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10:31, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba
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10:20, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

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LÃ¼bnan'da yolcu otobÃ¼sÃ¼nde patlama
LÃ¼bnan'da yolcu otobÃ¼sÃ¼nde patlama

LÃ¼bnan'da bir otobÃ¼ste patlama meydana geldi. Olayda bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

LÃ¼bnan'Ä±n Beka bÃ¶lgesinde bir otobÃ¼ste meydana gelen patlamada bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, bir kiÅŸi yaralandÄ±.

Al-Ain kentinde meydana gelen patlama bir yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n iÃ§indeki bombanÄ±n infilak etmesiyle meydana geldi. HayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸinin kentin vali yardÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸu, otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n ise aÄŸÄ±r bir ÅŸekilde yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.



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