GÃ¼ncelleme: 09:30, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Gine liderinden GÃ¼len okullarÄ±nÄ± kapatma sÃ¶zÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gine CumhurbaÅŸkanÄ± Alpha Conde, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan dÃ¼zenledikleri ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiye'nin Ã§ok derin tarihe sahip, bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼lke olduÄŸunu belirtti.

19. yÃ¼zyÄ±l boyunca birÃ§ok emperyalist gÃ¼Ã§le karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan TÃ¼rkiye'yi bÃ¶lmek isteyenler olduÄŸunu ancak Mustafa Kemal AtatÃ¼rk sayesinde bugÃ¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye'nin kurulduÄŸunu anlatan Conde, Adnan Menderes dÃ¶neminde de Ã¼lkenin Ã§ok geliÅŸtiÄŸini ancak askeri darbelerin TÃ¼rkiye'yi 25 yÄ±l geriye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

"Ama biliyoruz ki ÅŸu son 15 yÄ±lda TÃ¼rkiye uluslararasÄ± arenada Ã§ok saygÄ± gÃ¶ren bir Ã¼lke." diyen Conde, Afrika Ã¼lkelerinin TÃ¼rkiye'yi Ã§ok iyi tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendilerinin TÃ¼rkiye'yi Afrika'ya tanÄ±tmak istediÄŸini dile getirdi. Conde, kendilerinin teknoloji ve kÃ¼ltÃ¼r konularÄ±nda TÃ¼rkiye'den Ã¶ÄŸreneceÄŸi Ã§ok ÅŸey olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

"HEP BÄ°RLÄ°KTE TERÃ–RLE MÃœCADELE EDÄ°YORUZ"

Gine CumhurbaÅŸkanÄ± Conde, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi, Suriye ve sÄ±nÄ±rda yaÅŸanan olaylardan dolayÄ± TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ndeminin Ã§ok yoÄŸun olduÄŸunu vurgulayarak, "Hep birlikte terÃ¶rle mÃ¼cadele ediyoruz. Kaddafi dÃ¶neminin sona ermesinden bu yana Afrika'da Ã§ok Ã¶nemli bir terÃ¶r dalgasÄ± baÅŸladÄ±. Bu TÃ¼rkiye iÃ§in deÄŸil, Afrika iÃ§in de bir sorun." diye konuÅŸtu.

Konuk CumhurbaÅŸkanÄ±, darbe giriÅŸiminin arkasÄ±nda FETÃ– olduÄŸuna yÃ¶nelik inancÄ±nÄ± dile getirerek, "Bu yÃ¼zden de Afrika'daki tÃ¼m etkisini azaltmak iÃ§in elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z. TÃ¼m GÃ¼len okullarÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ± iÃ§in diÄŸer Afrika Ã¼lkeleri ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Bana ve hÃ¼kÃ¼metime bu konuyla ilgili gÃ¼ven duyabilirsiniz." dedi.