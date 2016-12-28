'Dokuzuncu gezegen'de karla mÃ¼cadele

Van'Ä±nÂ BahÃ§esarayÂ ilÃ§esinde,Â karÂ yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle iki gÃ¼ndÃ¼r kapalÄ± olan 2 bin 985 rakÄ±mlÄ±Â Karabet GeÃ§idiÂ ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±.
KarayollarÄ± 11. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ 111. Åžube ekipleri, yer yer Ã§Ä±ÄŸ tehlikesinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede yÃ¼ksekliÄŸi bazÄ± kesimlerde 3 metreyi bulan karlarÄ± temizleyerek, yolu hizmete aÃ§tÄ±.
BÃ¶lgede uzun sÃ¼ren Ã§etin kÄ±ÅŸ nedeniyle "Dokuzuncu gezegen" olarak bilinen ilÃ§enin 2 bin 985 rakÄ±mlÄ± Karabet GeÃ§idi'nde, 17 iÅŸ makinesi ve 34 kiÅŸilik ekip karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
KarayollarÄ± 11. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¶rentaÅŸ Åžube Åžefi Faruk Ã‡eliker, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Karabet GeÃ§idi'nin kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, tipi ve gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin az olmasÄ± nedeniyle iki gÃ¼ndÃ¼r ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olduÄŸunu belirtti. Ã‡eliker, "Ekiplerimizin gece gÃ¼ndÃ¼z demeden Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda sabah saatlerinde yolu tekrar hizmete aÃ§tÄ±k. Yolun aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan yollarda geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na 7 iÅŸ makinesi ve 14 kiÅŸilik ekibimizle devam ediyoruz." dedi.
Van'da uzun sÃ¼ren kÄ±ÅŸ nedeniyle "Dokuzuncu gezegen" olarak adlandÄ±rÄ±lan BahÃ§esaray ilÃ§esinde, ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olan Karabet GeÃ§idi yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±ldÄ±
TÃ¼rkiye genelinde her yÄ±l 600 bine yakÄ±n Ã§ift dÃ¼nya evine girerken, her 6 dÃ¼ÄŸÃ¼nden biri Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸiyor
Van'da rehber Ã¶ÄŸretmen Birinci, Finlandiya modelini Ã¶rnek alarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± okulda kurduÄŸu Ã§eÅŸitli atÃ¶lyeler ile hem Ã¶ÄŸrencilerin yeteneklerinin Ã¶n plana Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± hem de derslerini severek yapmalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±
Ä°stanbul'da taksilerde artÄ±k indi bindi Ã¼creti alÄ±nacak. En kÄ±sa mesafe Ã¼creti 8.75 lira olarak belirlendi
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde bin 493 personelin atama ve yer deÄŸiÅŸtirme iÅŸlemleri yapÄ±ldÄ±
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda eski DÃ¼zce Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay GÃ¼venir, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan 5 bin polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla il genelinde asayiÅŸ uygulamasÄ± yapÄ±lÄ±yor
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Sosyal Hizmet Kanunu kapsamÄ±nda, kamudaki 3 bin 220 kadroya yerleÅŸtirme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirildi
Avrupa yakasÄ±ndaki 7 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerine, bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 30 AralÄ±k Cuma ve 31 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, beraberinde Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Ãœnal ile Malatya'da Ã§eÅŸitli temaslarda bulundu.
DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ankara'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸluk, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i mahkemece tutuklandÄ±
Anayasa teklifinde Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±. 21 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin, 19 maddeye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. Teklifte yer alan cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilme ÅŸartlarÄ± arasÄ±nda bulunan 'doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±' olma ÅŸartÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Marmara, Ege ve BatÄ± Akdeniz'in kÄ±yÄ± kesimlerinde yarÄ±n gece saatlerinden, pazartesi sabah saatlerine kadar hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olayÄ± bekleniyor
Manisa'nÄ±n Selendi ilÃ§esinde servis minibÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu 8 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±
Ãœniversitenin kimya ile kimya mÃ¼hendisliÄŸi bÃ¶lÃ¼mlerinin Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin Ã§abalarÄ±yla hayata geÃ§irilen 2 buluÅŸa patent verildi.
Ä°srail'in bin ton patlayÄ±cÄ± kullanarak 17 bin evin hasar gÃ¶rmesine ve bin 436 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olduÄŸu saldÄ±rÄ±nÄ±n sekizinci yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyle Gazze'de askeri geÃ§it tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.