GÃ¼ncelleme: 22:46, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Ä°stanbul'da elektrik kesintisi





Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§ede, 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerine, bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek. BEDAÅž'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã‡atalca'da Karamandere Mahallesi, Karaman Dere Sokak, MÃ¼jde Ã‡Ä±kmazÄ± Sokak, MÃ¼niÌ‡r Sokak, MÃ¼sliÌ‡m Ã‡Ä±kmazÄ± Sokak, MÃ¼stesna Sokak, NakÄ±ÅŸ Ã‡Ä±kmazÄ± Sokak, KaracakÃ¶y Merkez Mahallesi, AÃ§elya Ã‡Ä±kmazÄ± Sokak, Mustafa KemalpaÅŸa Caddesi, Ferah Ã‡Ä±kmazÄ± Sokak, KaracakÃ¶y Caddesi, Rehber Ã‡Ä±kmazÄ± Sokak, NariÌ‡n Sokak ve civarÄ±nda 08.00-16.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak. SarÄ±yer'de KiÌ‡reÃ§burnu Mahallesi, Ada Sokak, Prof. Dr. Aykut Barka Caddesi, Alparslan Sokak, AkgÃ¼l Sokak, Ãœlker Sokak, Duygu Sokak, Mehmet EfendiÌ‡ Ã‡Ä±kmazÄ± Sokak, SÃ¼mbÃ¼l Sokak, AkpÄ±nar Sokak, AkdeniÌ‡z Sokak ve civarÄ± 09.00-13.00, AyazaÄŸa Mahallesi, 208. Sokak, 131. Sokak, 130. Sokak, 128. Sokak ve civarÄ± ise 13.00-16.30 saatleri arasÄ±nda elektrik alamayacak. GÃ¼ngÃ¶ren'de, Abdurrahman Nafiz GÃ¼rman Mahallesi, Nadide Caddesi, Nadide Ã‡Ä±kmazÄ± Sokak ve civarÄ±na 09.00-17.00 saatleri arasÄ±nda elektrik verilmeyecek. BayrampaÅŸa'da, TeraziÌ‡dere Mahallesi, GÃ¼rsoy Sokak, RÃ¼ya Sokak, Karaman Sokak, GÃ¼neÅŸ Caddesi, Funda Sokak, Feza Sokak, Hakan Sokak ve civarÄ±nda 09.00-16.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi uygulanacak. KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de, FevziÌ‡ Ã‡akmak Mahallesi, 904. Ã‡Ä±kmaz Sokak, 2. BÃ¼lbÃ¼l Sokak, 2. FabriÌ‡kalar Sokak, HalkalÄ± Caddesi, Ä°zmiÌ‡r Sokak, Kanarya Sokak, Konfor Sokak, Kuzey Sokak, 6. YÄ±ldÄ±z Sokak ve civarÄ± 09.00-13.00 saatleri arasÄ±nda elektrik alamayacak. Esenyurt'ta, AtatÃ¼rk Mahallesi, Akarsu Sokak, DaÄŸhan Sokak, SavaÅŸ Sokak ve civarÄ±nda 09.00-20.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak. BeylikdÃ¼zÃ¼'nde, BeylikdÃ¼zÃ¼ OSB Mahallesi, 4. Cadde, 5. Cadde ve civarÄ±na 15.00-19.00 saatleri arasÄ±nda elektrik verilemeyecek.

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