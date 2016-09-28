GÃ¼ncelleme: 22:59, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

AÄŸrÄ±'da PKK operasyonu





PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda adliyeye sevk edilen AÄŸrÄ± Belediye Meclisi Ã¼yesi Kubilay tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AÄŸrÄ±'da, PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda Ä°zmir'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan AÄŸrÄ± Belediye Meclisi Ã¼yesi Mukaddes Kubilay tutuklandÄ±. AÄŸrÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan ve TorbalÄ± ilÃ§esinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak AÄŸrÄ±'ya getirilen Kubilay'Ä±n emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan adliyeye Ã§Ä±karÄ±lan zanlÄ±, savcÄ±lÄ±ktaki ifadesinin ardÄ±ndan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliÄŸine sevk edildi. ZanlÄ±, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m ve yataklÄ±k" suÃ§undan tutuklandÄ±. AyrÄ±ca, sÃ¶z konusu operasyonda, haklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan 13 kiÅŸinin Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ± ve emniyetteki iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Â

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