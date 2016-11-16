GÃ¼ncelleme: 09:25, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

ABD'nin PYD'ye silah yardÄ±mlarÄ±ndan Rusya da endiÅŸeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD'nin PYD'nin bulunduÄŸu Ã§atÄ± Ã¶rgÃ¼te silah sevkiyatÄ± kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ± gevÅŸetme kararÄ±nÄ±n Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve askeri personelinin hayatÄ±nÄ± tehlikeye atan dÃ¼ÅŸmanca bir davranÄ±ÅŸ olarak deÄŸerlendirdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Rus haber ajansÄ± RIA'ya gÃ¶re gÃ¶re Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'de Barack Obama yÃ¶netiminin bu kararÄ±nÄ±n gÃ¶revi Ocak ayÄ±nda Donald Trump'a devretmeden Ã¶nce dÃ¼nyadaki durumu daha da karmaÅŸÄ±klaÅŸtÄ±rmayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Obama yÃ¶netimi AralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±nda silah tedariÄŸindeki bazÄ± kÄ±sÄ±tlamalarÄ± kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

300 BÄ°NDEN FAZLA KÄ°ÅžÄ° Ã–LDÃœ

Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad'a baÄŸlÄ± askeri birlikleri hava saldÄ±rÄ±larÄ± ile destekleyen Kremlin, bu kararÄ±n riskli olduÄŸunu ve silahlarÄ±n muhaliflerin eline geÃ§ebileceÄŸini savunuyor.

Londra merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevi'ne gÃ¶re Suriye'de iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2011'den bu yana 300 binden fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Suriye'deki iÃ§ savaÅŸÄ±n ÅŸu anda dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mÃ¼lteci dramÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran, Suriye genelinde ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ± iÃ§in yeni mÃ¼zakereler baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, ABD'yi de Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n Ã§abalarÄ±na katÄ±lmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

"SAVAÅž SUÃ‡LARI AÃ‡IKLANACAK"

Ã–te yandan Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mariya Zaharova, haftalÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Halep'te iÅŸlenen savaÅŸ suÃ§larÄ±nÄ±n kamuoyuna aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.