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Afganistan
08:38, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

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Afganistan'da milletvekiline silahlÄ± saldÄ±rÄ±
Afganistan'da milletvekiline silahlÄ± saldÄ±rÄ±
Foto: ArÅŸiv

Kabil'deki saldÄ±rÄ±da Bamyan Milletvekili BehiÅŸti yaralandÄ±, korumasÄ± Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan'daÂ Bamyan Milletvekili Fakur BehiÅŸti'nin, baÅŸkent Kabil'de uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

Yetkililer, Kabil'in 6. bÃ¶lgesinde yol kenarÄ±na yerleÅŸtirilen bombanÄ±nÂ BehiÅŸti'ninÂ makam aracÄ± geÃ§erken patlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

Suikast giriÅŸimindeÂ BehiÅŸti yaralanÄ±rken,Â korumasÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â 

SaldÄ±rÄ±yÄ±Â henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±.



Ä°lgili Konular Afganistan
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