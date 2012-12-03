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10:31, 28 Aralık 2016 Çarşamba
Filistin
08:43, 28 Aralık 2016 Çarşamba

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FKÖ'den UCM'ye yerleşimleri soruşturma çağrısı
FKÖ'den UCM'ye yerleşimleri soruşturma çağrısı

FKÖ Yürütme Komitesi, UCM'den İsrail'in Filistin'deki yerleşim faaliyetlerine ilişkin acilen soruşturma başlatmasını istedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM), İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerine ilişkin acilen soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, FKÖ Yürütme Komitesi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında Ramallah'taki Devlet Başkanlığı merkezinde toplandı.

Toplantıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar ele alındı.

Komite, İsrail'den yasa dışı yerleşimlerine son vermesini isteyen karar gereği UCM'nin, "Filistin topraklarındaki sömürgeci yerleşim faaliyetlerine" ilişkin acilen soruşturma başlatmasını talep etti.

BMGK'da alınan kararın övgüyle karşılandığı toplantıda, "Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerinin durdurulmasını isteyen Birleşmiş Milletler (BM) kararı, Filistin'in izlediği strateji ve 1967 sınırlarının esas alındığı iki devletli çözüme istinaden ve 2017'de işgali bitirmek için bir sonraki aşamada gereken adımların incelendiği" kaydedildi.

FKÖ Yürütme Komitesi ayrıca "uluslararası meşru kararların, BM kararlarının, uluslararası hukukun, Arap Barış Girişiminin uygulanması ve müzakereler için bir takvim belirlenmesi, uygulanması ve bunu takip için uluslararası bir mekanizmanın oluşturulması" konusunda Fransa ile çalışmaya karar verdiği belirtildi.

Haberde, FKÖ'nün söz konusu talebinin, UCM'ye resmi olarak iletilip iletilmediğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.



İlgili Konular İsrail işgali israil yerleşimler
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İsrail bugün üç Filistinliyi öldürdü

İşgal güçleri bir Filistinliyi daha öldürdü
İşgal güçleri bir Filistinliyi daha öldürdü

İşgal güçlerinin vurduğu Filistinli kız öldü
İşgal güçlerinin vurduğu Filistinli kız öldü

İsrail'den Filistinlilere müdahale; 6 yaralı
İsrail'den Filistinlilere müdahale 6 yaralı

Abbas: Ayaklanmanın sebebi İsrail terörüdür
Abbas Ayaklanmanın sebebi İsrail terörüdür

İsrail Gazzeli balıkçılara ateş açtı
İsrail Gazzeli balıkçılara ateş açtı

İsrail mülteci kampını basarak iki genci öldürdü
İsrail mülteci kampını basarak iki genci öldürdü

El Halil'de iki yerleşimci öldürüldü
El Halil'de iki yerleşimci öldürüldü

İsrail istihbaratı hastane bastı; bir ölü
İsrail istihbaratı hastane bastı bir ölü

İsrail güçleri yine saldırdı; 11 yaralı
İsrail güçleri yine saldırdı 11 yaralı

İsrail Filistinli göstericilere müdahale etti; 4 yaralı
İsrail Filistinli göstericilere müdahale etti 4 yaralı

İsrail güçleri Filistinli çocuğu ağır yaraladı
İsrail güçleri Filistinli çocuğu ağır yaraladı

İsrail güçleri Filistinli genç kızı öldürdü
İsrail güçleri Filistinli genç kızı öldürdü

İsrail askerleri Filistinli öğrencilere müdahale etti
İsrail askerleri Filistinli öğrencilere müdahale etti

İşgal güçleri bir Filistinliyi daha öldürdü
İşgal güçleri bir Filistinliyi daha öldürdü

İsrail güçlerinden yeni gözaltı dalgası
İsrail güçlerinden yeni gözaltı dalgası

İsrail işgal güçlerinden göstericilere sert müdahale
İsrail işgal güçlerinden göstericilere sert müdahale

İşgal güçleri bir Filistinliyi öldürdü
İşgal güçleri bir Filistinliyi öldürdü

BMGK'da yeni Filistin tasarısı
BMGK'da yeni Filistin tasarısı

İsrail işgalinin ekim bilançosu ağır oldu
İsrail işgalinin ekim bilançosu ağır oldu

Filistin yönetimi: Mescid-i Aksa'da kamera tuzaktır
Filistin yönetimi Mescid-i Aksa'da kamera tuzaktır

Netanyahu, Filistinlileri Kudüs'ten kovmak istiyor
Netanyahu Filistinlileri Kudüs'ten kovmak istiyor

İşgal güçleri bir Filistinliyi daha öldürdü
İşgal güçleri bir Filistinliyi daha öldürdü

23 günde 52 Filistinli öldü
23 günde 52 Filistinli öldü

24 saatte 105 Filistinli gözaltına alındı
24 saatte 105 Filistinli gözaltına alındı

İşgal güçleri Yahudi yerleşimciyi öldürdü
İşgal güçleri Yahudi yerleşimciyi öldürdü

İsrail işgalinin 20 günlük ağır bilançosu
İsrail işgalinin 20 günlük ağır bilançosu

İsrail yine saldırdı; 9 yaralı
İsrail yine saldırdı 9 yaralı

İşgal güçleri Hamas milletvekilini gözaltına aldı
İşgal güçleri Hamas milletvekilini gözaltına aldı

BM'den Filistin ve İsrail'e müzakere çağrısı
BM'den Filistin ve İsrail'e müzakere çağrısı

Kudüs'ten önce İsrail bölündü
Kudüs'ten önce İsrail bölündü

Kerry, Netanyahu ve Abbas'la görüşecek
Kerry Netanyahu ve Abbas'la görüşecek

İşgal güçlerinden yeni gözaltı dalgası
İşgal güçlerinden yeni gözaltı dalgası

Beyaz Saray önünde İsrail protestosu
Beyaz Saray önünde İsrail protestosu

Mescid-i Aksa'ya yine yaş sınırlaması
Mescid-i Aksa'ya yine yaş sınırlaması

BMGK Filistin için toplanıyor
BMGK Filistin için toplanıyor

Kudüs'te Filistinlilerin hareket alanı kalmadı
Kudüs'te Filistinlilerin hareket alanı kalmadı

Kerry'den Ortadoğu'da Filistin diplomasisi
Kerry'den Ortadoğu'da Filistin diplomasisi

Bir utanç duvarı da Gazze sınırına inşa edilecek
Bir utanç duvarı da Gazze sınırına inşa edilecek

İsrail 14 günde 800 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail 14 günde 800 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail Filistinlilerin cenazesini ailelerine vermeyecek
İsrail Filistinlilerin cenazesini ailelerine vermeyecek

Kudüs'te dünün bilançosu ağır oldu; 194 yaralı
Kudüs'te dünün bilançosu ağır oldu 194 yaralı

Hamas'tan ABD'ye 'kınama' eleştirisi
Hamas'tan ABD'ye 'kınama' eleştirisi

İsrail'den 'İntifada'ya karşı sert önlemler
İsrail'den 'İntifada'ya karşı sert önlemler

Filistin'de işgalin son günü barışın ilk günü olacak
Filistin'de işgalin son günü barışın ilk günü olacak

BM: İsrail Filistinlilere karşı öldürücü güç kullandı
BM İsrail Filistinlilere karşı öldürücü güç kullandı

İşgal güçleri Filistinli kadını vurdu
İşgal güçleri Filistinli kadını vurdu

İşgal güçleri bir Filistinliyi daha öldürdü
İşgal güçleri bir Filistinliyi daha öldürdü

Fransa: Filistin'de durum sakinleştirilmeli
Fransa Filistin'de durum sakinleştirilmeli

İsrail'den yeni gözaltı dalgası
İsrail'den yeni gözaltı dalgası

İşgal güçleri bir Filistinliyi daha öldürdü
İşgal güçleri bir Filistinliyi daha öldürdü

Dört Filistinli bıçaklı saldırıda yaralandı
Dört Filistinli bıçaklı saldırıda yaralandı

İsrail işgalinin ekim bilançosu ağır oldu
İsrail işgalinin ekim bilançosu ağır oldu

Mescid-i Aksa'ya girişlere yine sınırlama
Mescid-i Aksa'ya girişlere yine sınırlama

Netanyahu, şehirlere girmekle tehdit etti
Netanyahu şehirlere girmekle tehdit etti

İşgal güçleri Filistinli kılığında saldırıyor
İşgal güçleri Filistinli kılığında saldırıyor

BM'den Filistin'de tırmanan gerginlik açıklaması
BM'den Filistin'de tırmanan gerginlik açıklaması

New York'ta İsrail protestosu
New York'ta İsrail protestosu

Abbas: İsrail'le gerginlik istemiyoruz
Abbas İsrail'le gerginlik istemiyoruz

İşgalciler saldırdı: 450 Filistinli yaralı
İşgalciler saldırdı 450 Filistinli yaralı

Filistin Kızılayı'ndan olağanüstü hal
Filistin Kızılayı'ndan olağanüstü hal

İşgal güçleri Filistinlilere ateş açtı; iki yaralı
İşgal güçleri Filistinlilere ateş açtı iki yaralı

İşgal güçlerinden hastane ve mülteci kampına baskın
İşgal güçlerinden hastane ve mülteci kampına baskın

İsrail, İbrahim Camii'ni Müslümanlara kapatıyor
İsrail İbrahim Camii'ni Müslümanlara kapatıyor

İşgal güçleri Mescid-i Aksa'dan çekildi, 16 yaralı
İşgal güçleri Mescid-i Aksa'dan çekildi 16 yaralı

Mescid-i Aksa'ya yeni saldırı ve çatışma!
Mescid-i Aksa'ya yeni saldırı ve çatışma

İsrail 15 yılda 90 bin Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail 15 yılda 90 bin Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal güçleri Filistinlilere müdahale etti
İşgal güçleri Filistinlilere müdahale etti

İsrail zulmü bayramda da devam ediyor
İsrail zulmü bayramda da devam ediyor

İşgal güçleri Filistinli genci öldürdü
İşgal güçleri Filistinli genci öldürdü

İsrail taş atan çocukların ailesine ceza verecek
İsrail taş atan çocukların ailesine ceza verecek

İşgalcilerden Mescid-i Aksa'ya girişe engel
İşgalcilerden Mescid-i Aksa'ya girişe engel

İşgal güçleri Kudüs'te çocukları gözaltına aldı
İşgal güçleri Kudüs'te çocukları gözaltına aldı

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki işgali devam ediyor
İsrail'in Mescid-i Aksa'daki işgali devam ediyor

İsrail, Kudüs'teki işgal gücünü arttırıyor
İsrail Kudüs'teki işgal gücünü arttırıyor

Mescid-i Aksa'ya saldırıya tepkiler büyüyor
Mescid-i Aksa'ya saldırıya tepkiler büyüyor

BM'den Kudüs için 'endişeliyiz' açıklaması
BM'den Kudüs için 'endişeliyiz' açıklaması

İsrail "tatbikat" için Filistinlilerin evlerini boşalttı
İsrail quot tatbikat quot için Filistinlilerin evlerini boşalttı

İsrail'den yeni gözaltılar
İsrail'den yeni gözaltılar

İsrail'in hukuktan kaçış yöntemi: "İdari tutuklama"
İsrail'in hukuktan kaçış yöntemi quot İdari tutuklama quot

İsrail yine Filistinlilerin evlerini yıktı
İsrail yine Filistinlilerin evlerini yıktı

Filistinlilere yönelik ihlaller 11 bini aştı
Filistinlilere yönelik ihlaller 11 bini aştı

Hamas'tan 'stratejik formül' geliştirme çağrısı
Hamas'tan 'stratejik formül' geliştirme çağrısı

İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü

BM'den İsrail'e 'işgale son ver' çağrısı
BM'den İsrail'e 'işgale son ver' çağrısı

Kudüs'te bir Filistinli öldürüldü
Kudüs'te bir Filistinli öldürüldü

İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinden Gazze sınırında tatbikat
İsrail güçlerinden Gazze sınırında tatbikat

İsrail 'apartheid' uygulamasına başladı, sonra askıya aldı
İsrail 'apartheid' uygulamasına başladı sonra askıya aldı

Yüzlerce Filistinli Ürdün Vadisi'ne sokulmuyor
Yüzlerce Filistinli Ürdün Vadisi'ne sokulmuyor

İsrail güçlerinden Filistinli öğrencilere sert müdahale

Gazze'de Nekbe eylemi
Gazze'de Nekbe eylemi

İşgal topraklarında iki Filistinli öldürüldü
İşgal topraklarında iki Filistinli öldürüldü

İsrail güçleri bir Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri bir Filistinliyi yaraladı

İsrail El Halil ve Mescid-i Aksa'yı bir ayda 126 kez bastı
İsrail El Halil ve Mescid-i Aksa'yı bir ayda 126 kez

İşgal güçleri Filistin'de döviz bürolarını bastı
İşgal güçleri Filistin'de döviz bürolarını bastı

İşgal güçlerinin açtığı ateşte bir Filistinli öldü
İşgal güçlerinin açtığı ateşte bir Filistinli öldü

İsrail, Doğu Kudüs'te yolları beton bloklarla trafiğe kapattı
İsrail Doğu Kudüs'te yolları beton bloklarla trafiğe kapattı

Filistinliler: Bizde hergün holokost
Filistinliler Bizde hergün holokost

Filistin araçları ilk defa işgal altındaki bölgelere alındı
Filistin araçları ilk defa işgal altındaki bölgelere alındı

İsrail güçleri cenaze törenine müdahale etti; bir ölü
İsrail güçleri cenaze törenine müdahale etti bir ölü

Filistin sorunu bu ay BMGK'da görüşülecek
Filistin sorunu bu ay BMGK'da görüşülecek

İsrail bir Filistin köyünü yıkıyor
İsrail bir Filistin köyünü yıkıyor

İsrail, Kudüs'te bir Filistinli ailenin evini yıktı
İsrail Kudüs'te bir Filistinli ailenin evini yıktı

İsrail işgaline karşı 'mağarada' yaşıyorlar |FOTO
İsrail işgaline karşı 'mağarada' yaşıyorlar FOTO

Abbas: Geçici sınırları ve Yahudi devletini kabul etmiyoruz
Abbas Geçici sınırları ve Yahudi devletini kabul etmiyoruz

İsrail yine mülteci kampını bastı; iki yaralı
İsrail yine mülteci kampını bastı iki yaralı

İsrail güçleri kamp baskınında Filistinli genci öldürdü
İsrail güçleri kamp baskınında Filistinli genci öldürdü

Filistin'den İsrail'in 3G yasağına karşı girişim

İsrail'den Filistinlilere müdahale
İsrail'den Filistinlilere müdahale

İsrail'den Filistinli futbolcuya engel
İsrail'den Filistinli futbolcuya engel

İsrail yine Filistinli gençlere ateş açtı
İsrail yine Filistinli gençlere ateş açtı

İsrail Kudüs'e yeni işgalci yerleştiriyor
İsrail Kudüs'e yeni işgalci yerleştiriyor

İsrail güçleri mülteci kampını bastı
İsrail güçleri mülteci kampını bastı

Yahudi saldırıları Filistinli şoförleri işsiz bıraktı
Yahudi saldırıları Filistinli şoförleri işsiz bıraktı

Mescid-i Aksa İmamı: Kudüs'teki durum acı verici
Mescid-i Aksa İmamı Kudüs'teki durum acı verici

İsrail, Filistinli kadını gözaltına aldı
İsrail Filistinli kadını gözaltına aldı

BMGK'da İsrail işgali ile ilgili tasarı bu ay oylanacak
BMGK'da İsrail işgali ile ilgili tasarı bu ay oylanacak

İsrail, Raid Salah'ın seyahat yasağını yine uzattı
İsrail Raid Salah'ın seyahat yasağını yine uzattı

İsrail, Filistin başbakanının konvoyunu engelledi

İsrail'den Doğu Kudüs'e 200 evlik işgal
İsrail'den Doğu Kudüs'e 200 evlik işgal

İsrail askeri bir Filistinli'yi öldürdü
İsrail askeri bir Filistinli'yi öldürdü

35 yaş altı Müslümanlar Aksa'ya alınmadı
35 yaş altı Müslümanlar Aksa'ya alınmadı

İsrail polisinin sert müdahalesi sürüyor
İsrail polisinin sert müdahalesi sürüyor

İsrail'den taş atanlara 20 yıl hapis!
İsrail'den taş atanlara 20 yıl hapis

İsrail'den 'Kudüs protestoları'na gazla müdahale
İsrail'den 'Kudüs protestoları'na gazla müdahale

İsrail'den ezanı yasaklatma girişimi
İsrail'den ezanı yasaklatma girişimi

İsrail işgali BMGK'ya götürülüyor
İsrail işgali BMGK'ya götürülüyor

Yerleşimciler D. Kudüs'te ev işgaline başladı
Yerleşimciler D Kudüs'te ev işgaline başladı

İsrail Batı Şeria'da 4 bin dönüm toprağa el koydu
İsrail Batı Şeria'da 4 bin dönüm toprağa el koydu

İsrail'in elit birliğinin karizması Gazze'de çizildi
İsrail'in elit birliğinin karizması Gazze'de çizildi

Netanyahu, kendisini eleştiren bakan yardımcısını kovdu
Netanyahu kendisini eleştiren bakan yardımcısını kovdu

İsrail'in Gazze'de kararttığı hayatlar
İsrail'in Gazze'de kararttığı hayatlar

İsrail askeriyle Yahudi yerleşimciler çatıştı
İsrail askeriyle Yahudi yerleşimciler çatıştı

İsrail ablukası altında 1 Mayıs kutlaması
İsrail ablukası altında 1 Mayıs kutlaması

İsrail, Filistinlilerin evlerini yıktı
İsrail Filistinlilerin evlerini yıktı

Kudüs halkı İsrail'in Silvan'daki kazılarından endişeli
Kudüs halkı İsrail'in Silvan'daki kazılarından endişeli

Türkiye, İsrail'i kınadı
Türkiye İsrail'i kınadı






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