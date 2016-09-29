DiyarbakÄ±r'da 11 kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice, Hazro ve KocakÃ¶y ilÃ§elerine baÄŸlÄ± 11 kÃ¶yde dÃ¼zenlenecek operasyon nedeniyle sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi. SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi sitesinden de duyurulurken, sabah saat 05.00'de baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi tarafÄ±ndan konuyla iliÅŸkin olarak ÅŸu aÃ§Ä±klamalara yer verildi:
"Ä°limiz Lice, Hazro ve KocakÃ¶y ilÃ§eleri mÃ¼lki sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanda faaliyet yÃ¼rÃ¼ten, aralarÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen BTÃ– mensuplarÄ±nÄ± ve iÅŸbirlikÃ§ilerini etkisiz hale getirmek, bÃ¶lgede BTÃ– mensuplarÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ±nÄ± ve uÃ§aksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geÃ§irmek maksadÄ±yla operasyon dÃ¼zenlenecektir.
Operasyon icra edilen bÃ¶lgelerde halkÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± ve sivil vatandaÅŸlarÄ±n zarar gÃ¶rmemesi amacÄ±yla, 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanununun ilgili maddeleri gereÄŸince, belirtilen bÃ¶lgelerde (Lice Ä°lÃ§esine baÄŸlÄ± olan; KayacÄ±k KÃ¶yÃ¼, OrtaÃ§ KÃ¶yÃ¼, Yalaza KÃ¶yÃ¼, BaÄŸlan KÃ¶yÃ¼, Ã‡avundur KÃ¶yÃ¼, Dolunay KÃ¶yÃ¼ ve Kabakaya KÃ¶yÃ¼, Hazro Ä°lÃ§esine baÄŸlÄ± olan; Ã‡itlibahÃ§e KÃ¶yÃ¼, SarÄ±erik KÃ¶yÃ¼ ve Ormankaya KÃ¶yÃ¼ ile KocakÃ¶y Ä°lÃ§esine baÄŸlÄ± olan; Boyunlu KÃ¶yÃ¼) 28 AralÄ±k 2016 gÃ¼nÃ¼ saat 05.00â€™dan geÃ§erli olmak Ã¼zere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± uygulanacaktÄ±r.
SÃ¶z konusu yasaÄŸa uyulmasÄ±, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸi yÃ¶nÃ¼nden Ã¶nem arz etmekte olup, yasaÄŸÄ±n bitim sÃ¼resi ayrÄ±ca duyurulacaktÄ±r"Â
Lice, Hazro ve KocakÃ¶y ilÃ§elerine baÄŸlÄ± 11 kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
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