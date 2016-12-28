Batmak Ã¼zere ama 11.5 milyar dolarlÄ±k silah alacak!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ekonomisinde tehlike Ã§anlarÄ± Ã§almaya devam eden MÄ±sÄ±r, ABD'den 11.5 milyar dolarlÄ±k silah anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Middle East Monitor'un haberine gÃ¶re, MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi imzaladÄ±ÄŸÄ± kÃ¼lfetli sÃ¶zleÅŸmeyle MÄ±sÄ±r Hava Kuvvetleri'ne Ã§ok sayÄ±da Lockheed Martin Ã¼retimi F-16 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± alacak. AnlaÅŸma iki Ã¼lke arasÄ±nda imzalanan DB-110 KeÅŸif programÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak imzalandÄ±.
MISIR'DA DEVALÃœASYON KRÄ°ZÄ°
MÄ±sÄ±r ekonomik bÃ¼yÃ¼k bir devalÃ¼asyon krizi yaÅŸÄ±yordu. Ekim ayÄ±nda 1000 MÄ±sÄ±r lirasÄ± 112 dolara tekabÃ¼l ederken, AralÄ±k ayÄ±nda 55 dolara tekabÃ¼l etmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼metinin petrol Ã¼rÃ¼nleri, elektrik, doÄŸalgaz, gÄ±da maddeleri hatta metro gibi toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ± Ã¼zerindeki sÃ¼bvansiyonu kaldÄ±rmasÄ±, MÄ±sÄ±r halkÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k kesiminin temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
GÃ¼nde dÃ¶rt milyon yolcu taÅŸÄ±yan metro tarifesi 1 pound'dan 3 pound'a yÃ¼kselirken, pirinÃ§, yaÄŸ, ÅŸeker gibi temel gÄ±da maddelerinin fiyatlarÄ± en az yÃ¼zde 50 oranÄ±nda artmÄ±ÅŸtÄ±. Elektrik ve doÄŸalgaz faturalarÄ± ise bu ayÄ±n sonundan itibaren yÃ¼zde 35 oranÄ±nda zamlÄ± olacak.
Ãœlkede petrol Ã¼rÃ¼nlerine yÃ¼zde 30 ile 47 oranÄ±nda zam yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
SÄ°SÄ° REJÄ°MÄ° ENDÄ°ÅžELÄ°; UMUT SEYYAR BAKKALARDA
MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼meti, bakkallarda bulunmayan veya pahalÄ± satÄ±lan diÄŸer temel gÄ±da maddelerinde de kriz yaÅŸanmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in baÅŸkent Kahire'nin yoksul kesimleri ve diÄŸer ÅŸehirlerde kamyonlarla dolaÅŸan "seyyar bakkal"larla halkÄ±n ihtiyacÄ±nÄ± gidermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.
MÄ±sÄ±r Tedarik BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lkede temel gÄ±da maddelerinde son dÃ¶nemde baÅŸlayan krizi gidermek ve piyasalarÄ± rahatlatmak iÃ§in 8 milyon koli gÄ±da maddesini "seyyar dÃ¼kkanlar" vasÄ±tasÄ±yla dar gelirli halka yarÄ± fiyatÄ±na satacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Daha iyi bir hayat iÃ§in Almanya yollarÄ±na dÃ¼ÅŸen mÃ¼lteciler, hayal ettiklerini bulamÄ±yor. Almanya tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan istatistiklere gÃ¶re, 55 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkesine geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.
ABD, California'da 5,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
Musul operasyonundaki ilerlemenin yavaÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ikinci aÅŸamada Amerikan askerlerinin de cepheye sÃ¼rÃ¼leceÄŸi belirtiliyor
Suriyeli 100 kiÅŸilik grup KarkamÄ±ÅŸ GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'ndan Cerablus'a geÃ§erek Ã¼lkelerine dÃ¶ndÃ¼
Afgan temsilcilerin ve ABD'nin katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± Afganistan'Ä±n geleceÄŸi toplantÄ±sÄ±nda Pakistan, Ã‡in ve Rusya, DEAÅž tehdidine karÅŸÄ± ortak hareket etme ve Taliban ve Afgan hÃ¼kÃ¼meti arasÄ±nda barÄ±ÅŸÄ± tahsis etmek iÃ§in yaptÄ±rÄ±mlarÄ± hafifletme kararÄ± aldÄ±
Ekonomik iflasÄ±n eÅŸiÄŸine gelen MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi, ABD'den 11.5 milyar dolarlÄ±k silah alacak
LÃ¼bnan'da bir otobÃ¼ste patlama meydana geldi. Olayda bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Vladivostok mahkemesi, Ä°ncilâ€™in sinodal tercÃ¼mesini yok etme kararÄ± verdi
PriÅŸtine Belediyesi havai fiÅŸeklerin kamuya aÃ§Ä±k alanlarda patlatÄ±lmasÄ±nÄ± yasakladÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Toner, ABD'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± PKK'nÄ±n Sincar'da herhangi bir rolÃ¼ olmamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi
KaradaÄŸ'da darbe planÄ± iddiasÄ±yla 5 kiÅŸi hakkÄ±nda uluslararasÄ± yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Rusya, ABD'nin PYD merkezli Ã¶rgÃ¼te silah sevkiyatÄ±nda kÄ±sÄ±tlamalarÄ± kaldÄ±rmasÄ±na sert tepki gÃ¶sterdi. Rusya, PYD merkezli devlet dÄ±ÅŸÄ± aktÃ¶rlere verilecek silahlarÄ±n dÃ¼ÅŸmanca bir davranÄ±ÅŸ olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
MÄ±sÄ±r'da bir Ã¼st dÃ¼zey satÄ±nalma gÃ¶revlisinin, milyonlarca dolar tutarÄ±nda rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Trump'a ait New York'taki Trump Tower'da bulunan ÅŸÃ¼pheli paketten oyuncaklar Ã§Ä±ktÄ±
Deyr ez Zur kentine baÄŸlÄ± el-Suvar beldesinde bir kÃ¶yÃ¼ hedef alan hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, 23 sivil Ã¶ldÃ¼
FKÃ– YÃ¼rÃ¼tme Komitesi, UCM'den Ä°srail'in Filistin'deki yerleÅŸim faaliyetlerine iliÅŸkin acilen soruÅŸturma baÅŸlatmasÄ±nÄ± istedi