DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
23:39, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±
GÃ¼ncel
GÃ¼ncelleme: 23:14, 27 AralÄ±k 2016 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Telafer'den kaÃ§anlar TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±
Telafer'den kaÃ§anlar TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±

Irak'Ä±n Telafer bÃ¶lgesinden kaÃ§an ve Ã§oÄŸunluÄŸunu kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n oluÅŸturduÄŸu TÃ¼rkmenlere Hatay YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸince yardÄ±mda bulunuluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±n Telafer bÃ¶lgesinden, HaÅŸdi Åžabi'nin saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle kaÃ§arak Suriye Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±nan, Ã§oÄŸunluÄŸunu kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n oluÅŸturduÄŸu TÃ¼rkmenlere, Hatay YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi (HAYAD) yardÄ±m eli uzatÄ±yor.

Hatay'Ä±n KÄ±rÄ±khan ilÃ§esinde, otogar yanÄ±ndaki Hatay YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸine (HAYAD) baÅŸvuran bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kadÄ±n ve Ã§ocuklardan oluÅŸan TÃ¼rkmenlere, sÄ±cak Ã§orba ikramÄ±nda bulunuluyor ve temiz kÄ±yafet veriliyor.

HAYAD BaÅŸkanÄ± Rahmi VardÄ±, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, son iki haftadÄ±r gÃ¼nde ortalama 200-300 civarÄ±nda kiÅŸinin Ã¼stleri Ã§amur iÃ§erisinde derneÄŸe geldiÄŸini sÃ¶yledi.

Gelenlere Ã§orba ikramÄ±nda bulunup banyo yaptÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ve yeni kÄ±yafet verdiklerini belirten VardÄ±, "Bunlar, kendilerinin ifadesine gÃ¶re, Telafer'den geliyorlar. Orada HaÅŸdi Åžabi'nin zulmÃ¼nden kaÃ§Ä±yorlar. Ä°fadelerine gÃ¶re, 'kÄ±zlarÄ± kaÃ§Ä±rÄ±p gÃ¶tÃ¼rÃ¼yorlar, canÄ±mÄ±zÄ± kurtarmak iÃ§in kaÃ§Ä±yoruz' diyorlar. YaklaÅŸÄ±k bir ay, 40 gÃ¼n yÃ¼rÃ¼yerek Suriye'ye geÃ§iyorlar, oradan da TÃ¼rkiye'ye geliyorlar. Nereden, nasÄ±l girdiklerini bilmiyoruz ama biz elimizden geldiÄŸince onlara sahip Ã§Ä±kÄ±yoruz. Telafer'de HaÅŸdi Åžabi zulmÃ¼nÃ¼ gÃ¶renler, namuslarÄ± ve canlarÄ± iÃ§in kendi Ã¶z vatanlarÄ±na doÄŸru gelmeye gayret ediyorlar." diye konuÅŸtu.

VardÄ±, mazlumun dinini, mezhebini, Ä±rkÄ±nÄ± sormadan ellerinden geldiÄŸince yardÄ±m ettiklerini, dernekte bir sÃ¼re bekleyen TÃ¼rkmenlerin daha sonra TÃ¼rkiye'nin farklÄ± illerinde bulunan akrabalarÄ±nÄ±n yanÄ± gittiÄŸini sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'ye eÅŸi ve iki Ã§ocuÄŸu ile sÄ±ÄŸÄ±nan Selva Ä°dris, yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ ay Ã¶nce Telafer'den Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Suriye'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Zaman zaman araÃ§lar ile Ã§oÄŸu zaman da yÃ¼rÃ¼yerek Suriye'ye geldiklerini belirten Ä°dris, "HaÅŸdi Åžabi'den kaÃ§tÄ±k. Muhammed daha 9 aylÄ±k, diÄŸer oÄŸlum Ali de 5 yaÅŸÄ±nda. TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±k, burada Ankara'ya gideceÄŸiz, orada akrabalarÄ±mÄ±z var." dedi.



Ä°lgili Konular Telafer IÅžÄ°D
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Museviler Hanuka BayramÄ±'nÄ± kutladÄ±
Museviler Hanuka BayramÄ±'nÄ± kutladÄ±

Neve Åžalom Sinagogu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen kutlamaya BeyoÄŸlu Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Misbah Demircan da katÄ±ldÄ±
Telafer'den kaÃ§anlar TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±
Telafer'den kaÃ§anlar TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±

Irak'Ä±n Telafer bÃ¶lgesinden kaÃ§an ve Ã§oÄŸunluÄŸunu kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n oluÅŸturduÄŸu TÃ¼rkmenlere Hatay YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸince yardÄ±mda bulunuluyor
AÄŸrÄ±'da PKK operasyonu
AÄŸrÄ±'da PKK operasyonu

PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda adliyeye sevk edilen AÄŸrÄ± Belediye Meclisi Ã¼yesi Kubilay tutuklandÄ±
Ä°stanbul'da elektrik kesintisi
Ä°stanbul'da elektrik kesintisi

Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§ede, 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak
Sakarya'da kaymakam vekiline FETÃ– tutuklamasÄ±
Sakarya'da kaymakam vekiline FETÃ– tutuklamasÄ±

Adliyeye sevk edilen eski KarapÃ¼rÃ§ek Kaymakam Vekili HacÄ± Bayram Acar tutuklandÄ±
AdÄ±yaman'dan Suriye'ye yardÄ±m eli
AdÄ±yaman'dan Suriye'ye yardÄ±m eli

Ä°yilikder gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri kentte yaÅŸayan Suriyelilere yardÄ±mda bulundu
Aksaray merkezli 7 ilde FETÃ– PDY operasyonu
Aksaray merkezli 7 ilde FETÃ–/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 7 ilde dÃ¼zenlenen FETÃ–/PDY operasyonda 10 emniyet mensubu ile 1 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± sona erdi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± sona erdi.
Ä°stanbul'da metro seferlerinde aksama
Ä°stanbul'da metro seferlerinde aksama

Ä°stanbul metrosunda, HavalimanÄ±-Aksaray HattÄ± Kocatepe Ä°stasyonu'nda araÃ§ arÄ±zasÄ± nedeniyle seferler bir sÃ¼re yapÄ±lamadÄ±.
Yemen'de ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor
Yemen'de ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor

Åžebva ilinde hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda aralarÄ±nda askerlerin de bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
Sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ±na gÃ¶zaltÄ±
Sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ±na gÃ¶zaltÄ±

BingÃ¶l'de PKK'yÄ± Ã¶ven paylaÅŸÄ±mlarda bulunduklarÄ± iddia edilen 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ardahan'da yoÄŸun sis
Ardahan'da yoÄŸun sis

Kent merkezinde etkili olmaya baÅŸlayan yoÄŸun sis, yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi
El-Bab yolundan dÃ¶nmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil'
'El-Bab yolundan dÃ¶nmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil'

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± iÃ§in "Koalisyon gÃ¼Ã§leri ÅŸu an verdikleri sÃ¶zÃ¼ tutmuyor. Ã–yle olsa da olmasa da biz ÅŸu anda yolumuza kararlÄ± ÅŸekilde devam ediyoruz. Ã‡Ä±kÄ±lan bu yoldan geri dÃ¶nmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." dedi.
Sakarya'da bir ÅŸirkete kayyum
Sakarya'da bir ÅŸirkete kayyum

Sakarya'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 1 ÅŸirkete kayyum atandÄ±.
Gine ile vizeler kalkÄ±yor
Gine ile vizeler kalkÄ±yor

Gine CumhurbaÅŸkanÄ± Conde, TÃ¼rkiye ile Gine arasÄ±ndaki vizelerin kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Darbe komisyonu Akar'a yazÄ±lÄ± soru gÃ¶nderecek
Darbe komisyonu, Akar'a yazÄ±lÄ± soru gÃ¶nderecek

15 Temmuz Darbe Komisyonu, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar'a yazÄ±lÄ± soru gÃ¶nderecek.

Haberler

Ä°badi, Telafer halkÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Ä°badi Telafer halkÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

HaÅŸdi Åžabi Telafer'i kuÅŸatÄ±yor
HaÅŸdi Åžabi Telafer'i kuÅŸatÄ±yor

HaÅŸdi Åžabi Telafer'e girdi
HaÅŸdi Åžabi Telafer'e girdi

IÅžÄ°D, KerkÃ¼k'Ã¼n Ã§evresinde Ã§atÄ±ÅŸmaya devam ediyor
IÅžÄ°D KerkÃ¼k'Ã¼n Ã§evresinde Ã§atÄ±ÅŸmaya devam ediyor

Irak ordusu Telafer'den Ã§ekildi, kent IÅžÄ°D'de
Irak ordusu Telafer'den Ã§ekildi kent IÅžÄ°D'de






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 