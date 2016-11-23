GÃ¼ncelleme: 23:14, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

Telafer'den kaÃ§anlar TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±n Telafer bÃ¶lgesinden, HaÅŸdi Åžabi'nin saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle kaÃ§arak Suriye Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±nan, Ã§oÄŸunluÄŸunu kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n oluÅŸturduÄŸu TÃ¼rkmenlere, Hatay YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi (HAYAD) yardÄ±m eli uzatÄ±yor.

Hatay'Ä±n KÄ±rÄ±khan ilÃ§esinde, otogar yanÄ±ndaki Hatay YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸine (HAYAD) baÅŸvuran bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kadÄ±n ve Ã§ocuklardan oluÅŸan TÃ¼rkmenlere, sÄ±cak Ã§orba ikramÄ±nda bulunuluyor ve temiz kÄ±yafet veriliyor.

HAYAD BaÅŸkanÄ± Rahmi VardÄ±, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, son iki haftadÄ±r gÃ¼nde ortalama 200-300 civarÄ±nda kiÅŸinin Ã¼stleri Ã§amur iÃ§erisinde derneÄŸe geldiÄŸini sÃ¶yledi.

Gelenlere Ã§orba ikramÄ±nda bulunup banyo yaptÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ve yeni kÄ±yafet verdiklerini belirten VardÄ±, "Bunlar, kendilerinin ifadesine gÃ¶re, Telafer'den geliyorlar. Orada HaÅŸdi Åžabi'nin zulmÃ¼nden kaÃ§Ä±yorlar. Ä°fadelerine gÃ¶re, 'kÄ±zlarÄ± kaÃ§Ä±rÄ±p gÃ¶tÃ¼rÃ¼yorlar, canÄ±mÄ±zÄ± kurtarmak iÃ§in kaÃ§Ä±yoruz' diyorlar. YaklaÅŸÄ±k bir ay, 40 gÃ¼n yÃ¼rÃ¼yerek Suriye'ye geÃ§iyorlar, oradan da TÃ¼rkiye'ye geliyorlar. Nereden, nasÄ±l girdiklerini bilmiyoruz ama biz elimizden geldiÄŸince onlara sahip Ã§Ä±kÄ±yoruz. Telafer'de HaÅŸdi Åžabi zulmÃ¼nÃ¼ gÃ¶renler, namuslarÄ± ve canlarÄ± iÃ§in kendi Ã¶z vatanlarÄ±na doÄŸru gelmeye gayret ediyorlar." diye konuÅŸtu.

VardÄ±, mazlumun dinini, mezhebini, Ä±rkÄ±nÄ± sormadan ellerinden geldiÄŸince yardÄ±m ettiklerini, dernekte bir sÃ¼re bekleyen TÃ¼rkmenlerin daha sonra TÃ¼rkiye'nin farklÄ± illerinde bulunan akrabalarÄ±nÄ±n yanÄ± gittiÄŸini sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'ye eÅŸi ve iki Ã§ocuÄŸu ile sÄ±ÄŸÄ±nan Selva Ä°dris, yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ ay Ã¶nce Telafer'den Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Suriye'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Zaman zaman araÃ§lar ile Ã§oÄŸu zaman da yÃ¼rÃ¼yerek Suriye'ye geldiklerini belirten Ä°dris, "HaÅŸdi Åžabi'den kaÃ§tÄ±k. Muhammed daha 9 aylÄ±k, diÄŸer oÄŸlum Ali de 5 yaÅŸÄ±nda. TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±k, burada Ankara'ya gideceÄŸiz, orada akrabalarÄ±mÄ±z var." dedi.