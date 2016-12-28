08:30, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Hamas'tan LÃ¼bnan'Ä±n yeni hÃ¼kÃ¼metine mÃ¼lteci Ã§aÄŸrÄ±sÄ±





Hamas, LÃ¼bnan'Ä±n yeni hÃ¼kÃ¼metinden Filistinli mÃ¼ltecilere temel haklarÄ±n verilmesini istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hamas, LÃ¼bnan hÃ¼kÃ¼metine, Filistinli mÃ¼ltecilere "temel insani haklarÄ±nÄ±" vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Hamas'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, LÃ¼bnan'da BaÅŸbakan Saad Hariri liderliÄŸinde kurulan hÃ¼kÃ¼metin bakanlar kurulu bildirisini ilgiyle takip ettikleri belirtildi. AÃ§Ä±klamada, yeni hÃ¼kÃ¼metin oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n, Ã¼lkedeki uzlaÅŸÄ± ve ulusal birliÄŸin gÃ¼Ã§lendirilmesi iÃ§in bir baÅŸlangÄ±Ã§ olmasÄ± ve hÃ¼kÃ¼metin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± temennilerinde bulunuldu. Bakanlar kurulu bildirisinde, Filistinli mÃ¼ltecilerin "geri dÃ¶nme haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ±nÄ±n" vurgulanmasÄ±ndan memnuniyet duyduklarÄ± ancak bunun yeterli olmadÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, metinde LÃ¼bnan'daki Filistinli mÃ¼ltecilerin Ã§alÄ±ÅŸma, mÃ¼lk sahibi olma ve sendikalara Ã¼ye olma gibi temel insani haklarÄ±nÄ±n verilmesi konusunda herhangi bir taahhÃ¼dÃ¼n bulunmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. BirleÅŸmiÅŸ Milletler verilerine gÃ¶re, LÃ¼bnan'da Filistinliler iÃ§in kurulan 12 mÃ¼lteci kampÄ±nda 460 bin Filistinli barÄ±nÄ±yor.

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