08:35, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

MÄ±sÄ±r Akdeniz'de doÄŸalgaz arayacak





MÄ±sÄ±r ile Ä°talyan petrol ve gaz ÅŸirketi Eni arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸmaya gÃ¶re, 2017'nin ilk Ã§eyreÄŸinden itibaren MÄ±sÄ±r'Ä±n Akdeniz'deki karasularÄ±nda doÄŸalgaz arayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r ile Ä°talya arasÄ±nda, MÄ±sÄ±r'Ä±n karasularÄ±nda doÄŸalgaz arama anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. MÄ±sÄ±r Petrol ve Madeni Kaynaklar BakanÄ± TarÄ±k el-Molla, baÅŸkent Kahire'de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ä°talyan petrol ve gaz ÅŸirketi Eni ile MÄ±sÄ±r'Ä±n Akdeniz'deki karasularÄ±nda yer alan "Zuhr" doÄŸalgaz yataÄŸÄ±nda arama faaliyetleri iÃ§in anlaÅŸma imzaladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Molla, AÄŸustos 2015'te bulunan Akdeniz'deki en bÃ¼yÃ¼k doÄŸalgaz yataÄŸÄ± Zuhr'da, yaklaÅŸÄ±k 30 trilyon ayak kÃ¼p (yaklaÅŸÄ±k 2,7871 trilyon metrekÃ¼p) doÄŸalgaz rezervi olduÄŸunun tahmin edildiÄŸini dile getirdi. Arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk Ã§eyreÄŸinde baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Molla, doÄŸal gazÄ±n yanÄ± sÄ±ra petrol de bulunmasÄ± durumunda bu bÃ¶lgenin "asrÄ±n kuyusu" olacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

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