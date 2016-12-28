08:57, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Trump Tower'da ÅŸÃ¼pheli paket alarmÄ±





Trump'a ait New York'taki Trump Tower'da bulunan ÅŸÃ¼pheli paketten oyuncaklar Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi New York'ta, ABD'ninÂ yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump'a ait Trump Tower'da bulunan ÅŸÃ¼pheli paketten oyuncaklar Ã§Ä±ktÄ±. New York Polis TeÅŸkilatÄ±na (NYPD) baÄŸlÄ± ekipler, Donald Trump'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± Trump Tower'dan gelen ÅŸÃ¼pheli paket ihbarÄ± nedeniyle alarma geÃ§erek, binadaki kiÅŸileri tahliye etti. Polisin ek gÃ¼venlik Ã¶nlemleri aldÄ±ÄŸÄ± olay yerinde, bomba imha uzmanlarÄ±, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri hazÄ±r bekletildi. Bomba imha uzmanlarÄ±nÄ±n kontrolÃ¼nden sonra paketin "gÃ¼venli" olduÄŸu ve iÃ§inden oyuncaklarÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Trump ve ailesinin o sÄ±rada binada olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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