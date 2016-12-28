GÃ¼ncelleme: 01:02, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Finlandiya modeliyle yeteneklerini keÅŸfettiler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Van'da rehber Ã¶ÄŸretmenÂ Yasin Birinci, gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± okulda kurduÄŸu Ã§eÅŸitli atÃ¶lyeler, oluÅŸturduÄŸu spor alanlarÄ±yla hem Ã¶ÄŸrencilerin yeteneklerinin Ã¶n plana Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± hem de derslerini severek yapmalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

TuÅŸba ilÃ§esindeki Hasan Ali YÃ¼cel Ä°lk ve Orta Okulunda gÃ¶rev yapan Trabzonlu rehber Ã¶ÄŸretmen Birinci, Finlandiya'nÄ±n eÄŸitim modelini Ã¶rnek alarak, gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± okulda drama, resim, teknoloji tasarÄ±m ve zeka atÃ¶lyeleri ile spor alanlarÄ± oluÅŸturdu.

Bu atÃ¶lyelerdeki Ã§alÄ±ÅŸmalara ve sportif faaliyetlere katÄ±lan Ã¶ÄŸrenciler, hem yeteneklerini Ã¶n plana Ã§Ä±kardÄ± hem de derslerini severek yapmaya baÅŸladÄ±.

Birinci, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, daha Ã¶nce lise ve orta okullarda gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve meslekte 16. yÄ±lÄ±nÄ± doldurduÄŸunu sÃ¶yledi.

"AMAÃ‡, YETENEKLERÄ°NÄ° ORTAYA Ã‡IKARMAK"

YaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±ldÄ±r ilkokul ile ilgilenmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Birinci, amacÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸrencilerin bireysel yeteneklerini Ã¶n plana Ã§Ä±karmak olduÄŸunu dile getirdi.

Projeye baÅŸlarken baÅŸlangÄ±Ã§ta zorluklar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu zorluklarÄ± idarecilerin ve meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n desteÄŸi ile aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Birinci, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Projemizde eÄŸitimde baÅŸarÄ±lÄ± Ã¼lkeleri Ã¶rnek alarak daha Ã§ok oyun ve sanatsal faaliyetleri Ã¶n planda tuttuk. Serbest etkinlik derslerimizdeki amaÃ§, Ã§ocuklarÄ±n yaÅŸayarak Ã¶ÄŸrenmelerini, okulu sevmelerini, bireysel yeteneklerini ortaya Ã§Ä±karmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak. Ama ilk baÅŸta biraz sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±k. SonrasÄ±nda baÅŸarÄ±larÄ± somut olarak ortaya Ã§Ä±kardÄ±kÃ§a saÄŸ olsunlar Ã¶ÄŸretmen arkadaÅŸlarÄ±m ve idarecilerimiz destek verdi. Bu proje de bugÃ¼nkÃ¼ halini aldÄ±."

Her gÃ¼n program dahilinde sÄ±nÄ±flarÄ±ndan bir saat uzaklaÅŸarak etkinlik yapan Ã¶ÄŸrencilerde gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir rahatlama saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Birinci, bu durumun Ã¶ÄŸrencilerin derslerine olumlu yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

YETENEKLERÄ°NÄ° KEÅžFETTÄ°LER

AynÄ± okulda gÃ¶rev yapan sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmeni Leyla KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z ise yÄ±llardÄ±r Ã¶ÄŸretmenlik yapmasÄ±na raÄŸmen proje sayesinde meslekteki en verimli ikinci yÄ±lÄ±na girdiÄŸini sÃ¶yledi.

Ã‡ocuklarla atÃ¶lyelerde ve spor alanlarÄ±nda hem eÄŸlendiklerini hem de Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini anlatan KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ã‡ocuklar makas tutma, kesme, kendi duygularÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± iÅŸe uygulamada Ã¶nemli baÅŸarÄ± saÄŸladÄ±lar. Drama sÄ±nÄ±fÄ±nda birÃ§ok Ã¶ÄŸrencimin Ã¶zelliÄŸini keÅŸfettim. Ã–rneÄŸin bir Ã¶ÄŸrencim beni taklit ederek Ã§ok iyi Ã¶ÄŸrenebiliyormuÅŸ. SÄ±nÄ±f ortamÄ±nda Ã§ok zorlanan bir Ã¶ÄŸrencimin drama sÄ±nÄ±fÄ±nda beni taklit ederek konuyu Ã¶ÄŸrendiÄŸini gÃ¶rdÃ¼m. Zeka oyunlarÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yine Ã§ok faydalÄ± oldu. Ã–nceye gÃ¶re Ã§ocuklarÄ±n matematiÄŸi daha iyi Ã¶ÄŸrendiÄŸini, muhakeme gÃ¼Ã§lerinin daha iyi geliÅŸtiÄŸini gÃ¶rdÃ¼m. Zaten bu sÄ±nÄ±flarÄ±n en verimli tarafÄ±, Ã§ocuklarÄ±n alternatifleri gÃ¶rÃ¼p kullanabilme yeteneÄŸine sahip olmasÄ±."

KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z, Ã¶ÄŸrencilerin proje sayesinde okuma, okuduÄŸunu anlama, yorumlama, dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini ifade etme gibi becerilerinin geliÅŸtiÄŸini kaydetti.

Ã–ÄŸrenciler de okula olan ilgilerinin ve sevgilerinin daha da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun aile iÃ§indeki iletiÅŸime de Ã§ok olumlu yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â

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