08:49, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Suriye'nin doÄŸusundaki hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 23 Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin doÄŸusundaki Deyr ez Zur kentine baÄŸlÄ± el-Suvar beldesinde bir kÃ¶yÃ¼ hedef alan hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, 23 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Sur beldesindeki yerel aktivistlerden Ahmed Hasan, ''Rus ordusuna ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Deyr ez Zur kentinin Suvar beldesine baÄŸlÄ± el-Ä°hriciyye kÃ¶yÃ¼nÃ¼ bombaladÄ±.'' dedi.

SaldÄ±rÄ±da, aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 23 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, onlarca kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Hasan, yaralÄ±larÄ±n, Suvar beldesindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

KÃ¶yde Ã§ok sayÄ±da yerleÅŸim yerinin yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran Hasan, sivil savunma ekiplerinin yÄ±kÄ±lan evlerin enkazÄ± altÄ±nda kalan sivillere ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

''HALEP'Ä°N BATI KESÄ°MLERÄ° YOÄžUN BOMBARDIMAN ALTINDA''

Bu arada Halep'in Daret Ä°zza ile Daal beldelerinin yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Daret Ä°zza'daki yerel aktivistlerden Yasir Ali, ''Rus ve rejime ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Halep'in batÄ± kesimindeki Etarib ilÃ§esi ile Daret Ä°zaa ve Daal beldelerinde yerleÅŸim yerlerini yoÄŸun bir ÅŸekilde bombaladÄ±.'' ifadelerini kullandÄ±.

SÃ¶z konusu yerlere dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ali, doÄŸu Halep'ten sivillerin tahliyesinden sonra, Rus ve rejim uÃ§aklarÄ±nÄ±n Halep'in batÄ± kesimlerini bombalamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.