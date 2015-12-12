Sosyal medya Ã¼zerinden alÄ±ÅŸveriÅŸ uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼keticiler DerneÄŸi (TÃœDER) Genel BaÅŸkanÄ± Levent KÃ¼Ã§Ã¼k, insanlarÄ±n son dÃ¶nemlerde Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±ndaki yoÄŸunluktan dolayÄ± zamanÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlÄ± olduÄŸunu, bu tÃ¼r yoÄŸun tempoda Ã§alÄ±ÅŸan ve zaman problemi olan insanlarÄ±n internet Ã¼zerinden alÄ±ÅŸveriÅŸe aÄŸÄ±rlÄ±k verdiÄŸini sÃ¶yledi.
Son dÃ¶nemde sosyal medya Ã¼zerinden ticaret yapanlarÄ±n Ã§oÄŸaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KÃ¼Ã§Ã¼k, "Sosyal medya Ã¼zerinden satÄ±ÅŸ yapan insanlar tÃ¼redi. Bu insanlarÄ±n 'Vergi kaydÄ± var mÄ±? Ticaret sicil kayÄ±tlarÄ± var mÄ±?' gibi sorular akla geliyor. DoÄŸal olarak bu gibi kiÅŸilerden alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan tÃ¼keticilerden Ã§ok ÅŸikayet alÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±.
KÃ¼Ã§Ã¼k, en fazla ÅŸikayetin, tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lan ve satÄ±n alÄ±nan Ã¼rÃ¼nden farklÄ± bir Ã¼rÃ¼nÃ¼n gelmesi konusunda olduÄŸunu vurgulayarak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Bir diÄŸer ÅŸikayet de gÃ¶nderilen Ã¼rÃ¼nlerle ilgili tÃ¼keticinin itirazÄ± olduÄŸunda kendilerine ulaÅŸamamasÄ±. TÃ¼keticilerimiz yasal olarak kendilerine gÃ¶nderilen Ã¼rÃ¼nden 14 gÃ¼ne kadar cayabilir. TÃ¼ketici cayma hakkÄ±nÄ± kullanmak istediÄŸinde karÅŸÄ±sÄ±nda muhatap bulamÄ±yor. Bu yÃ¶nde inanÄ±lmaz derecede ÅŸikayet geliyor. TÃ¼keticilerimize 'Sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerindeki satÄ±ÅŸ yapanlardan uzak durun, yeni yÄ±la mutsuz girmeyin' diyorum."
KÃ¼Ã§Ã¼k, tÃ¼keticilerin kendilerine yoÄŸun ÅŸekilde ÅŸikayette bulunduÄŸunu fakat ellerinde alÄ±ÅŸveriÅŸ karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bir fatura veya belge olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in itiraz haklarÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
"Biz bildiÄŸiniz ve gÃ¼vendiÄŸiniz sitelerden alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±n uyarÄ±sÄ±nda bulunuyoruz." diyen KÃ¼Ã§Ã¼k, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Uzaktan satÄ±ÅŸ' denilen bu tÃ¼r alÄ±ÅŸveriÅŸlerde mutlaka fatura ve belgenizin olmasÄ± gerekli. Bu olmayÄ±nca itiraz sonuÃ§suz kalÄ±yor. Bu kÃ¶tÃ¼ niyetli insanlar sadece ayÄ±plÄ± mal satmakla kalmayÄ±p, mÃ¼ÅŸterilerin hesap numaralarÄ±nÄ± ele geÃ§irip hesaplarÄ±nÄ± boÅŸaltÄ±yor. TÃ¼ketici alÄ±ÅŸveriÅŸ yapacaÄŸÄ±m derken baÅŸka maÄŸduriyetler de ortaya Ã§Ä±karÄ±yor. Sosyal medya hesabÄ±ndan satÄ±ÅŸ yapan kiÅŸileri gÃ¶rdÃ¼klerinde GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±na ÅŸikayet etsinler. VatandaÅŸlÄ±k vazifelerimizden biri de baÅŸka maÄŸduriyetlere engel olmaktÄ±r."
TÃœDER Genel BaÅŸkanÄ± KÃ¼Ã§Ã¼k, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden satÄ±ÅŸ yapanlardan uzak durulmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyarÄ±da bulundu
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