ABD, Sincar'da PKK varlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mark Toner, PKK'nÄ±n Irak'Ä±n Sincar bÃ¶lgesindeki varlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin, "ABD'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± PKK'nÄ±n Sincar'da herhangi bir rolÃ¼ olmamalÄ±. PKK'nÄ±n oradaki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, uzlaÅŸmanÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki ana engel olarak gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.
Toner, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Irak ve Suriye'de yaÅŸanan son geliÅŸmeler hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.
PKK'nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Sincar'daki uzlaÅŸma zemininin Ã¶nÃ¼ndeki ana engel olarak gÃ¶rdÃ¼klerini vurgulayan Toner, "ABD'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± PKK'nÄ±n Sincar'da herhangi bir rolÃ¼ olmamalÄ±." diye konuÅŸtu.
Sincar'da aktif olan tÃ¼m gruplarÄ±n bÃ¶lgenin yerel unsurlarÄ±nÄ±n yerlerine dÃ¶nebilmesi iÃ§in gerekli siyasi uzlaÅŸÄ± sÃ¼recine saygÄ± duymasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden Toner, BaÄŸdat ile Erbil yÃ¶netimlerini bu konuda yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi ve koordinasyon iÃ§in teÅŸvik ettiklerini de belirtti.
Toner, "Ä°nanÄ±yorum ki hÃ¼kÃ¼met (BaÄŸdat hÃ¼kÃ¼meti) de Sincar'da istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± ve PKK'nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n doÄŸurduÄŸu sorunlar konusunda endiÅŸelerimizi paylaÅŸÄ±yordur." ifadesini kullandÄ±.
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani, "PKK'nÄ±n Åžengal'de iÅŸi yok." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. IKBY BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani de geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, PKK'nÄ±n Sincar'dan Ã§ekilmemesi halinde "askeri gÃ¼ce" baÅŸvurabilecekleri uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.
PKK, DEAÅž'Ä±n 3 AÄŸustos 2014'te Sincar'a saldÄ±rmasÄ±nÄ± bahane ederek bÃ¶lgeye yerleÅŸmiÅŸti.
TÃ¼rkiye'nin DEAÅž'tan petrol satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±n ardÄ±ndan ABD'nin Ankara'dan Ã¶zÃ¼r dilemesiyle ilgili soru Ã¼zerine Toner, konuyla ilgili bir bilgiye sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Daha Ã¶nce ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi John Bass ise TÃ¼rkiye'nin DEAÅž'tan petrol satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ±n sonucunda, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry ve Amerikan Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (CIA) TÃ¼rkiye'den Ã¶zÃ¼r dilemesine iliÅŸkin, "Ä°lk aÅŸamadaki bazÄ± deÄŸerlendirmelerimizin hedeften ÅŸaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettik. Hata yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bunu itiraf ediyoruz. BaÅŸka bazÄ± hÃ¼kÃ¼metlerin de bÃ¶yle davranmasÄ±nÄ± umut ediyoruz." demiÅŸti.
Ã–te yandan Toner, geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinde yapÄ±lan Ä°srail oylamasÄ±nda ABD'nin tutumunu savundu. Ä°srail yÃ¶netiminin yeni yerleÅŸim yerleri inÅŸa etmesinin siyasi uzlaÅŸmaya ve iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼me hizmet etmediÄŸini anlatan Toner, ABD yÃ¶netiminin Ä°srail'e karÅŸÄ± herhangi bir kasÄ±t iÃ§erisinde olmasÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu olamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
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ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Toner, ABD'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± PKK'nÄ±n Sincar'da herhangi bir rolÃ¼ olmamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi
KaradaÄŸ'da darbe planÄ± iddiasÄ±yla 5 kiÅŸi hakkÄ±nda uluslararasÄ± yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Rusya, ABD'nin PYD merkezli Ã¶rgÃ¼te silah sevkiyatÄ±nda kÄ±sÄ±tlamalarÄ± kaldÄ±rmasÄ±na sert tepki gÃ¶sterdi. Rusya, PYD merkezli devlet dÄ±ÅŸÄ± aktÃ¶rlere verilecek silahlarÄ±n dÃ¼ÅŸmanca bir davranÄ±ÅŸ olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
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