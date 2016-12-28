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12:02, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba
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10:32, 28 AralÄ±k 2016 Ã‡arÅŸamba

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Batmak Ã¼zere ama 11.5 milyar dolarlÄ±k silah alacak!
Batmak Ã¼zere ama 11.5 milyar dolarlÄ±k silah alacak!

Ekonomik iflasÄ±n eÅŸiÄŸine gelen MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi, ABD'den 11.5 milyar dolarlÄ±k silah alacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ekonomisinde tehlike Ã§anlarÄ± Ã§almaya devam eden MÄ±sÄ±r, ABD'den 11.5 milyar dolarlÄ±k silah anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Middle East Monitor'un haberine gÃ¶re, MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi imzaladÄ±ÄŸÄ± kÃ¼lfetli sÃ¶zleÅŸmeyle MÄ±sÄ±r Hava Kuvvetleri'ne Ã§ok sayÄ±da Lockheed Martin Ã¼retimi F-16 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± alacak. AnlaÅŸma iki Ã¼lke arasÄ±nda imzalanan DB-110 KeÅŸif programÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak imzalandÄ±.

MISIR'DA DEVALÃœASYON KRÄ°ZÄ°

MÄ±sÄ±r ekonomik bÃ¼yÃ¼k bir devalÃ¼asyon krizi yaÅŸÄ±yordu. Ekim ayÄ±nda 1000 MÄ±sÄ±r lirasÄ± 112 dolara tekabÃ¼l ederken, AralÄ±k ayÄ±nda 55 dolara tekabÃ¼l etmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼metinin petrol Ã¼rÃ¼nleri, elektrik, doÄŸalgaz, gÄ±da maddeleri hatta metro gibi toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ± Ã¼zerindeki sÃ¼bvansiyonu kaldÄ±rmasÄ±, MÄ±sÄ±r halkÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k kesiminin temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

GÃ¼nde dÃ¶rt milyon yolcu taÅŸÄ±yan metro tarifesi 1 pound'dan 3 pound'a yÃ¼kselirken, pirinÃ§, yaÄŸ, ÅŸeker gibi temel gÄ±da maddelerinin fiyatlarÄ± en az yÃ¼zde 50 oranÄ±nda artmÄ±ÅŸtÄ±. Elektrik ve doÄŸalgaz faturalarÄ± ise bu ayÄ±n sonundan itibaren yÃ¼zde 35 oranÄ±nda zamlÄ± olacak.

Ãœlkede petrol Ã¼rÃ¼nlerine yÃ¼zde 30 ile 47 oranÄ±nda zam yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

SÄ°SÄ° REJÄ°MÄ° ENDÄ°ÅžELÄ°; UMUT SEYYAR BAKKALARDA

MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼meti, bakkallarda bulunmayan veya pahalÄ± satÄ±lan diÄŸer temel gÄ±da maddelerinde de kriz yaÅŸanmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in baÅŸkent Kahire'nin yoksul kesimleri ve diÄŸer ÅŸehirlerde kamyonlarla dolaÅŸan "seyyar bakkal"larla halkÄ±n ihtiyacÄ±nÄ± gidermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.

MÄ±sÄ±r Tedarik BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lkede temel gÄ±da maddelerinde son dÃ¶nemde baÅŸlayan krizi gidermek ve piyasalarÄ± rahatlatmak iÃ§in 8 milyon koli gÄ±da maddesini "seyyar dÃ¼kkanlar" vasÄ±tasÄ±yla dar gelirli halka yarÄ± fiyatÄ±na satacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular mÄ±sÄ±r ekonomi mÄ±sÄ±r ekonomisi
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