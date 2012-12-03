FKÖ'den UCM'ye yerleşimleri soruşturma çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM), İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerine ilişkin acilen soruşturma başlatması çağrısında bulundu.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, FKÖ Yürütme Komitesi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında Ramallah'taki Devlet Başkanlığı merkezinde toplandı.
Toplantıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar ele alındı.
Komite, İsrail'den yasa dışı yerleşimlerine son vermesini isteyen karar gereği UCM'nin, "Filistin topraklarındaki sömürgeci yerleşim faaliyetlerine" ilişkin acilen soruşturma başlatmasını talep etti.
BMGK'da alınan kararın övgüyle karşılandığı toplantıda, "Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerinin durdurulmasını isteyen Birleşmiş Milletler (BM) kararı, Filistin'in izlediği strateji ve 1967 sınırlarının esas alındığı iki devletli çözüme istinaden ve 2017'de işgali bitirmek için bir sonraki aşamada gereken adımların incelendiği" kaydedildi.
FKÖ Yürütme Komitesi ayrıca "uluslararası meşru kararların, BM kararlarının, uluslararası hukukun, Arap Barış Girişiminin uygulanması ve müzakereler için bir takvim belirlenmesi, uygulanması ve bunu takip için uluslararası bir mekanizmanın oluşturulması" konusunda Fransa ile çalışmaya karar verdiği belirtildi.
Haberde, FKÖ'nün söz konusu talebinin, UCM'ye resmi olarak iletilip iletilmediğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
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