Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:02, 28 Aralık 2016 Çarşamba
Dış Politika
10:33, 28 Aralık 2016 Çarşamba

  • Paylaş
Türkiye ve Rusya Suriye'de ateşkes planında anlaştı
Türkiye ve Rusya Suriye'de ateşkes planında anlaştı

Türkiye ile Rusya, Suriye'de taraflara sunacakları genel ateşkes planı önerisinde anlaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye ile Rusya, Suriye'de savaşan taraflara ülke genelinde ateşkes başlatmaları amacıyla önerecekleri bir plan üzerinde mutabakata vardı. 

Türkiye ile Rusya, Halep kent merkezinin doğusunda ilan edilen ateşkes ve yerel nüfusun tahliyesinden sonra, ateşkesin ülke genelinde yaygınlaştırılması için taraflara önerecekleri bir plan üzerinde mutabık kaldı.

Planın, Beşşar Esad rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların muhaliflerle çatıştığı tüm bölgelerde uygulanması hedefleniyor.

Ankara ve Moskova, mutabakat çerçevesinde, ateşkesin çatışan taraflar arasında bu gece yarısı yürürlüğe girmesi için çaba gösterecek.

Ancak terör örgütleri, ateşkesin kapsamı dışında tutulacak.

Ateşkesin başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde, Astana'da siyasi müzakerelere başlayacak.

İki ülke sürecin garantörlüğünü yaparak, müzakere sürecine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 nolu kararında öngörülen siyasi geçiş süreci çerçevesinde katkı sunmayı amaçlıyor.



İlgili Konular Türkiye Rusya Suriye Rusya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
Sığınmacı kadın ve çocuklara koruyucu hizmet desteği geliyor
Sığınmacı kadın ve çocuklara koruyucu hizmet desteği geliyor

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020)" kapsamında ilk kez savaş mağduru mülteci kadınlar, sığınmacılar ve bu durumdaki çocuklar "koruyucu ve önleyici" hizmetlerden yararlandırılacak
AK Parti MYK toplandı
AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı, Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım başkanlığında toplandı
Marmara Denizi'nde Karides avı yasaklandı
Marmara Denizi'nde Karides avı yasaklandı

Marmara Denizi'nde 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında her türlü istihsal vasıta ile karides avcılığı ve satışının yasaklandığı açıklandı
Darbe Komisyonu Akar'a 10 soru gönderdi
Darbe Komisyonu Akar'a 10 soru gönderdi

Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a 10 soru gönderdi.
Doğalgazda Artvin ve Hakkari için düğmeye basıldı
Doğalgazda Artvin ve Hakkari için düğmeye basıldı

BOTAŞ, Hakkari ve Artvin doğalgaz boru hattı yapımı için ihale tarihlerini belirledi
Yeni asgari ücret yarın belli olacak
Yeni asgari ücret yarın belli olacak

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti yarın yapacağı toplantıyla belirleyecek
quot Kazakistan a Türk yatırımı artacak quot
"Kazakistan’a Türk yatırımı artacak"

Kazinvest Ulusal İhracat ve Yatırım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Jangurazov, “Yasal anlamda Türk yatırımcılara destek sağlıyoruz ve Türkiye’den yatırımın daha da artacağını düşünüyoruz” açıklamasında bulundu
Iraklı vekillerden Sincar'daki PKK varlığına tepki
Iraklı vekillerden Sincar'daki PKK varlığına tepki

Iraklı vekiller, hem bölge halkının hem de Sincar'da olan etnik grupların, PKK'nın varlığından rahatsız olduğunu söyledi
AK Partili eski 4 bakanın dosyası Ankara'ya
AK Partili eski 4 bakanın dosyası Ankara'ya

Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Suat Kılıç ve Sadullah Ergin hakkında İstanbul’da yapılan şikayetin dosyası Ankara Başsavcılığı’na gönderildi.
İstanbul'daki '15 Temmuz' davasında ikinci gün
İstanbul'daki '15 Temmuz' davasında ikinci gün

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 25'i tutuklu 29 polis hakkında açılan davasında ikinci duruşma...
El Bab için takviye yapılıyor
El Bab için takviye yapılıyor

El Bab bölgesindeki birliklere batı ve doğu illerinden komando takviyesi ile tank ve zırhlı muhabere araçları gönderiliyor
Türkiye ve Rusya Suriye'de ateşkes planında anlaştı
Türkiye ve Rusya Suriye'de ateşkes planında anlaştı

Türkiye ile Rusya, Suriye'de taraflara sunacakları genel ateşkes planı önerisinde anlaştı
Sosyal medya üzerinden alışveriş uyarısı
Sosyal medya üzerinden alışveriş uyarısı

TÜDER Genel Başkanı Küçük, sosyal medya hesabı üzerinden satış yapanlardan uzak durulması yönünde uyarıda bulundu
Havacı öğrencilere iddianame
Havacı öğrencilere iddianame

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu öğrencilerine yönelik iddianame hazırlandı. Hava Harp Okulu'ndan 70 öğrenci, 3 komutan ve 2 erin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması istendi.
Gine liderinden Gülen okullarını kapatma sözü
Gine liderinden Gülen okullarını kapatma sözü

Gine Cumhurbaşkanı Conde, Tüm Gülen okullarının kapatılması için diğer Afrika ülkeleri ile birlikte çalışacaklarını söyledi
Anayasa Komisyonunda 6 madde kabul edildi
Anayasa Komisyonunda 6. madde kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinin altıncı maddesi komisyonda sert tartışmalar eşliğinde kabul edildi

Haberler

Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Rusya açıklaması
Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Rusya açıklaması

Rusya Türkiye'den ithalat yasağını kaldırıyor
Rusya Türkiye'den ithalat yasağını kaldırıyor

ABD, Rusya'nın da Gülen'i isteme ihtimalini tartışıyor
ABD Rusya'nın da Gülen'i isteme ihtimalini tartışıyor

Rusya 26 ton Türk mandalinasını ülkeye almadı
Rusya 26 ton Türk mandalinasını ülkeye almadı

Moskova'da üçlü toplantı
Moskova'da üçlü toplantı

Yıldırım: Suriyeli muhalifler ve Rusya arasında arabuluculuk yapıyoruz
Yıldırım Suriyeli muhalifler ve Rusya arasında arabuluculuk yapıyoruz

Rusya'dan İsrail yanlısı gazeteciye para cezası
Rusya'dan İsrail yanlısı gazeteciye para cezası

Washington'daki Rus Büyükelçiliği'nde güvenlik önlemleri arttırıldı
Washington'daki Rus Büyükelçiliği'nde güvenlik önlemleri arttırıldı

Suriye ordusu Halep'teki Kastillo yolundan çekiliyor
Suriye ordusu Halep'teki Kastillo yolundan çekiliyor

Suriye'de Rus helikopteri düşürüldü
Suriye'de Rus helikopteri düşürüldü

İdlib'de yerleşim yerine fosfor bombalı saldırı
İdlib'de yerleşim yerine fosfor bombalı saldırı

Fransa’dan Rusya ve Türkiye’ye Suriye uyarısı
Fransa dan Rusya ve Türkiye ye Suriye uyarısı

Rus Jeopolitik Sorunlar Başkanı'ndan reddiye
Rus Jeopolitik Sorunlar Başkanı'ndan reddiye

Rusya; Ankara'dan Şam ile koordinasyon istedi
Rusya Ankara'dan Şam ile koordinasyon istedi

İran Meclis Başkanı: Hemedan kullandırılmaya devam ediyor
İran Meclis Başkanı Hemedan kullandırılmaya devam ediyor

Muhalifler Halep'i alana dek pes etmeyecek
Muhalifler Halep'i alana dek pes etmeyecek

Rus uçakları İran’ın üssünü izinle kullanmış
Rus uçakları İran ın üssünü izinle kullanmış

İran Meclisi Rus uçaklarını tartışacak
İran Meclisi Rus uçaklarını tartışacak

Suriye hava sahası Türk jetlerine açıldı
Suriye hava sahası Türk jetlerine açıldı

Rusya Rakka'yı vurdu: 30 ölü
Rusya Rakka'yı vurdu 30 ölü

Obama kendi askerine Rusya'yı şikayet etti
Obama kendi askerine Rusya'yı şikayet etti

Alparslan Çelik tahliye oldu
Alparslan Çelik tahliye oldu

Rusya Savunma Bakanı'ndan Esad'a ziyaret
Rusya Savunma Bakanı'ndan Esad'a ziyaret

Rusya ve Suriye Savunma Bakanları İran'a gidiyor
Rusya ve Suriye Savunma Bakanları İran'a gidiyor

Halep'e hava saldırısı: 8 ölü
Halep'e hava saldırısı 8 ölü

Suriye'deki Rus üssüne IŞİD saldırısı
Suriye'deki Rus üssüne IŞİD saldırısı

Nusra'ya karşı ABD-Rus ortaklığı
Nusra'ya karşı ABD-Rus ortaklığı

Rusya Esad'ın S-300 talebini reddetti
Rusya Esad'ın S-300 talebini reddetti

Rusya'dan "Türkiye Suriye'yi vurdu" iddiası
Rusya'dan quot Türkiye Suriye'yi vurdu quot iddiası

Rus jetleri Halep'i bombaladı: 14 ölü
Rus jetleri Halep'i bombaladı 14 ölü

Rus uçakları Halep'te sivil yerleşim yerini bombaladı
Rus uçakları Halep'te sivil yerleşim yerini bombaladı

Suriye'de Rus helikopteri düştü
Suriye'de Rus helikopteri düştü

Putin: Suriye'de amacımız IŞİD değil Esad'dı...
Putin Suriye'de amacımız IŞİD değil Esad'dı

Suriye'de bir savaş uçağı düşürüldü
Suriye'de bir savaş uçağı düşürüldü

Çeçen Lider Kadirov, Esad’ı ziyaret edecek
Çeçen Lider Kadirov Esad ı ziyaret edecek

Rusya güçlerini çekiyor, yığınağını güçlendiriyor
Rusya güçlerini çekiyor yığınağını güçlendiriyor

Putin'den Esad'a Palmira tebriği
Putin'den Esad'a Palmira tebriği

Rus Bakan: Suriye nedeniyle yaptırımlara maruz kalabiliriz
Rus Bakan Suriye nedeniyle yaptırımlara maruz kalabiliriz

Esad güçleri ve IŞİD Palmira için savaşıyor
Esad güçleri ve IŞİD Palmira için savaşıyor

Suriye'deki Rus komutandan 'operasyona devam' açıklaması
Suriye'deki Rus komutandan 'operasyona devam' açıklaması

Rus ekonomisine yarım milyar dolarlık Suriye darbesi
Rus ekonomisine yarım milyar dolarlık Suriye darbesi

Putin: Suriye'deki operasyon 33 milyar rubleye mal oldu
Putin Suriye'deki operasyon 33 milyar rubleye mal oldu

Kremlin S-400’leri Suriye'den çekmiyor
Kremlin S-400 leri Suriye'den çekmiyor

Tunus Dışişleri bakanı Moskova'da
Tunus Dışişleri bakanı Moskova'da

Rusya Suriye'de yerleşim bölgesine saldırdı: 10 ölü
Rusya Suriye'de yerleşim bölgesine saldırdı 10 ölü

Palmira'yı şimdi de Ruslar vuruyor
Palmira'yı şimdi de Ruslar vuruyor

Rusya'nın Suriye hamlesi ateşkesi etkileyecek mi?
Rusya'nın Suriye hamlesi ateşkesi etkileyecek mi

ÖSÖ, patlamamış balistik füzeleri imha ediyor
ÖSÖ patlamamış balistik füzeleri imha ediyor

Avrupalı liderlerden Putin'e 'saldırıları sonlandır' çağrısı
Avrupalı liderlerden Putin'e 'saldırıları sonlandır' çağrısı

İngiltere'den Suriye için ön toplantı
İngiltere'den Suriye için ön toplantı

Rusya saldırıları askıya aldı
Rusya saldırıları askıya aldı

El Nusra'ya göre ateşkes bir hile
El Nusra'ya göre ateşkes bir hile

Muhalifler ateşkese uyacak; Rusya'nın ise niyeti yok
Muhalifler ateşkese uyacak Rusya'nın ise niyeti yok

BM'den Deyr ez Zor'a havadan ilk yardım
BM'den Deyr ez Zor'a havadan ilk yardım

Suriye ordusu Hanaser'i IŞİD'den aldı
Suriye ordusu Hanaser'i IŞİD'den aldı

Beyazıt'ta Suriye'ye destek gösterisi
Beyazıt'ta Suriye'ye destek gösterisi

İsrail, IŞİD ve Nusra'nın katılmadığı ateşkesten ümitli değil
İsrail IŞİD ve Nusra'nın katılmadığı ateşkesten ümitli değil

Rusya yanlışlıkla PYD kampını vurdu
Rusya yanlışlıkla PYD kampını vurdu

Halep-Azez-Cerablus hattında PYD tehdidi
Halep-Azez-Cerablus hattında PYD tehdidi

ABD ve Rusya'nın anlaştığı taslak metin Çavuşoğlu'nda
ABD ve Rusya'nın anlaştığı taslak metin Çavuşoğlu'nda

ABD, Rusya'ya birliklerinin yerlerini bildirdi
ABD Rusya'ya birliklerinin yerlerini bildirdi

Ukrayna, Suriye'nin demosu oldu
Ukrayna Suriye'nin demosu oldu

AB'den sert çıkış; Rusya barış umudunu yok etti
AB'den sert çıkış Rusya barış umudunu yok etti

Rusya'dan AB'ye sığınmacı kartı
Rusya'dan AB'ye sığınmacı kartı

Kanada Suriye’deki hastane saldırısını kınadı
Kanada Suriye deki hastane saldırısını kınadı

Rusya, hastane ve okulları hedef alıyor
Rusya hastane ve okulları hedef alıyor

Rusya tehdidindeki üç ülke
Rusya tehdidindeki üç ülke

Davutoğlu: Halepte etnik kıyıma izin verilmeyecek
Davutoğlu Halepte etnik kıyıma izin verilmeyecek

Fransa Rusya'yı Suriye'de 'durmaya' çağırdı
Fransa Rusya'yı Suriye'de 'durmaya' çağırdı

Beyaz Saray: Suriye’de imzalanan ateşkes önemli bir adım
Beyaz Saray Suriye de imzalanan ateşkes önemli bir adım

Rusya'nın Halep saldırılarına Avrupa'dan tepki yağdı
Rusya'nın Halep saldırılarına Avrupa'dan tepki yağdı

Doktorlar Suriye'yi terkediyor
Doktorlar Suriye'yi terkediyor

Deraa'da hastaneler faaliyetini durdurdu
Deraa'da hastaneler faaliyetini durdurdu

Halep'te 10 günde 500 kişi öldü
Halep'te 10 günde 500 kişi öldü

Suriye'de on bin Rus var
Suriye'de on bin Rus var

Halep'ten kaçan Suriyeliler Azez'e yığıldı
Halep'ten kaçan Suriyeliler Azez'e yığıldı

Rus uçakları Halep'te sivilleri bombaladı
Rus uçakları Halep'te sivilleri bombaladı

Halep-Azez yolu dram dolu
Halep-Azez yolu dram dolu

Rus askeri danışman Humus'ta öldürüldü
Rus askeri danışman Humus'ta öldürüldü

Rusya'dan 'bombalamaya devam' mesajı
Rusya'dan 'bombalamaya devam' mesajı

Cenevre'de oyalıyor, Halep'te kuşatmaya çalışıyor
Cenevre'de oyalıyor Halep'te kuşatmaya çalışıyor

Cenevre'de barış görüşmesi, Halep'te Rus bombardımanı
Cenevre'de barış görüşmesi Halep'te Rus bombardımanı

Su-35S'ler Suriye'de
Su-35S'ler Suriye'de

Rus uçakları Suriye'de sivilleri vurdu: 4 ölü, 60 yaralı
Rus uçakları Suriye'de sivilleri vurdu 4 ölü 60 yaralı

Rusya Azez'e balistik füze attı
Rusya Azez'e balistik füze attı

Ruslar pazar yeri vurmaktan vazgeçmedi: 8 ölü
Ruslar pazar yeri vurmaktan vazgeçmedi 8 ölü

Rusya denizden vurdu... 20 ölü, 40 yaralı!
Rusya denizden vurdu 20 ölü 40 yaralı

Rus uçakları Deyr-i Zor'da sivillere saldırdı
Rus uçakları Deyr-i Zor'da sivillere saldırdı

Rus uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 7 ölü, 12 yaralı
Rus uçaklarından İdlib'e hava saldırısı 7 ölü 12 yaralı

Putin robot askerlerini Suriye'de deniyor
Putin robot askerlerini Suriye'de deniyor

Rusya ile Suriye'den ortak hava operasyonu
Rusya ile Suriye'den ortak hava operasyonu

Rus uçakları Halep'te okul vurdu: 17 ölü
Rus uçakları Halep'te okul vurdu 17 ölü

Lazkiye kafeleri birer 'minik Rusya'!
Lazkiye kafeleri birer 'minik Rusya'

Rusya, Azez'e bomba yağdırdı
Rusya Azez'e bomba yağdırdı

Rusya'nın portakalı Suriye'den
Rusya'nın portakalı Suriye'den

"Suriye, Putinizm'de sonun başlangıcı olabilir"
quot Suriye Putinizm'de sonun başlangıcı olabilir quot

Suriye'ye bir ayda 100 Rus gemisi gönderildi
Suriye'ye bir ayda 100 Rus gemisi gönderildi

Beşşar Esad Rusya'ya gitti
Beşşar Esad Rusya'ya gitti

Rusya 'misket bombası' ile saldırdı: 6 sivil öldü
Rusya 'misket bombası' ile saldırdı 6 sivil öldü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 