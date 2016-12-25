09:20, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Anayasa Komisyonunda 6. madde kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 6. maddesi kabul edildi.

Kifayeti mÃ¼zakere Ã¶nergesinin ardÄ±ndan kabul edilenÂ maddeye gÃ¶re, TBMM'nin gÃ¶rev ve yetkileri; kanun koymak, deÄŸiÅŸtirmek ve kaldÄ±rmak, bÃ¼tÃ§e ve kesinhesap kanun tekliflerini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek ve kabul etmek, para basÄ±lmasÄ±na ve savaÅŸ ilanÄ±na karar vermek, milletlerarasÄ± andlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±nÄ± uygun bulmak, TBMM Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte Ã¼Ã§ Ã§oÄŸunluÄŸunun kararÄ± ile genel ve Ã¶zel af ilanÄ±na karar vermek,Â AnayasanÄ±n diÄŸer maddelerinde Ã¶ngÃ¶rÃ¼len yetkileri kullanmak ve gÃ¶revleri yerine getirmek olarak belirleniyor.

AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda komisyonda tansiyon bir kez daha yÃ¼kseldi.

Metiner, konuÅŸmasÄ± esnasÄ±nda CHP milletvekillerinden atÄ±lan laflara, "Sizin nereye biat ettiÄŸinizi biliyoruz. Tek parti dÃ¶nemine biat ediyorsunuz. Siz daha FÃ¼hrerinizi eleÅŸtiremiyorsunuz." dedi.

Mehmet Metiner'in bu sÃ¶zlerine, CHP'liler tepki gÃ¶sterdi. Metiner, "AtatÃ¼rk'Ã¼ kastetmedim. Milli ÅŸeften kimin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bellidir." diye konuÅŸtu.

Bu sÃ¶zlerin ardÄ±ndan milletvekilleri arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma baÅŸladÄ±. Metiner'in bulunduÄŸu bÃ¶lgeye gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve UÅŸak Milletvekili Ã–zkan YalÄ±m'Ä± milletvekili arkadaÅŸlarÄ± tuttu. Akar ve YalÄ±m, salondan Ã§Ä±kartÄ±larak sakinleÅŸtirildi.

TartÄ±ÅŸmanÄ±n uzamasÄ± Ã¼zerine Komisyon BaÅŸkanvekili ReÅŸat Petek, toplantÄ±ya ara verdi.

Arada da CHP'li ve AK Parti'li milletvekilleri arasÄ±nda tartÄ±ÅŸmalar devam etti. AranÄ±n ardÄ±ndan Petek, grup baÅŸkanvekillerine sÃ¶z verdi.

"TARÄ°H, HEPÄ°MÄ°ZÄ°N TARÄ°HÄ°"

AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Naci BostancÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Hepimiz Cumhuriyetin paltosundan Ã§Ä±ktÄ±k. YakÄ±nÂ tarihe iliÅŸkin kanaatlerimiz farklÄ± olabilir. BunlarÄ± yaparken gÃ¼ncel siyasi mÃ¼cadelelerin parÃ§asÄ± gibi algÄ±lanabilecek yorumlarÄ±n doÄŸru olduÄŸu kanaatinde deÄŸilim. Tarih, hepimizin tarihi. Tarihe iliÅŸkin deÄŸerlendirmeler Ã§ok daha soÄŸukkanlÄ±, makul ÅŸekilde yapÄ±lmalÄ±.Â CumhurbaÅŸkanlarÄ±nÄ±n, baÅŸbakanlarÄ±n, aynÄ± zamanda siyasi tartÄ±ÅŸmanÄ±n Ã¶tesinde ortak deÄŸerlerimiz olduÄŸunu da unutmayalÄ±m."

CHP Grup BaÅŸkanvekili Levent GÃ¶k ise "2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'na TÃ¼rkiye'yi sokmayan, Garp Cephesi KomutanÄ±, Cumhuriyetin mimarlarÄ±ndan, Sakarya Meydan SavaÅŸÄ±'nÄ±n kahramanÄ±, Lozan'Ä±n mimarÄ±, Cumhuriyetimizin en saygÄ±n isimlerinden birisi olan Ä°smet PaÅŸa'ya FÃ¼hrer denilmesini kabullenmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. UmarÄ±mÂ bu provokatif konuÅŸmayÄ± burada sonlandÄ±rÄ±rsÄ±nÄ±z. Bu konuda sabÄ±rlarÄ± taÅŸÄ±rmayÄ±n." ifadelerini kullandÄ±.

Komisyon BaÅŸkanvekili Petek, Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼k hÃ¼kÃ¼mlerine uygun konuÅŸma yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Petek, "Tarihimizde yeri belli olan, tarihte yerini almÄ±ÅŸ siyaset adamlarÄ±nÄ±n, kahramanlarÄ±n kaba sÃ¶zlerle, hakaret iÃ§eren sÃ¶zlerle anÄ±lmasÄ±nÄ±, hangi siyasi partiden olursa olsun, bunu kabul etmez. Ancak eleÅŸtiriyle hakareti birbirinden ayÄ±rmamÄ±z lazÄ±m." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Metiner yeniden sÃ¶z alarak, FÃ¼hrer derken, ÅŸef tanÄ±mlamasÄ± Ã¼zerinden bunu sÃ¶ylediÄŸini dile getirdi.

"Birbirimizin liderlerine azami saygÄ±yÄ± gÃ¶stermemiz lazÄ±m. 'Hitler' benzetmesi kÃ¶tÃ¼yse, bunu kimsenin bizim liderimize de yapmamasÄ± lazÄ±m." diyen Metiner, "SÃ¶ylediklerim yanlÄ±ÅŸ olsa bile buna tahammÃ¼l etmelerini beklerdim.Â Saray metaforu Ã¼zerinden aÄŸÄ±r hakaretler yapÄ±lÄ±yor.Â Biz milli egemenliÄŸi saraya devretmiyoruz.Â DayatmacÄ± anlayÄ±ÅŸa sahip olsaydÄ±k, 367'yi bulsak bile halka gideceÄŸimizi sÃ¶ylemezdik." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Petek, 6. maddenin kabul edilmesinin ardÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere bugÃ¼n saat 14.00'te devam edilmek Ã¼zere toplantÄ±yÄ± kapattÄ±.