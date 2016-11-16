ABD'nin PYD'ye silah yardÄ±mlarÄ±ndan Rusya da endiÅŸeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD'nin PYD'nin bulunduÄŸu Ã§atÄ± Ã¶rgÃ¼te silah sevkiyatÄ± kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ± gevÅŸetme kararÄ±nÄ±n Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve askeri personelinin hayatÄ±nÄ± tehlikeye atan dÃ¼ÅŸmanca bir davranÄ±ÅŸ olarak deÄŸerlendirdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
Rus haber ajansÄ± RIA'ya gÃ¶re gÃ¶re Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'de Barack Obama yÃ¶netiminin bu kararÄ±nÄ±n gÃ¶revi Ocak ayÄ±nda Donald Trump'a devretmeden Ã¶nce dÃ¼nyadaki durumu daha da karmaÅŸÄ±klaÅŸtÄ±rmayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Obama yÃ¶netimi AralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±nda silah tedariÄŸindeki bazÄ± kÄ±sÄ±tlamalarÄ± kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
300 BÄ°NDEN FAZLA KÄ°ÅžÄ° Ã–LDÃœ
Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad'a baÄŸlÄ± askeri birlikleri hava saldÄ±rÄ±larÄ± ile destekleyen Kremlin, bu kararÄ±n riskli olduÄŸunu ve silahlarÄ±n muhaliflerin eline geÃ§ebileceÄŸini savunuyor.
Londra merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevi'ne gÃ¶re Suriye'de iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2011'den bu yana 300 binden fazla kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Suriye'deki iÃ§ savaÅŸÄ±n ÅŸu anda dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mÃ¼lteci dramÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.
TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran, Suriye genelinde ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ± iÃ§in yeni mÃ¼zakereler baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, ABD'yi de Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n Ã§abalarÄ±na katÄ±lmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
"SAVAÅž SUÃ‡LARI AÃ‡IKLANACAK"
Ã–te yandan Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mariya Zaharova, haftalÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Halep'te iÅŸlenen savaÅŸ suÃ§larÄ±nÄ±n kamuoyuna aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
LÃ¼bnan'da bir otobÃ¼ste patlama meydana geldi. Olayda bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Vladivostok mahkemesi, Ä°ncilâ€™in sinodal tercÃ¼mesini yok etme kararÄ± verdi
PriÅŸtine Belediyesi havai fiÅŸeklerin kamuya aÃ§Ä±k alanlarda patlatÄ±lmasÄ±nÄ± yasakladÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Toner, ABD'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± PKK'nÄ±n Sincar'da herhangi bir rolÃ¼ olmamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi
KaradaÄŸ'da darbe planÄ± iddiasÄ±yla 5 kiÅŸi hakkÄ±nda uluslararasÄ± yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Rusya, ABD'nin PYD merkezli Ã¶rgÃ¼te silah sevkiyatÄ±nda kÄ±sÄ±tlamalarÄ± kaldÄ±rmasÄ±na sert tepki gÃ¶sterdi. Rusya, PYD merkezli devlet dÄ±ÅŸÄ± aktÃ¶rlere verilecek silahlarÄ±n dÃ¼ÅŸmanca bir davranÄ±ÅŸ olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
MÄ±sÄ±r'da bir Ã¼st dÃ¼zey satÄ±nalma gÃ¶revlisinin, milyonlarca dolar tutarÄ±nda rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Trump'a ait New York'taki Trump Tower'da bulunan ÅŸÃ¼pheli paketten oyuncaklar Ã§Ä±ktÄ±
Deyr ez Zur kentine baÄŸlÄ± el-Suvar beldesinde bir kÃ¶yÃ¼ hedef alan hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, 23 sivil Ã¶ldÃ¼
FKÃ– YÃ¼rÃ¼tme Komitesi, UCM'den Ä°srail'in Filistin'deki yerleÅŸim faaliyetlerine iliÅŸkin acilen soruÅŸturma baÅŸlatmasÄ±nÄ± istedi
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MÄ±sÄ±r ile Ä°talyan petrol ve gaz ÅŸirketi Eni arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸmaya gÃ¶re, 2017'nin ilk Ã§eyreÄŸinden itibaren MÄ±sÄ±r'Ä±n Akdeniz'deki karasularÄ±nda doÄŸalgaz arayacak
Hamas, LÃ¼bnan'Ä±n yeni hÃ¼kÃ¼metinden Filistinli mÃ¼ltecilere temel haklarÄ±n verilmesini istedi
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Ä°srail Silvan'Ä±n Vadi Halva Mahallesi ile Mescid-i Aksa bitiÅŸiÄŸindeki Babu'l MaÄŸaribe MeydanÄ± arasÄ±nda yeni bir tÃ¼nel aÃ§tÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Obama ile Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe, 75 yÄ±l Ã¶nce Pearl Harbor baskÄ±nÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerde bir araya geldi