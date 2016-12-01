09:06, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

MÄ±sÄ±r'da milyon dolarlÄ±k rÃ¼ÅŸvet skandalÄ±





MÄ±sÄ±r'da bir Ã¼st dÃ¼zey satÄ±nalma gÃ¶revlisinin, milyonlarca dolar tutarÄ±nda rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±râ€™da bir devlet dairesinde Ã§alÄ±ÅŸan bir Ã¼st dÃ¼zey satÄ±nalma gÃ¶revlisinin, milyonlarca dolar tutarÄ±nda rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. MÄ±sÄ±r Ä°dari Kontrol Kurumu tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, gÃ¶revlinin ikamet adreslerinde yapÄ±lan aramalarda, 24 milyon MÄ±sÄ±r cÃ¼neyhi (1,2 milyon dolar), 4 milyon dolar, 2 milyon avro ve 1 milyon Suudi Arabistan riyali (192 bin dolar) nakit paranÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi. SÃ¶z konusu kiÅŸinin onlarca gayrimenkul ve lÃ¼ks marka otomobilin yanÄ± sÄ±ra Ã§ok deÄŸerli mÃ¼cevherlere sahip olduÄŸu da kaydedildi. MÄ±sÄ±râ€™da gÃ¼ndemi kÄ±sa sÃ¼rede deÄŸiÅŸtiren rÃ¼ÅŸvetÃ§i yetkilinin kimliÄŸi ve Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kuruma dair kamuoyuna bilgi verilmedi. MÄ±sÄ±r'da en Ã§ok izlenen televizyon kanallarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra devlet televizyonu ERTU da konuyu gÃ¼ndeme taÅŸÄ±dÄ±.

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