Rus mahkemeden İncil tercümesini yok etme kararı

Rusya’nın Vladivostok şehrindeki mahkemenin, evde okumak için 19. yüzyılda Rusçaya tercüme edilen (sinodal tercüme) İncil’i ve ilahi kitabını yok etme kararını kabul ettiği bildirildi.
Yok edilmesine karar verilen İncil ve kitapların ait olduğu “Kurtarma Ordusu” teşkilatının temsilcisinin bildirdiğine göre, mahkeme kararının gerekçe bölümünde terörle mücadele yasasına değinildi.
Dava çerçevesinde incelenen belgelere göre, Kurtarma Ordusu teşkilatı Kasım ayında savcılık tarafından denetlendi. Denetim çerçevesinde teşkilatın yerleştiği binada yapılan arama esnasında “dini kuruluşun damgası olmayan kitapların bulunduğu ifade edildi.
Mahkeme, Kurtarma Ordusu teşkilatına 30 bin ruble (500 dolar) tutarında para cezası kesti, mübaşirlere ise kitapların yok edilmesini kontrol etme görevini verdi.
Rusya Federasyonu Devlet Duması, 24 Haziran tarihinde milletvekili İrina Yarovaya öncülüğünde hazırlanan “antiterör kanun paketi”ni (Yarovaya Paketi) kabul etti. Söz konusu yasa değişiklikleri Rusya’da hayli tartışmalara neden oldu.
Kabul edilen kanun değişiklikleri aşırıcılık ve terörizm ile ilgili bir dizi yasayı daha sert bir hale getiriyor. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'na ihbar etme zorunluluğunu öngören bir madde de ekleniyor. Terörizm, hükümeti devirme, herhangi bir devlet adamına saldırı girişimi gibi suçları ihbar etmeme suçundan tutuklananlara artık bir yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Söz konusu kanun paketi, terörizm için cezai sorumluluk yaşının on dört yaşına indirilmesini öngörüyor.
Ayrıca Rus milletvekillerinin uluslararası terörizm ile ilgili Ceza Kanunu’na ekledikleri yeni bir madde ile uluslararası terörizmle suçlanan birine ömür boyu hapis cezası verilebiliyor.
TELEFON OPERATÖRLERİNE ZORUNLU ARŞİV UYGULAMASI
Antiterör kanun tasarısı paketi yazışma kontrolünü de sıklaştırıyor. Telefon operatörleri ve “bilgi yayma organizatörleri” artık kullanıcılarının yazışmalarını, aramaları hakkındaki bilgileri altı ay boyunca saklamak zorunda kalacaklar ve devlet organlarına şifreli yazışmaları deşifre etmek için gerekli araçları sağlamak zorunda olacaklar.
GÖÇMENLERE YARDIMA CEZA
Kaçak göçmenlere kalacak yer vermek şeklinde yapılan bir yardım için bile hapis cezası verilecek. Değişikliklere göre ayrıca izin olmadan yapılan misyonerlik faaliyeti yasaklanıyor. Dini teşkilatlara misyonerlik faaliyeti çerçevesinde, gerekli damgalar olmadan kitap ve diğer yazıların basılmasını yasaklıyor.
TATARİSTAN'DAN ANTİTERÖR YASASINA UYANADİNİ YASAKLAMA
Tataristan Cumhuriyeti’nin eski Cumhurbaşkanı ve Devlet Danışmanı Mintimer Şaymiyev, Rusya Federasyonu Devlet Duması tarafından kabul edilmiş antiterör kanun tasarısı paketini eleştirerek, yasalara uyan vatandaşların dini ayinlerini yerine getirmelerine engel olacağını söylemişti.
Kaynak:Kırım haber ajansı
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Vladivostok mahkemesi, İncil’in sinodal tercümesini yok etme kararı verdi
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