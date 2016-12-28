GÃ¼ncelleme: 05:08, 29 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

'Dokuzuncu gezegen'de karla mÃ¼cadele





Van'da uzun sÃ¼ren kÄ±ÅŸ nedeniyle "Dokuzuncu gezegen" olarak adlandÄ±rÄ±lan BahÃ§esaray ilÃ§esinde, ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olan Karabet GeÃ§idi yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Van'Ä±nÂ BahÃ§esarayÂ ilÃ§esinde,Â karÂ yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle iki gÃ¼ndÃ¼r kapalÄ± olan 2 bin 985 rakÄ±mlÄ±Â Karabet GeÃ§idiÂ ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±. KarayollarÄ± 11. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ 111. Åžube ekipleri, yer yer Ã§Ä±ÄŸ tehlikesinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede yÃ¼ksekliÄŸi bazÄ± kesimlerde 3 metreyi bulan karlarÄ± temizleyerek, yolu hizmete aÃ§tÄ±. BÃ¶lgede uzun sÃ¼ren Ã§etin kÄ±ÅŸ nedeniyle "Dokuzuncu gezegen" olarak bilinen ilÃ§enin 2 bin 985 rakÄ±mlÄ± Karabet GeÃ§idi'nde, 17 iÅŸ makinesi ve 34 kiÅŸilik ekip karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. "GECE GÃœNDÃœZ DEMEDEN Ã‡ALIÅžIYORUZ" KarayollarÄ± 11. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¶rentaÅŸ Åžube Åžefi Faruk Ã‡eliker, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Karabet GeÃ§idi'nin kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, tipi ve gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin az olmasÄ± nedeniyle iki gÃ¼ndÃ¼r ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olduÄŸunu belirtti. Ã‡eliker, "Ekiplerimizin gece gÃ¼ndÃ¼z demeden Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda sabah saatlerinde yolu tekrar hizmete aÃ§tÄ±k. Yolun aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan yollarda geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na 7 iÅŸ makinesi ve 14 kiÅŸilik ekibimizle devam ediyoruz." dedi.

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