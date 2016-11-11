FÄ±rat KalkanÄ±'nda 44 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki DEAÅž hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab'da 44 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirildi. 117 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin yaralandÄ±ÄŸÄ± harekat sÄ±rasÄ±nda Ã¶rgÃ¼te ait bombalÄ± bir araÃ§ imha edildi.
TÃœDER Genel BaÅŸkanÄ± KÃ¼Ã§Ã¼k, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden satÄ±ÅŸ yapanlardan uzak durulmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyarÄ±da bulundu
15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik iddianame hazÄ±rlandÄ±. Hava Harp Okulu'ndan 70 Ã¶ÄŸrenci, 3 komutan ve 2 erin Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.
Gine CumhurbaÅŸkanÄ± Conde, TÃ¼m GÃ¼len okullarÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ± iÃ§in diÄŸer Afrika Ã¼lkeleri ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin altÄ±ncÄ± maddesi komisyonda sert tartÄ±ÅŸmalar eÅŸliÄŸinde kabul edildi
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab'da 44 DEAÅž mensubunun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.
Hacca gitmek isteyenler bugÃ¼nden baÅŸlayarak 6 Ocak 2017 tarihine kadar kayÄ±t yaptÄ±rabilecek
Lice, Hazro ve KocakÃ¶y ilÃ§elerine baÄŸlÄ± 11 kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
Manisa'nÄ±n Salihli ilÃ§esindeki T Tipi KapalÄ± ve AÃ§Ä±k Ceza Ä°nfaz Kurumu, hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin istihdamÄ±, meslek edinmeleri ve rehabilitasyonu iÃ§in tahsis edilen 315 dekar arazisindeki tarÄ±msal faaliyetleriyle dikkati Ã§ekiyor
YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencileri ile TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± tarafÄ±ndan, insanlÄ±k dramÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Halep'ten tahliye edilen sivillere yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla kermes dÃ¼zenledi
Neve Åžalom Sinagogu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen kutlamaya BeyoÄŸlu Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Misbah Demircan da katÄ±ldÄ±
Irak'Ä±n Telafer bÃ¶lgesinden kaÃ§an ve Ã§oÄŸunluÄŸunu kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n oluÅŸturduÄŸu TÃ¼rkmenlere Hatay YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸince yardÄ±mda bulunuluyor
PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda adliyeye sevk edilen AÄŸrÄ± Belediye Meclisi Ã¼yesi Kubilay tutuklandÄ±
Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§ede, 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak
Adliyeye sevk edilen eski KarapÃ¼rÃ§ek Kaymakam Vekili HacÄ± Bayram Acar tutuklandÄ±
Ä°yilikder gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri kentte yaÅŸayan Suriyelilere yardÄ±mda bulundu
Aksaray merkezli 7 ilde dÃ¼zenlenen FETÃ–/PDY operasyonda 10 emniyet mensubu ile 1 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±