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08:59, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba
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08:11, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

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DiyarbakÄ±r'da 11 kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
DiyarbakÄ±r'da 11 kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Lice, Hazro ve KocakÃ¶y ilÃ§elerine baÄŸlÄ± 11 kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice, Hazro ve KocakÃ¶y ilÃ§elerine baÄŸlÄ± 11 kÃ¶yde dÃ¼zenlenecek operasyon nedeniyle sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi. SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi sitesinden de duyurulurken, sabah saat 05.00'de baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi tarafÄ±ndan konuyla iliÅŸkin olarak ÅŸu aÃ§Ä±klamalara yer verildi:

"Ä°limiz Lice, Hazro ve KocakÃ¶y ilÃ§eleri mÃ¼lki sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanda faaliyet yÃ¼rÃ¼ten, aralarÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen BTÃ– mensuplarÄ±nÄ± ve iÅŸbirlikÃ§ilerini etkisiz hale getirmek, bÃ¶lgede BTÃ– mensuplarÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ±nÄ± ve uÃ§aksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geÃ§irmek maksadÄ±yla operasyon dÃ¼zenlenecektir.

Operasyon icra edilen bÃ¶lgelerde halkÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± ve sivil vatandaÅŸlarÄ±n zarar gÃ¶rmemesi amacÄ±yla, 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanununun ilgili maddeleri gereÄŸince, belirtilen bÃ¶lgelerde (Lice Ä°lÃ§esine baÄŸlÄ± olan; KayacÄ±k KÃ¶yÃ¼, OrtaÃ§ KÃ¶yÃ¼, Yalaza KÃ¶yÃ¼, BaÄŸlan KÃ¶yÃ¼, Ã‡avundur KÃ¶yÃ¼, Dolunay KÃ¶yÃ¼ ve Kabakaya KÃ¶yÃ¼, Hazro Ä°lÃ§esine baÄŸlÄ± olan; Ã‡itlibahÃ§e KÃ¶yÃ¼, SarÄ±erik KÃ¶yÃ¼ ve Ormankaya KÃ¶yÃ¼ ile KocakÃ¶y Ä°lÃ§esine baÄŸlÄ± olan; Boyunlu KÃ¶yÃ¼) 28 AralÄ±k 2016 gÃ¼nÃ¼ saat 05.00â€™dan geÃ§erli olmak Ã¼zere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± uygulanacaktÄ±r.

SÃ¶z konusu yasaÄŸa uyulmasÄ±, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸi yÃ¶nÃ¼nden Ã¶nem arz etmekte olup, yasaÄŸÄ±n bitim sÃ¼resi ayrÄ±ca duyurulacaktÄ±r"Â 



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Matbaaya PKK operasyonu
Matbaaya PKK operasyonu

Ã‡ukurca'da 186 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
Ã‡ukurca'da 186 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

Aranan PKK'lÄ± kadÄ±n havalimanÄ±nda yakalandÄ±
Aranan PKK'lÄ± kadÄ±n havalimanÄ±nda yakalandÄ±

KÄ±rmÄ±zÄ± listedeki PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼ iddiasÄ±
KÄ±rmÄ±zÄ± listedeki PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼ iddiasÄ±

Ã‡ukurca'da 157 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
Ã‡ukurca'da 157 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

Erzurum'da PKK operasyonu: 29 gÃ¶zaltÄ±
Erzurum'da PKK operasyonu 29 gÃ¶zaltÄ±

Ã‡ukurca'daki operasyonda PKK'ya bÃ¼yÃ¼k darbe
Ã‡ukurca'daki operasyonda PKK'ya bÃ¼yÃ¼k darbe

Siirt'te PKK operasyonu
Siirt'te PKK operasyonu

PKK'nÄ±n 'TendÃ¼rek sorumlusu' Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
PKK'nÄ±n 'TendÃ¼rek sorumlusu' Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Hakkari'de 27 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Hakkari'de 27 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

PKK operasyonunda 876 kilo esrar bulundu
PKK operasyonunda 876 kilo esrar bulundu

Van'da PKK operasyonunda 27 gÃ¶zaltÄ±
Van'da PKK operasyonunda 27 gÃ¶zaltÄ±

DiyarbakÄ±r'da 13 kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
DiyarbakÄ±r'da 13 kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Tunceli'de 31 bÃ¶lge Ã¶zel gÃ¼venlik alanÄ± oldu
Tunceli'de 31 bÃ¶lge Ã¶zel gÃ¼venlik alanÄ± oldu

PKK'nÄ±n Uludere sorumlusu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
PKK'nÄ±n Uludere sorumlusu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Åžemdinli'de 10 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
Åžemdinli'de 10 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

Van'daki operasyonda iki PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
Van'daki operasyonda iki PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

PKK'nÄ±n bÃ¶lge sorumlusu Batman'da yakalandÄ±
PKK'nÄ±n bÃ¶lge sorumlusu Batman'da yakalandÄ±

KahramanmaraÅŸ'ta HDP il baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda
KahramanmaraÅŸ'ta HDP il baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

Hakkari'de PKK operasyonu: 6 gÃ¶zaltÄ±
Hakkari'de PKK operasyonu 6 gÃ¶zaltÄ±

Kars'ta Ã¼Ã§ PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Kars'ta Ã¼Ã§ PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

BaÅŸÄ±na 300 bin lira Ã¶dÃ¼l konulan PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
BaÅŸÄ±na 300 bin lira Ã¶dÃ¼l konulan PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Mardin'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
Mardin'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Hakkari'de bir ayda 73 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Hakkari'de bir ayda 73 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Ä°stanbul'da PKK'ya operasyon
Ä°stanbul'da PKK'ya operasyon

DiyarbakÄ±r'da PKK operasyonunda 124 gÃ¶zaltÄ±
DiyarbakÄ±r'da PKK operasyonunda 124 gÃ¶zaltÄ±

Ankara'da PKK operasyonunda 10 gÃ¶zaltÄ±
Ankara'da PKK operasyonunda 10 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbul'da HDP il binasÄ±nda arama
Ä°stanbul'da HDP il binasÄ±nda arama

GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'de PKK'ya ait depo bulundu
GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'de PKK'ya ait depo bulundu

Adana'da 13 kiÅŸiye PKK gÃ¶zaltÄ±sÄ±
Adana'da 13 kiÅŸiye PKK gÃ¶zaltÄ±sÄ±

DiyarbakÄ±r'da 13 kÃ¶ydeki yasak kalktÄ±
DiyarbakÄ±r'da 13 kÃ¶ydeki yasak kalktÄ±

Hakkari'de 9 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 9 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

DiyarbakÄ±r'da 8 kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
DiyarbakÄ±r'da 8 kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DiyarbakÄ±r'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
DiyarbakÄ±r'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Adana'da PKK'ya operasyon
Adana'da PKK'ya operasyon

DiyarbakÄ±r'da altÄ± kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
DiyarbakÄ±r'da altÄ± kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Ä°stanbul'da PKK'ya operasyon
Ä°stanbul'da PKK'ya operasyon

Ä°stanbul'da PKK'ya operasyon
Ä°stanbul'da PKK'ya operasyon

Silopi'de altÄ± PKK'lÄ± teslim oldu
Silopi'de altÄ± PKK'lÄ± teslim oldu

Ä°stanbul'da PKK'ya helikopter destekli operasyon
Ä°stanbul'da PKK'ya helikopter destekli operasyon

Ä°zmir'de PKK operasyonunda 11 gÃ¶zaltÄ±
Ä°zmir'de PKK operasyonunda 11 gÃ¶zaltÄ±

AÄŸrÄ±'da PKK'ya operasyon; 25 gÃ¶zaltÄ±
AÄŸrÄ±'da PKK'ya operasyon 25 gÃ¶zaltÄ±

KaÄŸÄ±thane'de beÅŸ YDG-H gÃ¶zaltÄ±sÄ±
KaÄŸÄ±thane'de beÅŸ YDG-H gÃ¶zaltÄ±sÄ±

Ä°dil'de yeni gÃ¼venlik Ã¶nlemleri
Ä°dil'de yeni gÃ¼venlik Ã¶nlemleri

'PKK'ya canlÄ± kalkan eylemcileri'ne 15 yÄ±l hapis
PKK'ya canlÄ± kalkan eylemcileri'ne 15 yÄ±l hapis

ÅžÄ±rnak'ta beÅŸ PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
ÅžÄ±rnak'ta beÅŸ PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

IÄŸdÄ±r'da Ã¼Ã§ PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
IÄŸdÄ±r'da Ã¼Ã§ PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

BingÃ¶l'de sekiz kÃ¶yde yasak kalktÄ±
BingÃ¶l'de sekiz kÃ¶yde yasak kalktÄ±

Lice'de 12 kiÅŸi operasyonu engellemekten tutuklandÄ±
Lice'de 12 kiÅŸi operasyonu engellemekten tutuklandÄ±

DiyarbakÄ±r'daki PKK operasyonlarÄ± bitti
DiyarbakÄ±r'daki PKK operasyonlarÄ± bitti

Lice'de PKK sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± bulundu
Lice'de PKK sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± bulundu

PKK'ya bir operasyon da Siirt'te
PKK'ya bir operasyon da Siirt'te

HDP ve DBP Lice operasyona tepkilÄ±
HDP ve DBP Lice operasyona tepkilÄ±

ÃœÃ§ ilde PKK operasyonu
ÃœÃ§ ilde PKK operasyonu

Lice'de 6,5 milyon kÃ¶k Hint keneviri imha edildi
Lice'de 6 5 milyon kÃ¶k Hint keneviri imha edildi

PKK'nÄ±n silah tamircisi gÃ¶zaltÄ±nda
PKK'nÄ±n silah tamircisi gÃ¶zaltÄ±nda

PKK'nÄ±n finans kaynaklarÄ±na darbe
PKK'nÄ±n finans kaynaklarÄ±na darbe

HDP'li vekilin aracÄ±ndan PKK Ã¼yesi Ã§Ä±ktÄ±
HDP'li vekilin aracÄ±ndan PKK Ã¼yesi Ã§Ä±ktÄ±

MuÅŸ'ta hava destekli PKK operasyonu
MuÅŸ'ta hava destekli PKK operasyonu

PKK'ya karÅŸÄ± geniÅŸ kapsamlÄ± operasyon
PKK'ya karÅŸÄ± geniÅŸ kapsamlÄ± operasyon

AÄŸrÄ±'da PKK operasyonu
AÄŸrÄ±'da PKK operasyonu

DiyarbakÄ±r'da 5 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
DiyarbakÄ±r'da 5 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

Lice'de 16 hedef uÃ§aklarla vuruldu
Lice'de 16 hedef uÃ§aklarla vuruldu

Turuncu listedeki PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Turuncu listedeki PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

MuÅŸ'ta PKK'ya hava destekli operasyon
MuÅŸ'ta PKK'ya hava destekli operasyon

Sosyal medyada PKK propagandasÄ±na 20 gÃ¶zaltÄ±
Sosyal medyada PKK propagandasÄ±na 20 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbul'da helikopter destekli operasyon
Ä°stanbul'da helikopter destekli operasyon

Sultangazi'de PKK operasyonu
Sultangazi'de PKK operasyonu

ZÄ±rhlÄ± araÃ§lar ÅžÄ±rnak'tan Ã§ekiliyor
ZÄ±rhlÄ± araÃ§lar ÅžÄ±rnak'tan Ã§ekiliyor

TerÃ¶r maÄŸduru Ã¶ÄŸrencilerin devamsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± siliniyor
TerÃ¶r maÄŸduru Ã¶ÄŸrencilerin devamsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± siliniyor

PKK'nÄ±n Ege yapÄ±lanmasÄ± Ã§Ã¶kertildi
PKK'nÄ±n Ege yapÄ±lanmasÄ± Ã§Ã¶kertildi

YDG-H'nin 'TÃ¼rkiye sorumlusu'na 15 yÄ±l hapis talebi
YDG-H'nin 'TÃ¼rkiye sorumlusu'na 15 yÄ±l hapis talebi

ÅžanlÄ±urfa'da PKK operasyonunda 14 gÃ¶zaltÄ±
ÅžanlÄ±urfa'da PKK operasyonunda 14 gÃ¶zaltÄ±

Nusaybin'deki operasyonda sona gelindi
Nusaybin'deki operasyonda sona gelindi

GaziosmapaÅŸa'da Ã¶rgÃ¼t operasyonu
GaziosmapaÅŸa'da Ã¶rgÃ¼t operasyonu

ElazÄ±ÄŸ'da HDP ve DBP yÃ¶neticileri gÃ¶zaltÄ±nda
ElazÄ±ÄŸ'da HDP ve DBP yÃ¶neticileri gÃ¶zaltÄ±nda

PKK'nÄ±n Nusaybin sorumlusu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
PKK'nÄ±n Nusaybin sorumlusu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Aranan PKK'lÄ± yol kontrolÃ¼nde yakalandÄ±
Aranan PKK'lÄ± yol kontrolÃ¼nde yakalandÄ±

ÃœÃ§ ilde 12 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
ÃœÃ§ ilde 12 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

'PKK ile mÃ¼cadele konsepti' deÄŸiÅŸiyor
PKK ile mÃ¼cadele konsepti' deÄŸiÅŸiyor

ÅžÄ±rnak'taki PKK operasyonunda sona gelindi
ÅžÄ±rnak'taki PKK operasyonunda sona gelindi

DiyarbakÄ±r'da PKK operasyonu: 42 gÃ¶zaltÄ±
DiyarbakÄ±r'da PKK operasyonu 42 gÃ¶zaltÄ±

PiÅŸmanlÄ±k gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ tutan PKK'lÄ± teslim oldu
PiÅŸmanlÄ±k gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ tutan PKK'lÄ± teslim oldu

Gri renkli listedeki PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Gri renkli listedeki PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Tunceli'de HDP yÃ¶neticisi gÃ¶zaltÄ±nda
Tunceli'de HDP yÃ¶neticisi gÃ¶zaltÄ±nda

Ã‡anakkale'de PKK operasyonu; 12 gÃ¶zaltÄ±
Ã‡anakkale'de PKK operasyonu 12 gÃ¶zaltÄ±

Adana'da PKK operasyonu; 12 gÃ¶zaltÄ±
Adana'da PKK operasyonu 12 gÃ¶zaltÄ±

Van'da PKK operasyonu: 4 gÃ¶zaltÄ±
Van'da PKK operasyonu 4 gÃ¶zaltÄ±

DÃ¶rt ilde 10 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
DÃ¶rt ilde 10 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

TSK'nÄ±n hava harekatÄ±nda 20 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼

TendÃ¼rek DaÄŸÄ±'nda bÃ¼yÃ¼k operasyon
TendÃ¼rek DaÄŸÄ±'nda bÃ¼yÃ¼k operasyon

Ä°ki gÃ¼nde 35 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
Ä°ki gÃ¼nde 35 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

Ä°stanbul'da PKK operasyonu
Ä°stanbul'da PKK operasyonu

DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± YÃ¼ksek tutuklandÄ±
DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± YÃ¼ksek tutuklandÄ±

HDP Ä°dil EÅŸbaÅŸkanÄ± tutuklandÄ±
HDP Ä°dil EÅŸbaÅŸkanÄ± tutuklandÄ±

TSK PKK operasyonlarÄ±nÄ±n bilanÃ§osunu aÃ§Ä±kladÄ±
TSK PKK operasyonlarÄ±nÄ±n bilanÃ§osunu aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°zmir'de PKK'ya operasyon

Ä°zmir'de PKK operasyonunda gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor
Ä°zmir'de PKK operasyonunda gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Kandil'de PKK'ya hava saldÄ±rÄ±sÄ±
Kandil'de PKK'ya hava saldÄ±rÄ±sÄ±

Åžemdinli'de bÃ¼yÃ¼k miktarda mÃ¼himmat bulundu
Åžemdinli'de bÃ¼yÃ¼k miktarda mÃ¼himmat bulundu

PKK'nÄ±n bÃ¶lge sorumlusu etkisiz hale getirildi
PKK'nÄ±n bÃ¶lge sorumlusu etkisiz hale getirildi

Hakkari ve ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya hava harekatÄ±
Hakkari ve ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya hava harekatÄ±

Lice'de Ã¼st dÃ¼zey 2 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Lice'de Ã¼st dÃ¼zey 2 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

PKK'nÄ±n Van sorumlusu etkisiz hale getirildi
PKK'nÄ±n Van sorumlusu etkisiz hale getirildi

ÅžanlÄ±urfa'daki PKK operasyonunda 17 tutuklama
ÅžanlÄ±urfa'daki PKK operasyonunda 17 tutuklama

Operasyon birlikleri YÃ¼ksekova'dan dÃ¶nÃ¼yor
Operasyon birlikleri YÃ¼ksekova'dan dÃ¶nÃ¼yor

GÃ¼venlik kaynaklarÄ±: Nusaybin'de Ã¼Ã§ ÅŸehit
GÃ¼venlik kaynaklarÄ± Nusaybin'de Ã¼Ã§ ÅŸehit

BingÃ¶l'de PKK'ya ait iki sÄ±ÄŸÄ±nak bulundu
BingÃ¶l'de PKK'ya ait iki sÄ±ÄŸÄ±nak bulundu

PKK'lÄ±larÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± evde EKG cihazÄ± bulundu
PKK'lÄ±larÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± evde EKG cihazÄ± bulundu

DiyarbakÄ±r'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki PKK'lÄ± tutuklandÄ±
DiyarbakÄ±r'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki PKK'lÄ± tutuklandÄ±

PKK'nÄ±n mayÄ±n atÃ¶lyesi imha edildi
PKK'nÄ±n mayÄ±n atÃ¶lyesi imha edildi

Nusaybin'deki operasyonlarÄ±n bilanÃ§osu aÃ§Ä±klandÄ±
Nusaybin'deki operasyonlarÄ±n bilanÃ§osu aÃ§Ä±klandÄ±

PKK'lÄ±larÄ± anmak isteyen gruba gÃ¶zaltÄ±
PKK'lÄ±larÄ± anmak isteyen gruba gÃ¶zaltÄ±

Bitlis'te PKK'ya aÄŸÄ±r darbe
Bitlis'te PKK'ya aÄŸÄ±r darbe

DiyarbakÄ±r'da DBP yÃ¶neticileri tutuklandÄ±
DiyarbakÄ±r'da DBP yÃ¶neticileri tutuklandÄ±

ErciÅŸâ€™te PKK operasyonunda 17 gÃ¶zaltÄ±
ErciÅŸ te PKK operasyonunda 17 gÃ¶zaltÄ±

YeÅŸil listedeki PKK'lÄ± yakalandÄ±
YeÅŸil listedeki PKK'lÄ± yakalandÄ±

PKK'ya ait 9 sÄ±ÄŸÄ±nak ele geÃ§irildi
PKK'ya ait 9 sÄ±ÄŸÄ±nak ele geÃ§irildi

BalÄ±kesir'de HDP yÃ¶neticileri gÃ¶zaltÄ±nda
BalÄ±kesir'de HDP yÃ¶neticileri gÃ¶zaltÄ±nda

DBP'nin 4 PM Ã¼yesi tutuklandÄ±
DBP'nin 4 PM Ã¼yesi tutuklandÄ±

ÃœÃ§ ilde 20 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
ÃœÃ§ ilde 20 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

Bolu'da canlÄ± bomba operasyonu: 7 gÃ¶zaltÄ±
Bolu'da canlÄ± bomba operasyonu 7 gÃ¶zaltÄ±

Åžemdinli'den Kuzey Irak'a top atÄ±ÅŸÄ±
Åžemdinli'den Kuzey Irak'a top atÄ±ÅŸÄ±

Ä°stanbul'da helikopter destekli terÃ¶r operasyonu
Ä°stanbul'da helikopter destekli terÃ¶r operasyonu

YÃ¼ksekova'da hava harekatÄ±
YÃ¼ksekova'da hava harekatÄ±

Bolu'da hÃ¼cre evine baskÄ±n; 2 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Bolu'da hÃ¼cre evine baskÄ±n 2 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Kuzey Irak'ta PKK hedefleri vuruldu
Kuzey Irak'ta PKK hedefleri vuruldu

Adana'da PKKâ€™nÄ±n Ã¶zyÃ¶netim sorumlusu tutuklandÄ±
Adana'da PKK nÄ±n Ã¶zyÃ¶netim sorumlusu tutuklandÄ±

MuÅŸ'ta dÃ¶rt odalÄ± PKK sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± bulundu
MuÅŸ'ta dÃ¶rt odalÄ± PKK sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± bulundu

Ä°zmir'de PKK operasyonu: BeÅŸ tutuklu
Ä°zmir'de PKK operasyonu BeÅŸ tutuklu

ÃœÃ§ ilde 27 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
ÃœÃ§ ilde 27 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

BingÃ¶l'de PKK operasyonunda dÃ¶rt gÃ¶zaltÄ±
BingÃ¶l'de PKK operasyonunda dÃ¶rt gÃ¶zaltÄ±

ÃœÃ§ ÅŸehirde 25 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
ÃœÃ§ ÅŸehirde 25 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

Tunceliâ€™de PKKâ€™ya ait 11 depo bulundu
Tunceli de PKK ya ait 11 depo bulundu

FlaÅŸ bellekte Kandil listesi ele geÃ§irildi
FlaÅŸ bellekte Kandil listesi ele geÃ§irildi

Ä°zmir'de HDP'li yÃ¶neticiler tutuklandÄ±
Ä°zmir'de HDP'li yÃ¶neticiler tutuklandÄ±

YÃ¼ksekova'da top atÄ±ÅŸlarÄ± sÃ¼rÃ¼yor
YÃ¼ksekova'da top atÄ±ÅŸlarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Operasyonlara katÄ±lan askere yasal koruma geliyor
Operasyonlara katÄ±lan askere yasal koruma geliyor

PKK'nÄ±n Ege sorumlusu yakalandÄ±
PKK'nÄ±n Ege sorumlusu yakalandÄ±

PKK operasyonlarÄ±nda iki gÃ¼nde 233 gÃ¶zaltÄ±
PKK operasyonlarÄ±nda iki gÃ¼nde 233 gÃ¶zaltÄ±

PKK operasyonlarÄ± hÄ±zlandÄ±: 86 gÃ¶zaltÄ±
PKK operasyonlarÄ± hÄ±zlandÄ± 86 gÃ¶zaltÄ±

DiyarbakÄ±r'da operasyon Sur dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±
DiyarbakÄ±r'da operasyon Sur dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±

Ä°stanbul'da PKK'ya operasyon
Ä°stanbul'da PKK'ya operasyon

Hakkari'de 11 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 11 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

Mardin'de DBP'li eÅŸbaÅŸkanlar gÃ¶zaltÄ±nda
Mardin'de DBP'li eÅŸbaÅŸkanlar gÃ¶zaltÄ±nda

HDP Ä°zmir il eÅŸ baÅŸkanlarÄ± adliyeye sevk edildi
HDP Ä°zmir il eÅŸ baÅŸkanlarÄ± adliyeye sevk edildi

PKK'ya bir operasyon da AdÄ±yaman'da
PKK'ya bir operasyon da AdÄ±yaman'da

Ä°zmir'de PKK'ya operasyon
Ä°zmir'de PKK'ya operasyon

Sur ve Ä°dil'de 8 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
Sur ve Ä°dil'de 8 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

Derik'te operasyonlarda patlayÄ±cÄ± ve mÃ¼himmat bulundu
Derik'te operasyonlarda patlayÄ±cÄ± ve mÃ¼himmat bulundu

Ä°dil ve Sur'da 14 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
Ä°dil ve Sur'da 14 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

Ä°dil'de operasyonlar baÅŸladÄ±
Ä°dil'de operasyonlar baÅŸladÄ±

Mersin'de PKK operasyonunda 19 kiÅŸi tutuklandÄ±
Mersin'de PKK operasyonunda 19 kiÅŸi tutuklandÄ±

Gaziantep'teki PKK operasyonunda 14 tutuklama
Gaziantep'teki PKK operasyonunda 14 tutuklama

DiyarbakÄ±r ve Hakkari'de PKK'ya operasyon
DiyarbakÄ±r ve Hakkari'de PKK'ya operasyon

HDP Siirt Merkez Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda
HDP Siirt Merkez Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

Ä°stanbul'da PKK operasyonu; 11 gÃ¶zaltÄ±
Ä°stanbul'da PKK operasyonu 11 gÃ¶zaltÄ±

KarayÄ±lan'Ä±n kardeÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda
KarayÄ±lan'Ä±n kardeÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

Sur'da PKK'nÄ±n silahlarÄ± ele geÃ§irildi
Sur'da PKK'nÄ±n silahlarÄ± ele geÃ§irildi

Batman'da PKK operasyonu
Batman'da PKK operasyonu

DavutoÄŸlu'ndan operasyonlarda kararlÄ±lÄ±k vurgusu
DavutoÄŸlu'ndan operasyonlarda kararlÄ±lÄ±k vurgusu

DÃ¶rt ilÃ§ede 93 bin kiÅŸi gÃ¶Ã§ etti
DÃ¶rt ilÃ§ede 93 bin kiÅŸi gÃ¶Ã§ etti

Genelkurmay'dan yeni operasyon aÃ§Ä±klamasÄ±
Genelkurmay'dan yeni operasyon aÃ§Ä±klamasÄ±

22 PKK mensubu etkisiz hale getirildi
22 PKK mensubu etkisiz hale getirildi

ÅžÄ±rnak'ta 214 PKK'lÄ± etkisiz hale geitirildi
ÅžÄ±rnak'ta 214 PKK'lÄ± etkisiz hale geitirildi

ÃœÃ§ ilde 13 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
ÃœÃ§ ilde 13 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

ÅžÄ±rnak ve Hakkari'de PKK'ya hava operasyonu
ÅžÄ±rnak ve Hakkari'de PKK'ya hava operasyonu

PKK, bayram alÄ±ÅŸveriÅŸindeki koruculara saldÄ±rdÄ±
PKK bayram alÄ±ÅŸveriÅŸindeki koruculara saldÄ±rdÄ±

DiyarbakÄ±r'da hava hareketliliÄŸi; PKK hedefleri vuruldu
DiyarbakÄ±r'da hava hareketliliÄŸi PKK hedefleri vuruldu

Zorla daÄŸa gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmek istenen 3 Ã§ocuk kurtarÄ±ldÄ±
Zorla daÄŸa gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmek istenen 3 Ã§ocuk kurtarÄ±ldÄ±

Sakarya'da PKK operasyonunda 2 tutuklama
Sakarya'da PKK operasyonunda 2 tutuklama

TerÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nda yeni yÃ¶ntem: Hendek aÃ§ma
TerÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nda yeni yÃ¶ntem Hendek aÃ§ma

Operasyondan dÃ¶nen helikopterlere ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±
Operasyondan dÃ¶nen helikopterlere ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±






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