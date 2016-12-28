GÃ¼ncelleme: 04:10, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

'Ã‡ocuklara tam buÄŸday unu Ã¶nermiyoruz'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Harran Ãœniversitesi (HRÃœ) Ziraat FakÃ¼ltesi GÄ±da MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ± Prof. Dr.Â Ayhan AtlÄ±, mineral maddelerin eÄŸiliminde sÄ±kÄ±ntÄ± oluÅŸturabileceÄŸi iÃ§in Ã§ocuklara tam buÄŸday unlu yiyecekler Ã¶nermediklerini bildirdi.

AtlÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, uzun yÄ±llar TÃ¼rkiye'de beyaz undan Ã¼retilen ekmeÄŸin tÃ¼ketildiÄŸini, ancak son yÄ±llardaki Ã§alÄ±ÅŸmalarla Ã¼rÃ¼ndeki kepek miktarÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Tam buÄŸday ununun hem saÄŸlÄ±klÄ± hem de besin deÄŸerinin beyaz una gÃ¶re daha yÃ¼ksek olduÄŸuna iÅŸaret eden AtlÄ±, tam buÄŸday unlu Ã¼rÃ¼nlerin besinsel lif miktarÄ± fazla olduÄŸu iÃ§in kilo yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ayrÄ±ca ÅŸeker ve kalp hastalarÄ± iÃ§in de Ã¶nerildiÄŸini anlattÄ±.

MayalÄ± ekmeklerde tam buÄŸday unu kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini aktaran AtlÄ±, bu sayede kepekten kaynaklanan birtakÄ±m yan etkilerin azaltÄ±labildiÄŸini kaydetti.

"Ã‡OCUKLAR Ä°Ã‡Ä°N TAM BUÄžDAY UNUNU Ã–NERMÄ°YORUZ"

Tam buÄŸday ununun yetiÅŸkinler iÃ§in yararÄ± bulunmasÄ±na karÅŸÄ±n Ã§ocuklar iÃ§in aynÄ± durumun sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan AtlÄ±, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ã‡ocuklar iÃ§in tamÂ buÄŸday ununu Ã¶nermiyoruz. Fitik asit aÃ§Ä±sÄ±ndan kaynaklanan bir sorun. Ã‡Ã¼nkÃ¼ fitik asit gÄ±dalarla alÄ±nan demir ve kalsiyum gibi Ã¶nemli mineralleri baÄŸlayarak vÃ¼cut iÃ§in yarayÄ±ÅŸsÄ±z hale getirebilmektedir. Bu anlamda mineral maddelerin emiliminde sÄ±kÄ±ntÄ± olabilir ama belli bir yaÅŸtan sonra, Ã¶zellikle kilo sorunu olan, hastalÄ±klÄ± olan, diyabetik, kalp ve damar hastalÄ±ÄŸÄ± olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n onu yemesi gerekiyor. Zaten 'Ekmek yensin mi yenmesin mi' tartÄ±ÅŸmasÄ± var. Her gÄ±danÄ±n fazlasÄ± zarar. Zehir ve gÄ±da arasÄ±ndaki fark dozdur. En iyi gÄ±dayÄ± bile aÅŸÄ±rÄ± yerseniz bir ÅŸekilde zararÄ± var. Ekmek de aynÄ±. Yani gÃ¼nde 3 ekmek yerseniz mutlaka zararlÄ±. Dengeli beslenmek en doÄŸrusu. EkmeÄŸi de bu ÅŸekilde yersek sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yok.