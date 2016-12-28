08:22, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Ä°srail'den KudÃ¼s'te yeni tÃ¼nel





Ä°srail Silvan'Ä±n Vadi Halva Mahallesi ile Mescid-i Aksa bitiÅŸiÄŸindeki Babu'l MaÄŸaribe MeydanÄ± arasÄ±nda yeni bir tÃ¼nel aÃ§tÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail'in, Mescid-i Aksa yakÄ±nÄ±nda yer alan Silvan beldesinde yeni bir tÃ¼nelin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi. KudÃ¼s'Ã¼n Silvan beldesindeki Vadi Halvan Bilgi Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°srail KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Miri Regev'in, Silvan'Ä±n Vadi Halva Mahallesi ile Mescid-i Aksa bitiÅŸiÄŸindeki Babu'l MaÄŸaribe MeydanÄ± arasÄ±nda kazÄ±lan yeni bir tÃ¼neli aÃ§tÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan tÃ¼nelin "bÃ¶lgenin YahudileÅŸtirilmesi planlarÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ±" olduÄŸu ifade edilen aÃ§Ä±klamada, yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda yapÄ±lan aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ dolayÄ±sÄ±yla mahallenin bir kÄ±smÄ±nÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. KazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bÃ¶lgedeki binalarda derin Ã§atlaklara neden olduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, Silvan'da faaliyet gÃ¶steren El-Ad YerleÅŸim DerneÄŸi ve Ä°srail Arkeoloji Kurumunun iki yÄ±l Ã¶nce tÃ¼nelin kazÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. Vadi Halvan Bilgi Merkezi verilerine gÃ¶re, DoÄŸu KudÃ¼s'te Filistinlilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Silvan beldesine baÄŸlÄ± sÃ¶z konusu mahallenin alt kÄ±sÄ±mlarÄ±ndaki kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± 2007 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±.

Ä°lgili Konular israil tÃ¼nel

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.