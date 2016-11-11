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FÄ±rat KalkanÄ±'nda 44 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 44 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab'da 44 DEAÅž mensubunun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki DEAÅž hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab'da 44 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirildi. 117 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin yaralandÄ±ÄŸÄ± harekat sÄ±rasÄ±nda Ã¶rgÃ¼te ait bombalÄ± bir araÃ§ imha edildi.



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