09:30, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

KaradaÄŸ'da darbe planÄ± iddiasÄ±na yakalama kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KaradaÄŸ Ã–zel SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 16 Ekim'de yapÄ±lan genel seÃ§im akÅŸamÄ± Ã¼lkede darbe yapmayÄ± planladÄ±klarÄ± ve bu nedenle suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurduklarÄ± gerekÃ§esiyle 2 Rusya ve 3 SÄ±rbistan vatandaÅŸÄ± hakkÄ±nda uluslararasÄ± yakalama kararÄ± Ã§Ä±kardÄ±.

KaradaÄŸ Ã–zel SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yakalama kararlarÄ±nÄ±n Interpol'Ã¼n veritabanÄ±nda bulunduÄŸu belirtilirken, konuyla ilgili SÄ±rbistan'daki yetkili makamlarÄ±n da bilgilendirildiÄŸi ifade edildi.

Ã–zel SavcÄ± Milivoje Katnic, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, seÃ§im gÃ¼nÃ¼ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemek isteyenlerin ikisinin "milliyetÃ§i" Rusya vatandaÅŸlarÄ± olduÄŸunu bildirmiÅŸ, ancak Rusya devletinin bu olayla bir ilgisi olduÄŸunu gÃ¶steren kanÄ±tlarÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

Katnic, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elebaÅŸlarÄ±nÄ±n dÃ¶nemin baÅŸbakanÄ± Milo Djukanovic'i Ã¶ldÃ¼rme emri verdiklerini de aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. SeÃ§im akÅŸamÄ± Djukanovic'i Ã¶ldÃ¼rÃ¼p Meclisi ele geÃ§irmeyi planladÄ±klarÄ± ÅŸÃ¼phesiyle 20 SÄ±rbistan vatandaÅŸÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

SavcÄ±lÄ±k, sonuÃ§larÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan meclis Ã¶nÃ¼nde toplanan kalabalÄ±ÄŸa ateÅŸ aÃ§mayÄ± ve dÃ¶nemin baÅŸbakanÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rmeyi hedefleyen Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kurulmasÄ±ndan eski SÄ±rp Ã¶zel harekatÃ§Ä± Bratislav Dikic ile Aleksandar Sindjelic'i sorumlu tutmuÅŸtu.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerden Mirko Velimirovic, sorgusunda suÃ§unu itiraf ederek seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Meclise terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemeyi ve dÃ¶nemin baÅŸbakanÄ± Djukanovic'i Ã¶ldÃ¼rmeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

SavcÄ±lÄ±kla iÅŸbirliÄŸi yapmayÄ± kabul eden ÅŸÃ¼phelilerden Sindjelic'e ise Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurmakla suÃ§lanan iki Rus vatandaÅŸÄ± Eduard Vladimirovic Shirkov ve Vladimir Nikolajevic Popov'a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada "tanÄ±k" statÃ¼sÃ¼ verildiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

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