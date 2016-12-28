09:42, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

Kosova PriÅŸtine'de havai fiÅŸek yasaklandÄ±





PriÅŸtine Belediyesi havai fiÅŸeklerin kamuya aÃ§Ä±k alanlarda patlatÄ±lmasÄ±nÄ± yasakladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kosova'da PriÅŸtine Belediyesi, BaÅŸkan Shpend Ahmetiâ€™nin talimatÄ± Ã¼zere, kamuya aÃ§Ä±k yerlerde daha doÄŸrusu pazar, sokak ve meydanlarda havai fiÅŸek, maytap ve diÄŸer patlayÄ±cÄ± maddelerin kullanÄ±lmasÄ±nÄ± yasakladÄ±. PriÅŸtine Belediyesiâ€™nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re bu yasak 30 AralÄ±k 2016 ila 3 Ocak 2017 gÃ¼nleri arasÄ±nda geÃ§erlidir. PriÅŸtine Belediyesiâ€™nin kararÄ±nda bu yasaÄŸa uymayanlarÄ±n, 100 Avro para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lacaklarÄ± bildirilmektedir.

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