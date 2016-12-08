08:15, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Romanya'da orta ÅŸiddette deprem





Romanya'da 5,6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Romanya'nÄ±n Buzau kentinde orta ÅŸiddette bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rma Merkezi (USGS) tarafÄ±ndan meydana gelen depremin ÅŸiddeti Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re 5.6 olarak aÃ§Ä±klandÄ±.

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