleri arasÄ±nda elektrik verilemeyecek.
Neve Åžalom Sinagogu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen kutlamaya BeyoÄŸlu Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Misbah Demircan da katÄ±ldÄ±
Irak'Ä±n Telafer bÃ¶lgesinden kaÃ§an ve Ã§oÄŸunluÄŸunu kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n oluÅŸturduÄŸu TÃ¼rkmenlere Hatay YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸince yardÄ±mda bulunuluyor
PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda adliyeye sevk edilen AÄŸrÄ± Belediye Meclisi Ã¼yesi Kubilay tutuklandÄ±
Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§ede, 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak
Adliyeye sevk edilen eski KarapÃ¼rÃ§ek Kaymakam Vekili HacÄ± Bayram Acar tutuklandÄ±
Ä°yilikder gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri kentte yaÅŸayan Suriyelilere yardÄ±mda bulundu
Aksaray merkezli 7 ilde dÃ¼zenlenen FETÃ–/PDY operasyonda 10 emniyet mensubu ile 1 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± sona erdi.
Ä°stanbul metrosunda, HavalimanÄ±-Aksaray HattÄ± Kocatepe Ä°stasyonu'nda araÃ§ arÄ±zasÄ± nedeniyle seferler bir sÃ¼re yapÄ±lamadÄ±.
Åžebva ilinde hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda aralarÄ±nda askerlerin de bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
BingÃ¶l'de PKK'yÄ± Ã¶ven paylaÅŸÄ±mlarda bulunduklarÄ± iddia edilen 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± iÃ§in "Koalisyon gÃ¼Ã§leri ÅŸu an verdikleri sÃ¶zÃ¼ tutmuyor. Ã–yle olsa da olmasa da biz ÅŸu anda yolumuza kararlÄ± ÅŸekilde devam ediyoruz. Ã‡Ä±kÄ±lan bu yoldan geri dÃ¶nmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." dedi.
Sakarya'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 1 ÅŸirkete kayyum atandÄ±.
Gine CumhurbaÅŸkanÄ± Conde, TÃ¼rkiye ile Gine arasÄ±ndaki vizelerin kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
15 Temmuz Darbe Komisyonu, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar'a yazÄ±lÄ± soru gÃ¶nderecek.