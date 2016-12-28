08:19, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Obama ve Abe Pearl Harbor'da buluÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bir ilki gerÃ§ekleÅŸtirerek 7 ay Ã¶nce HiroÅŸima'yÄ± ziyaret eden ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama ile Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe, 75 yÄ±l Ã¶nce Pearl Harbor baskÄ±nÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerde bir araya geldi.

GÃ¶revdeki bir ABD baÅŸkanÄ± ile Japonya baÅŸbakanÄ±nÄ± Pearl Harbor'da ilk kez yan yana getiren tarihi buluÅŸmada iki lider, 7 AralÄ±k 1941'de Japon savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n baskÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi Hawaii adalarÄ±nÄ±n Oahu AdasÄ±'ndaki Pearl Harbor LimanÄ±'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Abe bu ziyaretini, ABD'nin 1945 yÄ±lÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± atom bombasÄ±yla 140 bin kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi HiroÅŸima kentine gÃ¶revdeyken giden ilk Amerikan baÅŸkanÄ± olan Obama'nÄ±n ziyaretine karÅŸÄ±lÄ±k gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Pearl Harbor saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler anÄ±sÄ±na USS Arizona AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk bÄ±rakan liderler, daha sonra ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

AMACI "Ã–ZÃœR DÄ°LEMEK" DEÄžÄ°L

Åžinzo Abe'nin ziyaretinin amacÄ±nÄ±n "Ã¶zÃ¼r dilemek" olmadÄ±ÄŸÄ±, Pearl Harbor'da hayatÄ±nÄ± kaybedenleri anmak olduÄŸu aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Japonya'nÄ±n eski lideri Åžigeru YoÅŸida, 1951'de saldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerin anÄ±sÄ±na yapÄ±lan Arizona AnÄ±tÄ± henÃ¼z inÅŸa edilmemiÅŸken Pearl Harbor'Ä± ziyaret etmiÅŸti. Japonya'nÄ±n 1941'deki saldÄ±rÄ±sÄ±ndan bu yana Ã¼ssÃ¼ ziyaret eden gÃ¶revdeki ilk Japonya baÅŸbakanÄ± olan Abe, ziyaretiyle Japonya ve ABD arasÄ±nda uzlaÅŸma mesajÄ± gÃ¶ndermek istediÄŸini belirtmiÅŸti.

Japonya'nÄ±n 75 yÄ±l Ã¶nce AralÄ±k 1941'de Pearl Harbor'a yaptÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da ABD'nin yaklaÅŸÄ±k 2 bin 400 askeri Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. ABD, Japonya'nÄ±n Pearl Harbor saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan savaÅŸa girmiÅŸti. ABD'nin, HiroÅŸima ve Nagazaki'ye attÄ±ÄŸÄ± atom bombalarÄ±nÄ±n etkileriyle bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu sivil olmak Ã¼zere 200 bin kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tahmin ediliyor. Japonya, bombalarÄ±n atÄ±lmasÄ±ndan birkaÃ§ gÃ¼n sonra Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda yenilgiyi kabul etmiÅŸti.