Hollanda'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara ev hapsi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hollanda'nÄ±n gÃ¼neyindeki Weert kentinde Kuzey Afrika kÃ¶kenli 20 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya, halkÄ± rahatsÄ±z ettikleri gerekÃ§esiyle Belediye BaÅŸkanÄ± Jos Heijmans tarafÄ±ndan ev hapsi verildi.
BBCâ€™de yer alan habere gÃ¶re Kamu DÃ¼zeni ve GÃ¼venliÄŸi Merkezi ile sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± avukatlarÄ± uygulamaya "Ã§irkin ve hukuk dÄ±ÅŸÄ±" olarak deÄŸerlendirerek, ev hapsi uygulamasÄ±na tepki gÃ¶steriyor. Belediye BaÅŸkanÄ± Heijmans ise, "ev hapsinden baÅŸka seÃ§eneÄŸi kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savunarak sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± suÃ§ladÄ±.
Heijmans, Kuzey Afrika kÃ¶kenli 20 kiÅŸilik gruptan en az 5'inin geÃ§en hafta soygun ve hÄ±rsÄ±zlÄ±ktan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Belediye BaÅŸkanÄ±, bu grubun sÃ¼rekli kavga edip, kaba davranÄ±ÅŸta bulunduÄŸunu ve sokaklara tÃ¼kÃ¼rerek halkÄ± rahatsÄ±z ettiÄŸini savundu. Heijmans, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± grubunun kendisine baÅŸka seÃ§enek bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, gÃ¼nde Ã¼Ã§ kez merkezin gÃ¼venlik gÃ¶revlilerine bildirimde bulunacak.
Afrika kÃ¶kenli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, sadece gÃ¼ndÃ¼z 13.00 â€“ 14.00 arasÄ± market alÄ±ÅŸ veriÅŸi ya da doktor kontrolÃ¼ iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kabilecekler. Olaylara karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± grubunun bu 1 saatlik izinden de yararlanamayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Kamu DÃ¼zeni ve GÃ¼venliÄŸi Merkezi ile sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± avukatlarÄ±, belediyenin kararÄ±na tepkili. Merkezden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, herhangi bir mahkeme kararÄ± olmadan kiÅŸilerin Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kten mahrum bÄ±rakÄ±lamayacaÄŸÄ± vurgulandÄ±. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± avukatlarÄ± da ev hapsi kararÄ±nÄ±n, Hollanda AnayasasÄ±'na aykÄ±rÄ± olduÄŸuna iÅŸaret etti.
Belediye BaÅŸkanÄ± Jos Heijmans ise, eleÅŸtirileri umursamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Heijmans'a gÃ¶re, halka rahatsÄ±zlÄ±k veren grup gÃ¼venli Ã¼lkelerden geliyor ve sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ± talep edecek bir nedenleri yok. Heijmans, bu nedenle Kuzey Afrika kÃ¶kenli grubun bir an Ã¶nce sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi gerektiÄŸini savundu.
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